K-PET'teki sendikal mücadele sonuç verdi!

DEV-İŞ’e bağlı Petrol-İş’in K-PET’te 9 işçinin işten çıkarılma kararına karşı başlattığı süresiz grev, 4’üncü gününde varılan uzlaşıyla sonuçlandı.

​YENİDÜZEN'e konuşan DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, işten çıkarılacağı duyurulan 9 işçinin işten çıkarılmayacağını, şirket bünyesinde farklı görevlere kaydırılacağını belirtti.

Grev nedeniyle akaryakıt istasyonlarında yaşanan yakıt sıkıntısının giderilmesi amacıyla an itibarıyla dolum ve tedarik işlemlerine başlandığını belirten Kolozali, krizin bir an önce aşılması için başlatılan acil sevkiyatın ek mesai kapsamında yapıldığını, ancak sendika üyelerinin bu çalışma için herhangi bir ek ücret talep etmeyeceğini ifade etti.