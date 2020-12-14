Biliyorum kıyası olmaz da…

Yine de yapayım dedim.



* * *

Yeni Zelanda'nın başbakanı kadındır.

1980 doğumludur.

Hani bizim yeni bir bakanımız “80 doğumlular konuşacak, karar verecek, biz de onaylayacak mıyız" diye itiraz etmiştir ya…

Öyle!



* * *

Çalışma Bakanı 1977 doğumlu bir kadındır örneğin.

Enerji Bakanı da kadındır ve 1973 doğumludur.

Dışişleri Bakanı da kadındır, İmar Bakanı da…

Gıda Bakanı, Acil Durum Bakanı, onlar da kadın!

Yerel Yönetimler Bakanı da kadındır, üstelik çenesinde de kocaman bir “dövme” vardır.

Hadi şunu da söyleyelim.

Başbakan Yardımcısı da eşcinseldir.

20 kişilik hükümette sekiz bakan kadın, sekiz bakan yerel etnik gruplardan, üç bakan da LGBT’dir.



* * *

Buralara dair “ulusal” bir yerden bakarsak eğer “çay partileri” organize etmeye kimseler kalmamıştır Yeni Zelanda’da (!)



* * *

Yeni kktc kabinesinde bakanlar 50'li 60’lı yıllarda doğmuştur.

Ruhları gençtir (!)

Aynı zamanda “ruhları kadındır” diyemem elbette...

Desem “hakaret” kabul edecekler.

Yine de...

"Dünya Kadınlar Günü"nde en güzel demeci onlar verecek; 19 Mayıs geldi mi, gençliğe dair büyülü masallar söyleyecekler.

* * *

Yeni Zelanda’da saatlik asgari ücret 18.9 dolardır.

150 Türk Lirası gibi...

Buralarda “eğer alabilirsen” 15 lira!



* * *



Olsun…

Hele bir “efelendi” mi bizim kabile (!)

Pardon kabine…

Dünyaya bedeldir!