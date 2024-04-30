Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu hikayeleri



KKTC’de en önde gelen ayrı devletçi ya da egemen eşitlikçi siyasi dahil olmak üzere, her Kıbrıslı Türk ve her “sahtekarlıkla doğum belgesi sağlayan Türk”ün mutlaka Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu vardır…

-*-*-

Yarın, olur da, Rum tarafının canı çeker ve “tamam be, siz ayrılın, kendi devletinizi kurun” dese; en faşistimiz bile “Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu’ndan asla vazgeçmez!

-*-*-

Yani Ersin beylerin, Tahsin beylerin atıp tutmasına bakmayın; “verin pasaportlarınızı” diyoruz, vermiyorlar!

Kendileri verse, en yakınları vermeyecek, aileleri de parçalanacak yani!

-*-*-

Anlayacağınız, “ayrı ve de bağımsız eşit egemen devlet” iddiası, maskaralık bir iddiadır, kendileri bile buna inanmamaktadır; eğer inanıyorlarsa, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını teslim etsinler ve görelim!

-*-*-

Haaa, biliyor musunuz; geçenlerde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlık ve muhaceretle alakalı bir birimde çalışan Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk bir arkadaşını aramış…

“Gardaşimu, anipşimu, Batman, Kıbrıs’ın neresindedir?” diye sormuş!

-*-*-

Bizim Kıbrıslı Türk, “Batman, Kıbrıs’ta değil ya hu, Türkiye’dedir, Güney Doğu bölgesindedir” demiş ve Rum arkadaşının bu soruyu neden sorduğunu merak etmiş:

Rum memur da demiş ki; “… Vatandaşlık başvurusu yapan Kıbrıslı Türkler arasında, doğum yerini Batman olarak gösteren çok kişi var da ondan” demiş…

-*-*-

Tabii gerçek sonradan ortaya çıkmış!

Meğer, Kıbrıs Cumhuriyeti, “Anne ve veya babası Kıbrıslı Türk olmayanlara pasaport vermiyor ve Türkiye’de doğarsanız pasaport almanız daha kolay olur” diyor ya!

Bizimkilerden bazıları da, bulmuşlar Batman’da bir hastane ve doktor; parayı basan, bir şekilde doğum kağıdı falan almış!

Haliyle, doğum yeri Batman olan haklı ya da haksız, doğru ya da yanlış, pasaport imkansız!

-*-*-

Bu arada, bazı daha zeki olanlar, ölü Kıbrıslı Türklerin kimliğine bürünüyorlarmış…

Bunlardan bir erkek şahıs yakalandı ve sanırım hala Güney Lefkoşa’daki hapiste…

Vefat eden kayınbiraderinin kimliği ile pasaport almış!

Yakalanmış!

-*-*-

Ve şimdilerde, çok ama çok ünlü bir isimden söz ediyorlar!

Türkiyeli!

Ama KKTC’de kendisine, ölen bir şahıs adına “sahte bir doğum belgesi” vermişler…

Ölen şahsın anne ve babasının Baflı oldukları biliniyor…

Anne baba Baflı, bizim “sahteci” ise Girneli…

Pasaportunu da alıvermiş!

Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşı!

-*-*-

İşin ilginç yanı, KKTC Polisi de Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi de meseleyi biliyor!

-*-*-

Bu türden sahte kimlik ya da belgeyle pasaport alanlar, hakkı olan çocuklarımızın önünü kesiyor; onlara tavsiyem, bir daha Güney’e geçmemeleri yönündedir…

-*-*-

Ve tekrar ediyorum; Anne – babası veya nenesi – dedesi Türkiyeli olan yüzlerce, binlerce Kıbrıs doğumlu insan Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaportu almak istiyor ve alamıyor…

Kıbrıs Cumhuriyeti, hakkı olana vermek istiyor ama geçmişte yaşanan sahtekarlıklar nedeniyle de bu işi çok sıkı tutuyor!

-*-*-

Kıbrıs sorununu çözelim…

Herkes kimliğine sahip olsun!

İşgal bitsin, kimse işgalci sayılmasın!

