Kazılarda son durum: Aşırı sıcaklar nedeniyle kazılara bir ay ara verildi...

*** Kıbrıs: Anlatılmamış Öyküler...

*** KAZILARDA SON DURUM... KAZILARDA SON DURUM...

Aşırı sıcaklar nedeniyle kazılara bir ay ara verildi... Ancak kuyu kazıları ve askeri bölgelerdeki kazılar devam edecek...

Kayıplar Komitesi’nin adamızın her iki tarafında yürütmekte olduğu ve gerek 1963-64, gerekse 1974’te “kayıp” edilmiş olan Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazılara, aşırı sıcaklar nedeniyle bir aylığına ara verildi ancak kuyu kazıları ve askeri bölgelerdeki kazılar devam edecek.

15 Temmuz ile 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında kazılara ara verildiği öğrenilirken, askeri bölgelerdeki kazıların yanısıra kuyu kazılarının da sürdürüleceği de belirtildi. Kazı ekiplerindeki arkeologlar, şirocular ve diğer çalışanlar aşırı sıcaklardan etkilenmemek maksadıyla her zaman genelde yürütülmekte olan sekiz kazı yerine bu aşırı sıcak günlerde yalnızca iki kazıya gidecekler ve kendi aralarında dönüşümlü olarak bunu yapacaklar. Kazıya gitmeyen diğer kazı ekibi çalışanlar ise ofiste veya laboratuvarda çalışacaklar.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılara bir ay ara verilirken, 15 Ağustos 2024’te kazılara kaldığı yerden devam edilmesi öngörülüyor...

Her gün “kırmızı alarm”, “sarı alarm” verildiği bugünün aşırı sıcak koşullarında, her zaman açık arazilerde çalışan kazı ekiplerindeki arkeologlarımız, şirocularımız ve diğer çalışanların sağlığı böylece korunmaya çalışılacak... Kayıplar Komitesi’nin bu konularda bir kazı güvenliği görevlisi bulunuyor ve sıcaklıklarla ilgili sürekli takip yaparak, insan sağlığına tehlike arz eden durumlarda kazılara ara verilmesini sağlıyor. Kayıplar Komitesi ayrıca meteoroloji servislerinin verdiği “kırmızı alarm”, “sarı alarm”, “turuncu alarm” gibi uyarılarını da dikkate alıp değerlendiriyor...

Haspolat'taki kazılardan görünüm...

YILLAR ÖNCE AĞUSTOS AYINDA ARA VERİLMEKTEYDİ...

Yıllar önce Kayıplar Komitesi’nin kazılarına her zaman özellikle Ağustos ayında ara verilmekteydi ve bu ayda arkeologlar yıllık izinlerini kullanmaktaydı. Çünkü Ağustos, en dayanılmaz sıcaklıkların ve nemin yaşandığı aylardandı... Ancak bir noktada bazı Kıbrıslırum arkeologlar yıllık izinlerini ille de Ağustos ayında almak zorunda kalmalarına karşı çıkmışlar ve örgütlü oldukları sendikaları aracılığıyla bu durumu gündeme getirmişlerdi. Kıbrıslırum arkeologlar, gerek iş güvencesi, gerek aldıkları ücret, gerekse sendikalaşma bakımından, Kıbrıslıtürk arkeologlara göre daha iyi konumda bulunuyorlar... Sonuçta, Kayıplar Komitesi’nin Ağustos ayında kazılara bir süre ara verme geleneği kaldırılmış ve çalışmalar Ağustos ayında da sürdürülmeye başlanmıştı. Tabii bu, aşırı sıcakların izin verdiği oranda yapılmaktaydı...

YEDİKONUK’TA KUYU KAZILARI SÜRECEK...

Yedikonuk'taki kazılardan görünüm...

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılara bir ay ara verilmiş olmasına karşın, askeri bölgelerdeki kazılara ve kuyu kazılarına devam edilmesi öngörülüyor. Halen Yedikonuk’ta (Eptagomi) bir kuyu kazısı var ve bölgede kazılacak olan başka kuyular da bulunuyor, bunlara devam edilmesi öngörülüyor.

KAZILARDA SON DURUM NEYDİ?

Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında kazılara ara verilmesine karar verildiği tarihte kazılarda son durum şöyle idi:

*** Lefkoşa/Lefkosia: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un, hapishane yanındaki arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmekteydi...

*** Cihangir/Epikho/Abohor: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un anayol kenarındaki tarladaki toprak yığınlarına gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmekteydi...

*** Yedikonuk/Eptakomi: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un bir kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Boğazköy/Kyrenia Boghazi (Askeri Bölge): 1974 kaybı iki Kıbrıslırum'un bir dereyatağına gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmekteydi...

*** Haspolat/Mia Millia: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un tepelik arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sona ermiştir.

