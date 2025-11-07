İstifa erdemdir!

KKTC’de nereye bakarsanız bakın, kesinlikle bir Ali Cengiz oyunu ya da İndira Gandi meselesi görürsünüz!

İndira Gandi, Recep İvedik karakterinin bir sözüdür...

“Cebe indirmeyi” bu ünlü isimle anlatmıştı Recep kardeş!

-*-*-

Hiç bir ey olmasa bile, bazı olaylar tamamen yasal ve düzgün olsa da, artık halkın tahammül seviyesi aşıldığı için kimse o işin doğru ve dürüst olduğuna inanmıyor!

-*-*-

Mesela internet meselesi!

Bu konuyu vatandaş ile tartışmayı bile denemek yanlış!

Belki de (daha önce yazdık), Dünya’nın en kaliteli internetine, en ucuz bir şekilde kavuşacağız ve belki de örneğin Rumlar kıskançlığından falan çatır çatır çatlayacak!

-*-*-

Ama kime sorarsanız sorun, “... kesin bu işin içinde bir iş var, kesin çaldılar, kesin soydular, kesin rüşvet var” diyor!

-*-*-

Hükümet üyeleri bu saatten sonra usuruklarıyla dolu bira şişesini devirse; ağzılarıyla uçurumdan aşağıya doğru süzülen kekliği tutsa, hiç bir işe yaramayacak!

-*-*-

Tabii ki en başta 9 yaşındaki bir çocuğun ölümü var!

-*-*-

Dün de dedik hep diyoruz!

Evet, bu çocuğu Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek öldürmedi!

Başkası bakan olsaydı da bu çocuk kurtulmazdı falan ama Dr. Dinçyürek sorumluluk üstlenmli ve bundan sonrakilere örnek olmalı!

-*-*-

Bundan sonra sağlık bakanlığı yapacak olanlar, “bu hastane 2020 sonunda bitecek” diye sallamamalı!

Sene 2026 oldu ve söz verilen hiçbir hastane bitmedi!

Bu sözleri veren bakanlar arasında sorumluluk üstlenip istifa etmesi gerekenleri geçtim, “özür dilerim” diyen de çıkmadı!

-*-*-

Hastalar ilaca ulaşamazken; onkoloji hastanesinde yetişkin hastalar, çocuk servisine yatırılırken, bundan sonra hiç bir bakan, “İlaç vardır, depolar doludur” gibi açıklama yapamamalı!

-*-*-

Herkes, yönettiği bakanlığın sorumluluğunu üstlenmeyi bilecek ve istifanın erdme olduğunu kabullenecek!

-*-*-

Derdim ne Başbakan ne de Sağlık Bakanı’dır...

İkisini de çok sevdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim...

-*-*-

Derdim, “bu memleketin daha iyi yönetilmesine belki katkım olur”dan başka bir şey değildir!

Merak 1

Ersin Tatar ortada görünmüyor...

Oysa sosyal medya paylaşımlarına alışmıştık...

-*-*-

Özellikle “Toroslar”la ilgili paylaşımları çok özledim...

Yemin ederim her sabah uynadığımda acaba Toroslar Bellepais’ten bakınca görünüyor mu görünmüyor mu ciddi anlamda meraktayım!

-*-*-

Sırf bu merağımı gidermek için iki gün Bellapais Gardens Hotel’den yer ayırttım...

-*-*-

Ayrıca bugün sevimli köpecğini yürütmedi mi acaba?

Gerçekten öyle bir alıştık ki bu paylaşımlara; merak da ediyor insan!

-*-*-

Eşofmancıklarını bile acayip arar oldum!

-*-*-

Tabii ki bu arada Tufan Erhürman’ı çok büyük bir heyecan ve çok inanılmaz değişiklik beklentileri ile seçtik!

Ve işi çok zor!

Ne yapacak?

Merak konusu tabii ki!

-*-*-

Şu andaki görüntü, sanki Tatar’dan daha fazla bir şeyler yapmasına izin verilmeyeceği görüntüsü!

Ve bu beni ürkütüyor!

-*-*-

Ve bu görüntü, beni ürküttüğü gibi kendisini destekleyen herkesi eminim endişelendiriyor!

Umarım, Tatar gibi abidik gubidik kabullerle, köpekli yürüyüş ve Toros ya da Trodos paylaşımları ile beş sene geçirmez!

-*-*-

İşi çok zor!

Daha önce de yazdım, omuzlarındaki yük çok ağır!

-*-*-

Henüz seçileli üç hafta dolmadı!

Yarın akşam dolacak!

Ama üç haftada Tatar’dan tek farkı, (bence) mevcut durumun Erhürman’ın çok ağırına gidiyor olmasıdır!

Tatar kesinlikle mutluydu!

Hiç dert etmemişti!

-*-*-

Burada tabii ki kesinlikle Türkiye’yi yönetenlere iş düşüyor!

“Sen bizi seçimde yendin, sana çektireceğiz”leri mi oynayacaklar yoksa “irademize” saygı mı gösterecekler!

Gerçekten merak ediyorum!

Merak 2

Ortaköy Spor Kulübü!

Bu kulübün binasına ve yanındaki küçük camiye bayılırım...

-*-*-

Ortaköy’ün futbol takımı şu anda BTM liglerinde mücadele ediyor...

BTM başlıyor, umarım başarılı olurlar...

-*-*-

Ortaköy’ün sahasının hemen yanında yarım inşaat bir bina var...

Bu bina hastane olacaktı, özel bir kişiye ya da hastaneye kiralanmıştı...

Olmadı!

-*-*-

Şimdilerde, ihalesiz, şartsız, şurtsuz, son zamanlarda neredeyse bütün büyük ihaleleri kazanan, Serhatköy dersindeki çakıllardan, Kalecik’teki iskele inşaatına, Girne Hastanesi’nde rezalete dönüşen “bitirememe” sakndalından, yılan hikayesine dönen Lapta – Alsancak yoluna kadar adı geçen bir şirkete, bu bina 49 yıllığına “hediye” edilmiş!

-*-*-

Bu şirket de bir yabancı şirkete, astronomik rakamlarla 49 yıllık kirayı devretmiş!

Hatta doğrudan tapu devrinden falan söz ediliyor!

-*-*-

Çok meraktayım!

Umarım en azından kulüp yönetimi bir küçük açıklama yapar!

Umarım kulüp zengin olmuştur ve süper lige doğru hızla ilerleyecektir!

Umarım içimden geçenler ve bazı duyduklarım doğru değildir!

Merak meselesi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe akşamı oynanan Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini isteyen binlerce kişi İngiltere'nin Birmingham kentinde protesto gösterisi düzenledi. Filistin Dayanışma Kampanyası, Savaşı Durdur Koalisyonu, Britanya Müslümanlar Derneği, Al-Aqsa Dostları, Keşmir Dayanışma Kampanyası ve Britanya'daki Filistin Forumu tarafından düzenlenen protestoya katılanlar Villa Park Stadı'nın önünde toplandı. Sık sık "Özgür Filistin" sloganı atan ve stadın önüne dev Filistin bayrağı açan göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Gazze'yi aç bırakmayı durdurun", "İsrail'i FIFA'dan atın", İsrail'e kırmızı kart" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı… Göstericilleri destekliyorum…