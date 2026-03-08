Gıprızlı Köleler

Son 2000 yıldır Gıprızlılar hiş özgür olmadı. Bunun evveli da var ama Gıprızlıları annamag içün bu bilem yeterlidir. Belki soruyu şu şekilde sormamız gerekirdi. Gıprızlılar kaş bin yıl önce gendi gendilerni yönetebilme gücüne sahib oldu? Bu işin kökeni millattan öncesi dönemlere gider. Bizim, Gıprızlıların köleliynan olan ilişgisini annamamız içün son 2000 yıl yeterlidir. Gıprızlılar son 2000 yıldır gendi gendilerni yönedmemiş süregli olarag birileri tarafından kontrol edilmişdir. Son 2000 yıldır bu tobraglar kolonileşdirilmişdir. Kolonyalizm bu tobraglarda çeşidli formlarda gendini gösdermişdir. Uzun zamandır kolonyalizm ve dekolonizasyon üzerinde durmamın sebebi, yaşadıvım adanın ve Gıprızlıların gerçegliyidir. Gıprızlılar köleleşdirilmiş insannardır. Gıprızlılar, son 2000 yıldır kidlesel olarag özgürlüg taleb edmemişdirler. Gendi gendilerni yönedmeg isdememişdirler. Bunun ne gadar korkunç bir vaka olarag garşımızda durduvunun farkındasınız?

Gıprızlılar o gadar bir köle ruhludurlar ki, bırakın itaad edmeyi, efendilerne bağlılıglarnı gösdermeg içün gendi gendilerni öldürmüşlerdir. Gıprızlılar, Yunanistan ve Türkiya’ya bağlanmag içün öldüler. Birbirlerni öldürdüler. Gıprızlılar, Gıprız içün yaşamag isdemediler. Gıprızlıların trajedisi budur. Gıprızlılar koşulsuz, amasız özgürlüg taleb edmelidirler. O yüzden ısrarınan üzerinde durduvum üş şey var. Birincisi kolonyalizm ikincisi dekolonizasyon üşüncüsü da dekolonyalizminan bağlantılı “Gıprızlıca” dil meselesidir. Gıprızlıca, Gıprızlı kimliynin oluşması içün eñ önemli dinamigdir. Ulusötesi bir yerden Gıprızlı kimliynin oluşması dilden soyudlanarag düşünülemez. Yunanistan’ın ve Türkiya’nın peşinden giddiyimiz sürece, onnarın arkasından maşrabba gibin sürügleneceyig. Şimdig sürüglendiyimiz gibin. Bunun yanında Anglo-Amerikan emperyalizmi ve sömürgeci İzraili da eglemeg lazım. İnsan, gendi otonom var oluşunu inşa edemezsa barbarların guyruvundakı maşarabbaya dönüşür.

Tarihimizin akışını deyişdirmeg içün ulusötesi bir yerden Gıprızlılıg bilincinin gelişdirilmesi hedefiynan, teoriler ortaya goymag zorundayıg. Gıprızlıların, Gıprızınan gurduvu yurd ilişgisinin ortaya çıkmasının şartıdır bu. Yoğusa Gıprızlılar Gıprız’ı yurd olarag hiş bir zaman görmeyeceg ve bu derin varoluşsal kriz yüzlerce yıldır bir laned gibi boğazımıza sarıldıvı gibin sarılmaya devam edecegdir. O yüzden Gıprızlılar içünde bulundugları gerçeglig gereyi ne Gıprız milliyedcisi olabilir ne da Gıprız ırgcısı… Gıprızı, Gıprızlılar son 2000 senedir hiş yönedmedi. Sorarım size Gıprızlı olduvunun bilem farkında olmayan, son 2000 yıldır Gıprız’ın özgürleşmesi içün mücadele vermeyen Gıprızlılar, nasıl olur da Gıprız milliyedcisi ve Gıprız ırgcısı olabilir? Adada iki milliyedcilig ve iki ırgcılıg vardır. Bunnarın biri Türg diyeri da Yunan milliyedciliyi ve ırgcılıvıdır.

İngiliz Üsleri

Gıprız bir çovumuzun bildiyi gibin İngiliz sömürgesiydi. Bir covumuzun gaçırdıvı bir nogda var. Gıprız İngiliz sömürgesinden gurtulmadı. Gıprızlılar İngiliz kolonyalizminden gurtulmag içün bağımsızlıg savaşı vermedi. Gıprızlılar, Yunanistan ve Türkiya’ya bağlansın deye savaş verdi. 1960’da gurulan Gıprız Cumhuriyeti’ni Gıprızlıların hiş biri taleb edmedi. Gipriyaga gonuşan Gıprızlılar 1974’den soğra Gıprız Cumhuriyetini sahiblendi. Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılarsa 2003’den soğra Gıprız Cumhuriyeti’nin sadece kimliyni ve pasaportunu sahiblendi. Gıprız Cumhuriyeti bağımsız bir devled olarag gurulmadı. Bağımsız olabilmesi içün o devletin unsurlarnın bağımsızlıg talebinde bulunması gerekir. O devletin unsurları bağımsızlıg taleb edmezsa o devled nasıl bağımsız olacag?