*** Dali/İdalyon: 1963-1964 kaybı bir Kıbrıslıtürk'ün bölgedeki arazide gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sona ermiştir.

Abohor'daki kazılardan görünüm...

*** GEÇMİŞLE YÜZLEŞMEYE DAİR KIBRIS’TAN FİLMLER...

Yönetmen Cemal Yıldırım’dan “Kıbrıs Günlükleri...”

Gerçek olaylara dayalı olarak çekmiş olduğu “Süt Babam” belgesel filmiyle büyük beğeni ve takdir toplayan film yönetmeni Cemal Yıldırım, değerli eşi Birgül Kılıç Yıldırım’la birlikte yeni bir projeye imza attı: “Kıbrıs Günlükleri...”

Projenin “ilk ayağı” olan “Temmuz Günlükleri” bugünden itibaren you tube kanalında yayında olacak... “Temmuz Günlükleri”yle ilgili olarak yönetmen Cemal Yıldırım, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Süt Babam filmi bugüne kadar ada çapında 25 noktada gösterim yaptı.

Bu gösterimlere katılan izleyiciler, etkinlik sonunda, duygusal anlar yaşarken, çevremize toplanıp, 1974 trajedisi ile ilgili kendilerinin de anlatacak anıları olduğunu söyleyerek, ayaküstü ve heyecanla anlatmaya başlıyorlardı.

Gösteri bitiyor ama insanlar, özellikle de Kıbrıslırumlar, büyük bir heyecan, acı ve üzüntüyle, soluksuz bir şekilde hikayelerini anlatıyorlardı.

Her geçen gün, bu hikayeler beynimizde, kalbimizde, ruhumuzda izler bırakarak, birikiyordu.

Anıların bizlerle paylaşılması, adeta bir "geçmişle yüzleşmeye" dönüşüyordu.

Anlatılan hikayelerin duygusallığı altında, adeta geçmişe yolculuk yapıyorduk her etkinlikte.

Anılarda savaş ama hikayeyi anlatanın kalbinde barış vardı. Barışa özlem vardı.

Bunu hissedebiliyorduk.

Hikayeler biriktikçe birikiyordu.

Bir yolunu bulup, bu hikayeleri, Kıbrıslılara ulaştırmamız gerektiğini düşünüyorduk.

Kimi hikaye, olağanüstü heyecanlı iken, kimi hikaye de sıradan bir savaş anısı gibiydi ama hepsindeki ortak özellik, "ACI" idi.

Ortak bir acı dolanıyordu anlatılan tüm hikayelerde...

Eşim Birgül ile oturduk ve karar verdik.

Bir youtube sayfası açalım.

Bu sayfaya, bu hikayelerin kısa belgesellerini yapıp yükleyelim.

Böyle bir görev üstlenelim dedik.

Bu adaya karşı duyduğumuz sevgi ve hissettiğimiz sorumluluk gereği, barışa giden yolda, ufak da olsa bir katkımız olsun istedik.

Ve yola çıktık.

"TEMMUZ GÜNLÜKLERİ" koyduk projemizin adını.

Aynı adlı Youtube sayfasına yükleyeceğimiz videolarımız iki dilde olacak.

(Yunanca ve Türkçe altyazı destekli)

Bu konuda bize gönüllü katkı koyan arkadaşımız, Miranda Hristodulu'ya teşekkürü bir borç biliriz.

Miranda, ekibimizin bir parçası oldu artık.

Bu proje, hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadan, hiç bir kurum ve kuruluşun yönlendirmesi ve etkisi olmadan, tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız bir belgesel serisidir.

Gönüllü katkıya açığız.

"Temmuz Günlükleri/Ημερολόγια Ιουλίου" adlı Youtube sayfamızdan yayınlayacağımız videolarımızı, sayfaya abone olarak takip edebilirsiniz.

Ayni isimde, bir de facebook sayfamız olacak.

Youtube sayfamızda videolar, 20 Temmuz Cumartesi günü, sabah saat 05:00'ten itibaren yayında olacak.

Şu an iki hikayemiz hazır sayılır.

Hemen belirtelim, hikayesini paylaşmak isteyenlere sayfamız sonuna kadar açıktır. Ancak, iki toplum arasında kin öfke ve düşmanlık sergilemek isteyen zihniyetlere bu sayfada yer yoktur.

Bizlere, [email protected] adresine mail atarak ulaşabilirsiniz.

Takipte kalın.”

“KIBRIS GÜNLÜKLERİ...”

Bu açıklamadan birkaç gün sonra Cemal Yıldırım, yeni bir açıklama yaparak “Kıbrıs Günlükleri” hakkında bilgi verdi ve şöyle dedi:

“Temmuz Günlükleri adlı projemize yoğun bir ilgi oldu. İlgi gösteren herkese sonsuz teşekkürler.

