Gerçeklerle Yüzleşmek Gerek

Kuzey Kıbrıs turizmi deyince yıllardır kulağımıza çalınan bazı ezberler var.

"Turizm adası Kıbrıs"...

"KKTC ekonomisinin lokomotifi turizm..."

Ne kadar da iddialı değil mi?

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Oysa bu söylemler, çoğu zaman gerçeklikten uzak, içi boş bir propaganda malzemesinden öteye geçemiyor.

Her fırsatta aynı nakaratı tekrarlayanlar, bu söylemlerin altını doldurmak için bugüne dek ne yaptı?

Turizmi gerçekten ileriye taşımak adına hangi somut adımlar atıldı?

Hiçbir şey yapılmadı, hiçbir adım atılmadı.

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Tarihle iç içe geçmiş, doğası ve deniziyle eşsiz bir potansiyele sahip bu adada, bırakın bu değerleri dünyaya tanıtmayı, elimizdeki cevherleri bile görmezden geldik.

Turizmi yalnızca kumarhane gelirlerine endeksleyerek, çok daha fazlasını vadeden bu sektörü kısır bir döngüye mahkûm ettik.

Ancak sorun sadece yanlış turizm politikalarında değil…

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Bugün turistlerin ilk karşılaştığı yer olan limanlarımızın hali de içler acısı.

Girne Turizm Limanı’nda bir aydır klimalar çalışmıyor.

Temmuz sıcağında, bırakın turistleri, orada çalışan emekçiler bile adeta cezalandırılıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın ifadesiyle:

"Gerçekten turizm için ideal bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama bu avantaj, beceriksiz yöneticiler eliyle heba ediliyor."

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Bu yetmezmiş gibi, ülkenin güvenlik zaafları da göz ardı ediliyor.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın açıklamaları durumu özetliyor:

"Üç aydır limanlardaki X-Ray cihazları çalışmıyor. Bu ülkeye ne giriyor, ne çıkıyor bilen yok. Güvenlik tamamen yok olmuş durumda."

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Bunlar birer detay değil.

Bunlar, “turizm adası” olma hayalimizin önündeki büyük engeller.

Bir ülke, klimasını tamir edemediği, güvenlik sistemini çalıştıramadığı bir limanla turizmde nasıl başarı bekleyebilir?

Özetle, Kıbrıs’ta turizm bir vitrin gibi sunuluyor ama vitrinin içi boş.

Ve bu vitrin, her geçen gün biraz daha çatlıyor.