İptal ediniz o silah ruhsatlarını!

"Silah ruhsatlarını iptal ediyoruz..."

Hatta...

"Geçmişten bugüne verilen tüm silah ruhsatlarının incelenmesi için tüm siyasi partilerden temsilcilerin ve güvenlik uzmanlarının katılımıyla bir komisyon kuruyoruz..."

Berbat bir beş yıllık "hükümet" döneminden sonra sadece bunu açıklasalar, çoğu ayıbı unutturacak kadar takdir toplayacaklar.

Bana sorarsanız; hayat pahalılığına yönelik yasaların komiteye geri çekilmesinden çok daha önemli olan, seçim yasaklarına dakikalar kala verilen silah ruhsatlarının geri çekilmesidir...

Kaçtı?

350 mi, 600 mü?

Bunu da açıklamadılar ya!

Polis müdürlerinden duyduğumuz rakam 500'ü aşkın...

Bilmiyoruz!



***

Türkiye'de peş peşe okullarda silahlar patlarken nasıl da içimiz ezildi, dağıldık, kahrolduk... 14 yaşında bir çocuk; 5 silah, 7 şarjörle gidiyor okula... Sebeplerini ortadan kaldırmadıkça, sonuçlar değişmeyecek...

Hele o şiddet içerikli diziler...

Her akşam, her evde...

Ülkemize gelecek olursak...

Güneyde örneğin, 15 yaşından küçüklere "koruma" amaçlı olarak sosyal medyanın yasaklanması gündemde...

Belki "yasaklar" tek başına çözüm değil ancak şiddetin ya da istismarın etkilerinden çocukları koruyucu önlemler şart...

Silah izinleri geliyor aklıma yeniden...

Eğer o izinler varsa, o silahlar bir gün mutlaka patlar.

Bu bir avuç toprak parçasına, bu kadar yoğun ve kontrolsüz bir sivil silahlanma çok ama çok fazladır.

***

Öyle denizin ötesine bakarak ah'lamak vah'lamak bir yere kadar...

"Ölmeye geldik" tezahüratları bir kültür olarak buralara ulaşıyor zaten...

Ya da o küfürlü konuşmalar...

Çocuklar çok fazla küfür ediyor...

Yetmezmiş gibi içki ve sigara ilkokullara kadar girdi...

Tetikçiler için "yol geçen hanı" zaten buralar...

İyi değil bizde de durum...

***

Silah ruhsatlarını iptal edelim ve hepsini gözden geçirelim...

Silahları birer birer toplayalım...

Benzemeyelim!

Notlarım

BİR İYİ GELİŞME

Geleneksel ürünümüz "Hellim"in Avrupa'ya ihracı için önemli bir adım daha atıldı. Beş yıl gecikmeyle olsa da kıymetli... Maalesef son beş yılda uluslararası toplumla ilişkiler zaten donmuştu. Hellim’in Yeşil Hat üzerinden ticaretine imkan sağlamak için denetimleri uluslararası kuruluş Bureau Veritas’ın Paris Ofisi yapacak. Dört üreticimiz sertifika aldı, umarım bu sayı artar... Ayrıca umarım Avrupa Birliği hayvan sağlığı ve halk sağlığı standartlarına uyum için gerekli özen gösterilir.

BİR KÖTÜ ALIŞKANLIK

Yine "Muhaceret Affı" kararı aldılar; kaçak işçiyi, kayıt dışı öğrenciyi affedecekler. En üzücü olanı ise bunu sadece para toplamak için yapacak olmaları. Bu kaçıncı af, kimse hesabını tutamıyor artık... Ama her defasında kayıt dışılık daha da artıyor. Çünkü bir yaptırımı yok; biliyorlar ki eninde sonunda af var... Bir de bunu yeni bir siyaset ya da açılım gibi sunuyorlar ya... Kaçak yaşayan "yasal statü" kazanacak. Sadece buradakiler değil, kaçağa düşüp yurt dışında olanlar da kapsamda... Hiç umurlarında değil kontrolsüz nüfus, plansız hayat; eğitimden sağlığa, trafikten güvenliğe yaşanan bu kaos.