İyi kemiğiniz batsın!

Kanser hastası biri aradı; “15 gün önce almam gereken çok önemli bir ilaç, devletimizin elinde yok, ne zaman geleceği belli değil” dedi.

Bu yazıyı yazdığım dün öğle saatlerine kadar devletin ilaç alacak ne parası ne de bütçesi vardı!

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Bu ilacı alması gereken 80 civarında hastamız olduğunu öğrendim...

İki kez alınması gereken ve her bir dozu 25 bin TL olan bir ilaç...

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Peki bu hastalar ne olacak?

Ersin Tatar bey, Ünal Üstel abim, soru size!

Anavatan, Rum – Yunan ikilisinin ambargoları, BM defolsun falan ve de filan; endaksi tamam da “para”?

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Çok sevdiğim bir abimle sohbet ettim, o anlattı, ben not aldım..

Mesela, parasızlık veya mali yönetim sıkıntısı nedeniyle sağlık çökmüştür efendim...

Doktorlar, iş yüküne isyan edip istifa ediyor...

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İlaç yok...

20 yıldır yapılmayan yeni hastane sözü var!

Ve örneğin Girne Hastanesi konusunda “hakkı olanın, yani en iyi – en uygun – en yasal teklifi verenin” değil, “en iyi rüşveti masaya koyanın” kazanacağının konuşulduğu bir ülke var!

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Eğitimin içine ettiler.

Okullar bakımsız...

Tuvalet kağıdı dahi alamayan okul yönetimleri...

Ve temizlik ihalesi de fiyasko...

Çünkü çalışanları kandırdılar, aldattılar... Onlar da haklı olarak sendikaya baş vurdu...

Mesele ciddi anlamda çıkmazda...

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Esentepe’de neredeyse 1974’ten beri yapılmayı bekleyen bir spor salonu temeli var...

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Memlekette yolların hiç biri tamamlanamadı!

Ercan Havaalanı’nı “kısmen” bitirip, 15 Kasım’da “kısmen” açmayı hedefliyorlar!

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Mesele bitirmek, hizmete sokmak değil; Tayyip Erdoğan’la yan yana siyasi şov yapmak!

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Kıbrıs Türk toplumunun nüfusu değişmiştir...

Değiştirilmiştir ve Şener Elcil’in dediği gibi ortada ciddi bir soykırım vardır...

Kanlı ya da kansız, evet bu bir soykırımdır!

İçişleri Bakanlığı’na T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’nden gönderilen üç görevlinin vatandaşlık işleriyle ilgilendiği iddia ediliyor...

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Ülkeye T.C.’den “polis” gönderildiği iddialarını Polis Genel Müdürlüğü yalanladı ama “yalanlamanın şüpheli” olduğunu herkes konuşuyor!

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Uyuşturucu, yasadışı kumar, insan ticareti neredeyse ilk sırada gelir kaynağı oldu...

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Türkiye Mafyası ülkeye tünemişti; şimdilerde Nijerya Mafyası da yanıbaşlarında...

Ve bir de yeni gruplar söz konusu...

Rus Mafyası...

İsrailli Mafyası...

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Bir arkadaşa göre, hala Rum malları üzerinden ticaret ve vatandaşlık işleri birlikte götürülüyor ve bu işte devleti yönetenlerle mafya birlikte çalışıyor...

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Seks kasetleri bir ara başbakan yedi...

Yenileri hiç gündemden düşmedi...

Doğru ve dürüst bir iş yapmak isteyen önemli siyasilere, “kaset şantajı” yapıldığı iddiaları, mide bulandırıyor!

Yani çöküş o seviyede ki, isteseler bile doğru bir şey yapamayacaklar!

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Tarımı, hayvancılığı katlettiler...

Tarım yapacak arazi bırakmadılar...

Gençlerin göçünü sadece izliyorlar...

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Çok sevdiğim ve bütün bu hatırlatmaları yapan abim “televizyon programlarında bu adamları çok sevdiğini söylüyorsun, arkadaşın olduklarından söz ediyorsun” dedi ve ekledi;

“... Hepsi da iyi adamdır ha? Bütün bu saydıklarım, hep bu iyi adamların eseridir! İyi kemikleri batsın! İyi ki, iyi adamdırlar! Ya kötü adam olsalardı?”

Metin kardeş bir el at şu Kıbrıs’ın yargısına!

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu katıldığı bir televizyon programında, KKTC’ye Büyükelçi olarak atanan Metin Feyzioğlu ile ilgili olarak aynen şunları söyledi:

“... Kıbrıs’ta hukuk lazım, teknik müzakereler de var. Ama Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri de var. O nedenle sayın Feyzioğlu’nun burada başarılı olacağını ben düşünüyorum. Oraya uygun. Yani biz kişiye göre görev değil de göreve göre uygun arkadaş bulmaya çalışıyoruz”.

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Biraz açalım bu ifadeyi…

Anladığımız kadarıyla tabii ki…

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Çavuşoğlu, konuşmasında “Kıbrıs’ta hukuk lazım” diyor!

Ne demek istiyor?

Akıllara direkt olarak, Tayyip Erdoğan’ın “yargımızı tehdidi” geliyor tabii ki!

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Ve haliyle merak da ediyorum, KKTC egemen ve eşit bir devlet midir yoksa T.C.’nin açık bir sömürgesi midir?

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Bu soruyu, mesela Oğuzhan Hasipoğlu’nun yanıtlamasını gönülden arzuluyorum!

İktidarın büyük ortağının genel sekreteri...

Ve bir hukukçu!

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“Kıbrıs’ta hukuk lazım” ne anlama geliyor?

Siz merak etmiyor musunuz?

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“Metin kardeş, bir el at şu Kıbrıs yargısına”...

Hayırlı olsun efendim!

Saygılar!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya’nın Ukrayna’dan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini ilhak etmesini kınadı. Rusya'nın Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki bölgelerdeki "yasadışı sözde referandumları" kınayan ve ilhak beyanını geri almasını talep eden karar için Türkiye dahil 143 ülke lehte oy kullandı. Rusya dahil beş ülke aleyhte, 35 ülke de çekimser kaldı... Bunun bizim açımızdan anlamı ne midir? Açık ve de seçik, “Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası kabul görmüş sınırları içinde olası bir ayrılma – bağımsızlık kararını tanımayacaktır”... Zavallı Ersin Tatar’ı kandırmaya devam edebilirsiniz... Aksakallar KKTC’yi kesin tanıyacak… Tam üye olacağız Allah’ın da izniyle!