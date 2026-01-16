Karava’da bir, Lefkonuk’ta iki kayıptan geride kalanlara ulaşıldı… Çatoz’da bulunan kalıntılar antik çağa ait çıktı, kazı kapatıldı…

Kayıplar Komitesi’nin 1963-1974 yılları arasında “kayıp” edilen Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın gömü yerlerinin aranmakta olduğu kazıları adamızın kuzeyinde ve güneyinde devam ediyor… Karava’da bir, Lefkonuk’ta iki kayıptan geride kalanlara ulaşıldı, Çatoz’da bulunan kalıntıların antik çağa ait çıkması nedeniyle buradaki kazı kapatıldı… Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, Strovulo’da sıra kuyularda yürütülen ve 1963 kaybı Kıbrıslıtürkler’in gömü yerinin arandığı kazılar da sona erdi…

Kazılar halen Karava’da (Alsancak), Lefkonuk’ta (Geçitkale) iki yerde ve Aşağı Bostancı’da (Kato Zodya) devam ediyor…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Dr. Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre kazılarda son durum şöyle:

*** Alsancak/Karava: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sırasında bir kişiye ait kalıntılara ulaşıldı. Kuyunun dibine güvenli bir şekilde ulaşmak ve arkeologların çalışmasını sağlamak için rampa yapılmaya başlandı.

*** Geçitkale/Lefkonuk/Lefkoniko: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un zeytinlik bir arazide gömülü olduğu bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaşarı sırasında 2 kişiye ait kalıntılara rastlanıldı. Kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Serdarlı/Çatoz/Kiados: Serdarlı köyünde yol kenarında yapılan tadilat çalışmaları sırasında kemiklere rastlanıldığı ve kemiklerin geri gömüldüğü bilgisi üzerine arazide kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı sırasında 2 kişiye ait kalıntılara rastlanılmıştır. Kalıntıların antik çağlara ait olduğu saptandığı ve Kayıp Şahıslar Komitesi'nin araştırdığı konularla alakalı olmadığı anlaşıldığından dolayı kazı kapatılmıştır.

*** Aşağı Bostancı/Kato Zodya: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un askeri hendeğe gömülü olacağı bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Geçitkale/Lefkonuk/Lefkoniko: 1963-1964 kaybı üç Kıbrıslıtürk'ün dere yatağına gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılmış olan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Istrovulo/Strovulos: 1963-1964 kaybı bir Kıbrıslıtürk'ün bir kuyuda gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları son bulmuştur.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

Karava'da bir kuyuda bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı, şimdi rampa yapımına devam ediliyor...

*** BASINDAN GÜNCEL…

“Kayan yıldızın kulakları sağır eden düşüşü…”

Andonis Polidoru/POLİTİS

Başkanın yakın çevresinin, sözde yatırımcı ve işadamlarıyla karşılıklı görüşmelerde bulunduğunu—bağışlar karşılığında siyasi imtiyazlar, yaptırımlara Avrupa düzeyinde müdahale ve kara para da dahil olmak üzere—ortaya koyan video, bize sadece hangi ülkede yaşadığımızı hatırlatmakla kalmadı. Bu video, Nikos Hristodulidis’in 2023’te göreve geldiği günden bugüne dek yaşadığı çöküşü doğruladı. Bu, başından beri hem güvenilirliği hem de yetkinliği konusunda büyük sorunlara sahip bir başkanın profilinde son ve en hasar verici çatlak oldu. Artık etik konusunda da büyük sorularla boğuşmak zorunda olan bir başkan.

MEŞRU ŞÜPHELER…

Video, Başkanlık Sarayı içinde belli başvuruları önceliklendiren ve şüpheli bağışlar karşılığında ayrıcalıklı muamele sunan, yasadışı kampanya finansmanına izin veren ve hatta yaptırımları atlatmak ve oligarklara hizmet etmek için gerçekleştirilen ödenekli müdahaleleri içeren bir mekanizmayı anlatan oldukça spesifik referanslar içeriyor. Burada eski bir bakan bir tür aracı olarak, First Lady fonu veya rolü belirtilmeyen başka bir fon aracılığıyla yapılan örtük katkıların nasıl “başkanın dikkatini” çekebileceğini açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı ofis direktörü, başvuruların nasıl işlendiğini açıklarken belirli katkıların ayrıcalıklı muameleyi garantileyebileceğini ima ediyor. Milli müteahhit ise cumhurbaşkanını neredeyse kız arkadaşı olarak tanıtıyor ve çıkarlarına hizmet etmesi için tek bir telefonun yeterli olduğunu belirtiyor. Video, işadamları tarafından manipüle edilebilen bir cumhurbaşkanının resmini çiziyor. Kurumsal karmaşa ve yolsuzluk konusunda meşru şüpheler uyandırıyor.