Aslında Temmuz Günlükleri, 3 ayaklı daha büyük bir proje olan KIBRIS GÜNLÜKLERİ projesinin ilk ayağıdır. Projelerin lansmanları yapıldıkça, tarihte geriye doğru bir gidişimiz olacak. Tüm projelerin özelliği, 25-30 dakikalık röportajlardan oluşan belgesel nitelikli, birer sözlü tarih çalışması olmasıdır. Kıbrısın, kin ve öfke tarihinin içinde kaybolan dostluk hikayelerini sizlerle buluşturmaya çalışacağız.

Acıların ortak olduğunu, bu röportajlarla daha iyi anlayacağız.

Hem Kıbrıslıtürklerle, hem de Kıbrıslırumlarla röportajlar yapacağız.

Yani KIBRISLILAR ile. Bunun için, "üçleme filmler" konseptindeki gibi bir yaklaşım oluşturduk. Biz filmciler buna sinemada "Üçleme" yani 'Triloji" diyoruz.. Çünkü bu küçük adanın devasa sorununu, tek bir başlık altında toplamak oldukça zordu. Bu sebeple, projemizi üç ayaklı bir şekilde yapılandırdık.

1.TEMMUZ GÜNLÜKLERİ

2.CUMHURİYET GÜNLÜKLERİ

3.SÖMÜRGE GÜNLÜKLERİ.

Temmuz Günlükleri, işte bu dönemde, projenin ilk ayağı olarak ortaya çıktı... Bu projede, daha yakın bir tarih olan ve 15 Temmuz 1974 faşist darbesi ile başlayıp, Kıbrıs’ın bölünmesi ile sonuçlanan döneme odaklanıyoruz.

Bu sebeple adını da Temmuz Günlükleri koyduk...Ve bunun lansmanını yaptık. Çünkü bu günlerde, 50. yılını yaşıyoruz 1974 trajedisinin.

İkinci proje olan CUMHURİYET GÜNLÜKLERİ’nde ise biraz geriye gideceğiz. Bu proje, 1960 ve 1974 arasını kapsayan dönem olacak...

Cumhuriyet Günlükleri Youtube kanalımız, 21 Aralık 2024’te yayında olacak.

Bu ikinci projede, toplumlararası çatışmaların, hayatları nasıl şekillendirdiğine odaklanacağız.

Bu dönemdeki dostluk hikayelerini röportajlarla aktarmaya çalışacağız.

Üçlemenin son ayağı ise SÖMÜRGE GÜNLÜKLERİ olacak ve 1960 öncesi dönemi kapsayacak.

Sömürge Günlükleri Youtube sayfamız 1 Nisan 2025’te yayında olacak.

Bu projede ise iki toplum arasında başlayan tedhiş hareketlerine odaklanırken, bunun yanında, TMT’nin ve EOKA’nın, sol görüşlü kendi vatandaşlarına yaptığı saldırılara değinen hikayeleri aktaracağız.

Ve odağımızda, yine bu süreçte etkilenen hayatlar olacak, Kıbrıslıların dayanışması olacak. Yeri geldikce sizleri, projelerimizden haberdar edeceğiz.... Süreç icerisinde, ekibimize katılacak olan çok değerli arkadaşlarımız da olacak.. Sırası ile onları da size açıklayacağız... Ta ilk başta dediğimiz gibi bu bir görev. Bu adaya duyduğumuz sevgi ve bu sevginin bizlere yüklediği bir sorumluluktur... Hiç bir siyasi görüşün etkisi altında degiliz ve hiç bir siyasi görüşün savunuculuğunu yapma gibi bir niyetimiz de yok... Bize gönüllü destek vermek isteyenlere kapımız herzaman açıktır. Yapılacak olan hertürlü yapıcı eleştirinin başımızın üstünde yeri vardır..

Üç ana projeden yani üçlemeden oluşan bu büyük proje, belki de hayatımız boyunca devam edecek niteliktedir. Organik bir projedir ve hikayeler zamanla biriktikçe daha da güçlü bir hal alacaktır. Bu noktada tüm Kıbrıslılara çağrımızdır. Hikayelerinizi paylaşmak isterseniz bizler burdayız.

Bu üçleme projenin genel adı da yukarıda da yazdım, KIBRIS GÜNLÜKLERİ olacaktır.

20 Temmuz Cumartesi günü, sabah saat 05:00 itibarı ile, projenin ilk ayağı olan Temmuz Günlükleri kanalı, Youtube üzerinden yayında olacak. Kanalda başlangıç olarak, 2 adet belgesel nitelikli röportaj izlenebilir. Her ay, kanala yeni hikayeler yükleyeceğiz... Abone olup, kanalı takip edebilirsiniz.

Kanal linki https://www.youtube.com/@temmuzgunlukleri

İyi seyirler.