-*-*-

Mevcut sistem veya yapının gidişatı; “Kıbrıslılaşmayı” engellemekte, “Rumlaşmayı” teşvik ya da tasdik etmektedir ki bunu da başka gün yazarız!





Bir okuyucu mesajı

Külliyesiydi eksik!

Bir arkadaşımın babası kanser hastası…

Hastanede kanser ilacı yok…

Bir adet bulmuşlar, idare etsin diye bazı hastalara bölüştürmüşler…

-*-*-

İlacın dışarıda fiyatı 140 bin TL!

Külliye’deki camide dua ederek ilaç gelmez!

Bu külliyeyi, bu durumda yapıyor olanlar Allah’a can veremeyecekler!

Kıbrıs meselesi ve bazı ilişkiler!

Türkiye Cumhuriyeti, Amerikan şirketi Exxon Mobil ile 2,5 milyon tonluk LNG anlaşması yaptı…

Yani Exxon Mobil, Türkiye’ye sıvılaştırılmış gaz satacak…

-*-*-

Fransız şirketi Total, son dört yıldır, Türkiye’deki OYAK’ın ortağıdır…

OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin malıdır, kuruluşudur, kooperatifidir…

-*-*-

Totel ve Exxon Mobil, aynı zamanda; Kıbrıs Cumhuriyeti ile anlaşma yapıp, denizden doğal gaz çıkaracak olan şirketler arasındadır…

-*-*-

Çözüm mü?

Kıbrıs sorunu mu?

Bilemem!

Ersin bey düşünsün!

-*-*-

Türkiye seni gandırır; sen da uğraş bizi gandırasın be Ersin abi!

Bu haber bir kenarda dursun… Şimdilik…

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin Türkiye merkezli Karpowership şirketiyle yaşadığı elektrik krizi şimdilik çözüldü. Günler süren kriz boyunca 4 kent karanlıkta kaldı, en az 1 bebek kesinti nedeniyle yaşamını yitirdi ve ülkenin enerji bakanı istifa etti.

Başkent Freetown'ın elektrik tedarikinin çoğu, ülke kıyılarının açıklarındaki bir Türk gemisinden geliyor. Gemiyi işleten Karadeniz Holding'e ait Karpowership firması, geçen hafta ödenmeyen 48 milyon dolar sebebiyle başkente sağladığı elektriği 60 megavattan 6 megavata düşürdüğünü açıklamıştı.

Başkentin yanı sıra Bo, Kenema ve Koidu kentlerinde de günler boyunca elektrik kesintileri yaşanıyordu. Bu şehirlerdeki kesintilerden en fazla etkilenense hastaneler oldu.

Şirket 16 Nisan'daki açıklamasında "Acil ihtiyaçların karşılanması, hastane ve okul gibi kritik öneme sahip kurumların faaliyetine devam etmesi için düşük seviyede üretimin devam ettiği" dile getirmişti.

Ancak Reuters'e konuşan Doktor Jeredine George, elektrik kesintisi sebebiyle en az bir bebeğin hayatını kaybettiğini söyledi. Sağlık çalışanları da tıbbi prosedürler sırasında cep telefonlarının ışığından yararlanmak durumunda kaldı.



Alın size güzel bir haber… Hem de çok güzel… ARKHE, Lefkoşa Türk Belediyesi himayesi, Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğu ve Pasha Group ile Türk Hava Yolları sponsorluğunda, Eklektik Manifest - Lefkoşa Bienali’ne Giriş projesini hayata geçiriyor… Eklektik Manifest, Diaspora ana teması ve ana temayı destekleyen 2 yan seksiyonla, 7 hafta boyunca Lefkoşa ve ülkeyle buluşuyor. 1. Eklektik Manifest’in kapsamını 20 sanatçı, 6 istasyon, 8 sergi, 7 performans ve 5 panel oluşturuyor. 11 Mayıs’ta başlayacak olan Eklektik Manifest, 7 Hafta boyunca devam edecek ve 22 Haziran’da sona erecek.Bu güzel proje dün basın toplantısı ile duyuruldu… Emeği geçenleri kutlarız…