‘Kendini KKTC olarak ilan eden ülke’

“Kendini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olarak ilan eden ülke…”

Bu tanımı ilk kez dünyaca ünlü haber kanalı Al Jazeera’da üç yıl önce okumuştum.



Yine bir döviz krizi vardı ve Andrew Wilks imzalı analizde şu yorum yapılıyordu:

“Kıbrıs'ın kuzeyi kendi yapımı olmayan bir dramla baş başa kaldı.”



Elbette kendimizin yaptığı onca kusurumuz, hilemiz, ayıbımız, yalanımız yok değil!

Çok hem de çok harcımız var bu lanet “statüko”nun içinde…



Ama bu önemli krizin sebebi Türk Lirası kullanmak ve tüm hayatımızı Türkiye’ye bağımlılık hatta muhtaçlık üzerine kurmaktır.



Hem siyasi hem de ekonomik bir bağımlılıktan söz ediyorum.

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O dönemki analizde Al Jazeera’nın saptaması şu olmuştu.

“Adanın kuzeyi 1983 yılında Kıbrıs ülkesinden resmi kopuşunun bir sonucu olarak, dünyanın geri kalanından siyasi ve ekonomik izolasyon görüyor, ağabey Türkiye'ye büyük ölçüde bağımlı yaşıyor.”



Bu bağ ve bağımlılığın kimi zümrelerin hayatına keyif, servet ve statü kazandırdığı mutlaktır.

Çoğunluğun değil!

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Andrew Wilks imzalı analizde “Kıbrıs’ın yaklaşık 300 bin sakini Türkiye’deki dalgalanmadan çok daha büyük bir tehditle karşı karşıya yaşıyor” diyordu ve bu saptama yapıldığında tarih 17 Ağustos 2018’di.



O kadar “aynı”yı yaşıyoruz!



“Temel sorunlardan biri, insanların daha çok lira kazanması ama konut, araba, bilgisayar gibi birçok maliyetin sterlin, euro ya da dolar olarak fiyatlandırılmasıdır”

"Ayrıca, hem Türkiye hem de kuzey Kıbrıs lira ile çalışsa da, Türkiye'den yapılan ithalatlar döviz cinsinden fiyatlandırılıyor ve bu kuzey Kıbrıs'ı gerçekten öldürüyor."



"İnsanlar kiralarını [İngiliz] poundu olarak ödeyerek yaralanıyor.”



“Yerli üretim çok sınırlı olduğu için çoğu mal ithal ediliyor ve hatta Türkiye'den ithal edilen ürünler bile euro veya dolar üzerinden fiyatlandırılıyor.”



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Gördüğünüz gibi pek değişmiyor hayatımız!

Kendini “KKTC” olarak ilan eden ülke, Kıbrıs sorunundaki çıkmaza karşın ilk alternatif olan Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin de çok gerisinde kalmıştır.



İki ayrı devlet tekerlemesinden beri de iyice felakete dönüşmüştür ilişkiler...

Kıbrıs'ın kuzeyi kendi yapımı olmayan bir dramla baş başadır, halen…