MUĞLAK AÇIKLAMALAR…

Hükümet ve olayla ilgili kişilerin tepkisi—beş saat gecikmeli olarak—görüntülerin “düzenlenmiş” olsa da gerçek olduğunu doğruladı. Videoda gösterilenler hakkında açıklama yapmak, First Lady’nin fon hesaplarını yayınlayarak bu fonun Başkanlık Sarayı ile özel çıkarlar arasındaki şüpheli pazarlıkların bir parçası olmadığını kanıtlamak yerine, muğlak açıklamalar yaptılar. Hükümet sözcüsü, cumhurbaşkanını ve ülkeyi zayıflatmayı amaçlayan dış mihrakların hibrit savaşından bahsetti. Victor Papadopulos ise halkın izlediği görüntü ve sesleri kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında değerlendirdi. Her ikisi de videonun kasten bu şekilde düzenlendiğini, kaydedilen konuşmaları kötü niyetle çarpıtacak şekilde kurgulandığını iddia etti.

KARA PARAYA KARIŞMIŞLAR…

Ancak Yorgos Lakkotripis’in, bir yatırımcının First Lady fonuna katkıda bulunarak nasıl öncelik kazanabileceğini ayrıntılı olarak anlatması ne kadar çarpıtılmış olabilir? Haralambos Haralambus, bir yatırımcının gelip “şu işleri yapmak istiyoruz ve şu paraya sahibiz” (kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında kullanılacak) diyebileceğini söylediğinde veya 500.000 euro’luk katkı yapan (veya yapacak olan) bir Amerikalı’yı örnek verdiğinde hangi soruya cevap veriyor olabilirdi? Ve Hrisohos’un “Bizim ilişkimiz benim en büyük avantajlarımdan biri” dediği kısım hangi düzenlemeyle ortaya çıkmış olabilir? Bir projeyi “doğru ipleri çekerek” tamamladığını, veya sürekli olarak destek için bu ipleri kullandığını söylemesine ne demeli? Çünkü niyet veya motivasyon ne olursa olsun, video, başkanın yakın çevresinin genellikle kara para yoluyla yasadışı işlere karıştığını gösteriyor. Bu, videonun düzenlenmiş olması veya niyetlerin bozuk olduğu gerçeğini değiştirmez. Kötü niyetli olması, yanlış olduğu anlamına gelmez. Bu yüzden net bir cevap borçları var.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ GİBİ…

Video bir döngüyü tamamladı. Nikos Hristodulidis’in başkanlık profilinde çatlaklarla dolu bir döngü, ki bu profil artık ömrünü tamamlamış gibi görünüyor. 2028 için sahip olduğu her türlü hırsı sona erdirebilecek çatlaklar. ‘Yeniyi’ savunarak başlayan, ancak ilk andan itibaren benzeri görülmemiş düzeyde nepotizm içeren atamalar ve (First Lady fonu gibi) saklayacak çok şeyi olduğunu gösteren eylemlerle eskiye sarılan bir başkan. Ölümcül yangınlar sırasında hükümetinin işlevsizliğini ve verdiği tepkiye karşılık da kavrayışsızlığını açıkça ortaya koyan bir başkan. Kabinede bu durumdan açıkça sorumlu olan iki bakanı görevde tutan bir başkan. Yetkinlik ve güvenilirlikle ilgili sorunlarına rağmen, başkanın her zaman lehine olan bir şey vardı: En azından yolsuzluk yapmıyordu. Başkan şimdi bunun için de hesap vermek zorunda. Çünkü video, çok yakın çevresinin kurumsal karmaşa ve yolsuzluğa işaret eden eylemlere karıştığını gösteriyor. Kendi ahlakına etki edecek şekilde.

SERBEST DÜŞÜŞ…

Üç yıl önce, Nikos Hristodulidis zirveyi yakalayarak seçildi. Mevcut siyasi ortam için o kadar ideal görünüyordu ki, birçok kişi onun on yıldan fazla süreyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kalmasının önündeki tek engelin, cumhurbaşkanlığı görev süresini iki dönemle sınırlayan kanun olduğunu düşünüyordu. Üç yılın ardından, görev süresinin bitmesini bekleyen bir cumhurbaşkanı gibi görünüyor. Güvenilirliğini yitirmiş, her krizde yetersizliğini göstermiş, tüm iyi referanslarını yitirmiş, serbest düşüşte olan bir cumhurbaşkanı gibi görünüyor. Artık hiçbir geleceği kalmadı. Yükselişinde ne kadar gürültü çıkardıysa, düşüşünde de o kadar gürültü çıkarıyor. Ve giderek, kaymakta olan bir yıldızı akla getiriyor.

(POLİTİS’te 11.1.2026’da yayımlanan Andonis Polidoru’nun yazısı PENNA tarafından Türkçeleştirildi…”