Peki Gıprız Cumhuriyeti hangı siyasal bağlamda deyerlendirilmelidir? İkinci dünya savaşından soğra İngiltere gendine garşı isyan çıkaran dekolonyal harekedleri zabdedemedi. Biritanya Krallıvı deylim, bu direnişleri klasig sömürgecilig yöntemleriynan kontrol edemediyinden, kolonyalizm formunu deyişdirdi. İngiltere’nin 20. yy’ın ikinci yarısından soğra izleyeceyi sömürgecilig politikalarnın adı neo kolonyalizm olarag adlandırılır. Ganalı teorisyen ve Gana’nın esgi cumhurbaşganı Kwame Nkrumah 1965 yılında “Neo-Colonialism; The Last stage of Imperialism” adında bir kitab çıkardı. Neo-kolonyal teoriye göre siz bağımsız bir devled görünümünde olabilirsiñiz. Uluslararası “egemenliyiniz” da olabilir. Ancag siziñ ekonomiñiz ve siyasetiñiz dışdan belirlenmeye devam eder. Neo-kolonyalizm yerli hökümedlerin yabancı güşler tarafından kontrol edilmesiynan gerçegleşir. Görünürde yerliler vardır ancag arka planda egemen güşler ülkeyi gendi çıkarlarna göre tasarlamaya devam edmegdedir.

1960’da 17 ülke bağımsızlıvını ilan eddi. Gıprız Cumhuriyeti bunnardan biriydi. Gıprız Cumhuriyetini diyer ülkelerden ayıran önemli özelligleri var. Bunnardan biri cemaadları oluşduran liderlerin hişbiri Gıprız Cumhuriyetini isdemedi. Gipriyaga gonuşan Gıprızlıların lideri Makarios’a bu cumhuriyeti İngilizler zorunan gabul eddirdi. Hadda Makarios tehdid edildi deye yazar bazı gaynaglar. Öte tarafdan Dr. Fazıl Küçük, Türkiya’nın zoruynan masaya oturdu. İkinci önemli özelliyi isa cumhuriyed ilan edildigden soğra arka arkaya iki asgeri harakatınan yani Yunan darbesi ve Türg işgaliynan isdenmeyen cumhuriyed sonunda parçalandı.

1959 Zürih ve Londra, 1960 guruluş andlaşmalarıynan yani neo-kolonyal politikaların bir uzantısı olarag Ağratur ve Dikelya’da İngilizin üsleri böyün bulunmagdadır. Burası cog önemlidir. Gıprız Cumhuriyeti, neo-kolonyal bir devled olarag böyün garşımızda durmagdadır. İngiliz üsleri da neo-kolonyal politikanın bir sonucudur. Gıprız öyle lanedli bir yerdir ki, klasig sömürgeciliyin ardına neo-kolonyal bir politika gendine uygulanırkana, 1974 Atilla harekatıynan yerleşimci kolonyalizm politikaları da uygulanmışdır. Gıprız 1878-1960 arası klasig İngiliz sömürgeciliyine, 1960 soğrası neo-kolonyalizme, 1974’den soğra da yerleşimci kolonyalizme maruz galmışdır. Şu an adamızda iki kolonyalizm türü da görünmegdedir. Adanın güneyinde neo-kolonyalizm, adanın kuzeyinde Türg yerleşimci kolonyalizmi vardır.

İzrail’in ve ABD’nin İran’a saldırmasıynan İngiliz üsleri tegrar gündeme gelmişdir. Batının orduları teker teker Gıprız’a gelmeye başladı. İngiliz üslernin edrafındakı kövler boşaltıldı. İran Gıprız’a füze göndermeye başladı. Tayyareler iptal edilmeye başlandı. İngiliz üslerinde nükleer silahların olduvu iddia edildi. Ve Gıprızlılar kolonyalizm tartışmasına girdi. İngiliz üslerine kolonyalizm artığı dendi. Kolonyalizm kapitalizmden evvel da varıdı soğra da varıdı. Kolonyalizm, sınıfsız, devledsiz bir insanlıg hayali gerçegleşirsa ancag ve ancag o zaman ortadan galkacag. Kolonyalizm güşlü devledlerin güşsüz devledler üzerinde çeşidli formlarda gurduvu bir egemenlig ve sömürgecilig ilişgisidir.

Egemenlig gavgası ve sömürgecilig sürdüvü sürece kolonyalizm nasıl bidsin? Kolonyalizmin modası nasıl geşsin? Bunun imkanı vardır? Özelliynan batı merkezli düşün dünyası post-modern akademig persbegdifinan kolonyalizmin biddiyini iddia edmişdir. Irag, Suriye, Afganistan, Libya, Ukrayna, Filistin, İran savaşı neyin savaşıdır? Dünyada artıg petrolün, doğal gazın, nadir bulunan elemendlerin hişbir ülkede deyeri yogdur? Bu böyüg güşler bu doğal gaynagları almag isdemez? Bu doğal gaynaglar artıg deyersizdir? Bu savaşların hebsi ve bundan soğra çıkacag yenñi savaşların hebsi kolonyalizmden, kolonyalizmin farglı türlerinden ve elbedda son iki yüzyıldır kapitalizmden soyudlanarag DÜŞÜNÜLEMEZ!

Ortadoğudakı bir çog savaşda İngiliz üsleri gullanılmışdır ve gullanılacagdır. İngiliz üslerni şimdi hatırlayannara hatırladmagda fayda varar. Bu ülkenin ilericileri yıllardır “İngiliz üsleri kapatılsın” deye kampanyalar yabmagda, yürüyüşler düzenlemegdedir. Gıprız sömürgecilig çalışmaları içün bir cenned, Gıprızlılar içünsa bir cehennemdir! Gıprızlılar gendilernan yakından uzagdan ilgisi olmayan bir savaşın parçası olmag isdemezlersa klasig kolonyalizm, neo-kolonyalizm ve yerleşimci kolonyalizmi okumag, tartışmag zorundadır. Dekolonyal düşünce olmadan Gıprızlıların özgürleşmesi imkansızdır.

Nod: Yazının seslendirilmiş halinin linki; https://youtu.be/0RSUIxJNxVc