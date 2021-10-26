Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki çalışmışlıklarımı KKTC’ye taşıyabilir miyim?

Eşim 10/06/1964 doğumlu olup Temmuz 2008 sigorta yatırımları başladı.

Ne zaman emekli olabilir? Emekli süresini doldursa da çalışmaya devam etmesi gerekir mi?

Ayrıca ben sigortadan emekliyim. 57 yaşındayım.

2004-2005 yılları arasında Güney Kıbrıs’ta sigortalı olarak çalıştım.

Güney’deki primleri Kuzey’e getirme gibi bir şey var mı?

Güney’deki sürelerin, Kuzey’deki sigorta emekli maaşıma bir katkısı olur mu?

KKTC’deki ilk sosyal sigorta yatırımı 01 Ocak 2008 sonrası olduğu için şu an KKTC’de en erken 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilir.

01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sigortalı olduğu için 15 yıldan yani 5400 günden emekli çıkacağı zaman son 5 yılda 600 gün prim yatırım koşulu aranmadığı için isterse prim günlerini doldurup çalışmadan yaşını bekleyip 63 yaşında emekli aylığı almaya hak sahibi olabilir.

31 Mayıs 1976 tarihine kadarki Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki çalışmışlıklar KKTC’ye aktarılabilmektedir.

Sizin Güney’deki çalışmışlığınız bu tarihten sonra olduğu için bu süreleri KKTC’ye aktarmanız maalesef mümkün değildir.

25 yıl üzerine yatırım yapmak faydama mı?

Ben 01/06/1976 doğumluyum. 9000 prim günüm doldu.

Ne zaman emekli olurum?

25 yıl üzeri sigorta yattığında emekliliğimize farkı olur mu?

01 Şubat 1976 sonrası doğumlu olduğunuz için 9000 gün prim yatırımı ile yani 25 yıl sigorta yatırımı ile 60 yaşında emekli maaşı almaya hak sahibi olacaksınız.

25 yılınız dolduğu için yatırım yapmadan emekli yaşınızı da bekleyebilirsiniz.

Ancak yasa gereği ne kadar çok süre yatırım yapılırsa emekli maaşı da o kadar yüksek olacağı için ve yaşınız da olduğundan yatırım yapmaya devam etmenizi tavsiye ederim.

Eksik günlerimi ben yatırabilir miyim?

Merhaba. 1965 doğumluyum.

2008'den bir yıl hariç prim yatırımım var. Ne zaman emekli olurum?

Arada ödenmeyen günleri şu anda ödeyerek emekliliğime saydırabilir miyim? Teşekkürler.

1965 doğumlu olmanız ve ilk sigorta yatırım tarihinizin 01 Ocak 2008 öncesi olduğu için 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile (son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu ile) 55 yaşında emekli olabilirsiniz.

Mevzuatımız gereği eksik günleriniz, eğer çalışıp da işveren tarafından yatırtılmayan günler ise o zaman siz, o günleri geriye dönük ödeyebilir ve süreden saydırabilirsiniz ama bunu yaptığınız takdirde işverenin mükellefiyeti sona ermektedir.

Ancak eksik günleriniz, herhangi bir iş yerinde çalışmamanıza binaen oluşmuşsa isteğe bağlı olarak mevzuatımız gereği eksik günlerinizi geriye dönük ödeme hakkınız bulunmamaktadır.

KKTC vatandaşı olarak yurt dışından yatırım yapabilir miyim?

Merhaba. Ben İngiltere’de yaşayan KKTC vatandaşıyım.

KKTC’de sigorta yatırımlarım vardı ama süre olarak çok az.

Bu sürelerime ilave ben İngiltere’den yatırım yapabilir miyim ?

KKTC vatandaşı kişiler ülkede ikamet etmese de isteğe bağlı olarak yurt dışından da yatırım yapabilmektedir.

Bunun için KKTC’ye de gelmeden de posta yolu ile Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gerekli evrakları göndererek sigortalı olma talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Bu başvuruyu yaptıktan sonra sigortaların internet sitesinden kredi kartı ile primlerinizi yatırabilir ve günü gelince de emekli olabilirsiniz.

Bunu biliyor musunuz?

Hizmet akdinin feshinde işveren ve işçinin sorumluluğu nedir?

İşveren, yazılı fesih bildiriminde dayandığı fesih nedenini belirtmek zorundadır. İşçi, fesih bildiriminde neden gösterilmediğini veya gösterilen nedenin yeterli olmadığını veya feshin yasadışı veya haksız nedenlerle yapıldığını veya akdin feshinde geçerli bildirim sürelerine riayet edilmediğini ileri sürerek, yetkili mahkemeden feshin geçersizliğine karar vermesini isteyebilir.

Bu istem, fesih bildiriminin tebliği tarihinden başlayarak yetmiş beş gün içinde yapılmazsa başvuru hakkı düşer.

İşçinin feshe dayalı olan ve olmayan diğer hakları ile işten durdurulduğu andan başlayıp mahkemenin sonuçlandığı döneme ait maddi ve manevi kayıplar için tazminat isteme hakkı saklıdır.

Feshin yeterli nedene dayandığının ispat yükümü işverene aittir. Yeterli neden münhasıran hizmet ilişkisine dayanan nedendir.

Hizmet akdinin işveren tarafından haksız nedenle ve bu Yasa kurallarına aykırı olarak feshedilmesi halinde ihbar sürelerine ait ücretlerin üç katı tutarı işçiye tazminat olarak ödenir.

Süreli akitlerde, işçiye ödenecek tazminat tutarına, akit döneminin geriye kalan her ayına karşılık bir haftalık ücret tutarı ilave edilir.

Süresi belirli olan hizmet akdi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, akit süresinin bitmesinden önce veya bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp diğer bir işverenin işine girerse, hizmet akdinin bu suretle feshinden ötürü eski işverenin uğradığı zarardan sorumludur.

Eski işverenin mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

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