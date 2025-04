Yeni Kıbrıs Derneği, İki Toplumlu Koro’nun yarın akşam (25 Nisan 2025, Cuma) Leymosun’da vereceği “Barış Nefesleri” konserine tepki gösteren DİSİ, EDEK ve DİKO’dan Leymosun Belediye Meclisi üyelerine yanıt vererek “İki toplum arasında dostluk ve işbirliği mesajı gönderen ve ortak yurdumuzun yeniden birleşmesine destek veren böyle bir etkinliğe gösterilen tepki, utanç vericidir” dedi.

İki Toplumlu Koro’nun “Barış Nefesleri” başlıklı konseri, Leymosun Belediye Başkanı’nın himayelerinde Leymosun’da yapılacak… Buna tepki gösteren DİSİ, EDEK ve DİKO Leymosun Belediye Meclisi üyelerinin bu tepkilerine rağmen, Leymosun Belediye Başkanı Yannis Armeftis konserin kendi himayelerinde gerçekleştirileceğini, farklı görüşlere saygı duyduğunu ancak Leymosun Belediyesi’nin her zaman çeşitli iki toplumlu etkinliklere evsahipliği yapmış olduğunu belirtmişti…

YENİ KIBRIS DERNEĞİ: “DİSİ, DİKO VE EDEK’İN TEPKİLERİ UTANÇ VERİCİDİR…”

Yeni Kıbrıs Derneği, DİSİ, DİKO ve EDEK’in Leymosun Belediyesi Meclisi üyelerinin tepkisini “Utanç verici” olarak nitelendirdi ve yaptığı açıklamada şöyle dedi:

*** Yaklaşık otuz yıldır barış ve ülkemizin yeniden birleşmesi için şarkı söyleyen İki Toplumlu Lena Melanidu Barış Korosu'nun etkinliğini Leymosun Belediye Başkanı’nın himayelerinde yapılmasına karşı Leymosun Belediye Meclisi’nin DİSİ, EDEK ve DİKO Meclis üyelerinin gösterdiği düşmanca tepkilerine üzüldük ve öfke duyduk…

*** “Barış Nefesleri” adını taşıyan etkinliğin, geçmişte Kıbrıs toplumları arasında barış ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla çok sayıda iki toplumlu etkinliğe ev sahipliği yapan ve hatta Leymosun’daki Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürkleri bir araya getirme yönündeki mükemmel girişimi nedeniyle Stelios Hayırseverlik Vakfı tarafından onursal ödüle layık görülen Leymosun Belediyesi'nin bu tür eylemlerinin bir devamı olduğunu düşünüyoruz.

*** İki toplum arasında dostluk ve işbirliği mesajları veren, ortak vatanımızın yeniden birleşmesi yönündeki ortak iradeyi teyit eden bir kültürel etkinliğe karşı bu partilerin Belediye Meclis Üyelerinin düşmanca tavır sergilemelerinin utanç verici olduğunu düşünüyoruz.

*** Kıbrıslıtürkler’le çözüm ve işbirliği yönünde özellikle DİSİ’nin pek çok açıklamasına rağmen kendi Belediye Meclisi üyelerinin tepkileriyle ilgili olarak parti liderliğinin sessiz kalmasından da Yeni Kıbrıs Derneği olarak düşkırıklığına uğradığımızı belirtmek istiyoruz.

*** Bizler bu etkinliğe ve vermekte olduğu mesajlara tam desteğimizi ifade ederken Leymosun Belediye Başkanı’nın bu girişimini de alkışlamaktayız. “Barış Nefesleri” etkinliğine katılarak bunu desteklemek, çözüm arzusunu, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini, barışı, bu adanın insanları arasındaki işbirliği mesajlarını güçlendirmek görevimizdir. Etkinlik 25 Nisan 2025 Cuma akşamı saat 20.00’de, Leymosun Belediyesi’nin Panos Solomonidis Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

KOSTAS HRİSTODULİDİS’İN YAZDIKLARI…

İki Toplumlu Lena Melanidu Barış Korosu’nun 1999’dan beridir üyesi olan Kostas Hristodulidis de bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımında özetle şunları ifade etti:

*** İki Toplumlu Lena Melanidu Barış Korosu’nun 1999 yılından beridir bir üyesi olarak 25 Nisan akşamı Panos Solomonidis Salonu’nda yapılacak olan koronun müzik konserine dair Leymosun Belediyesi’nin bazı Meclis Üyeleri’nin gösterdikleri tepkilerle ilgili olarak bazı şeylere açıklık getirmek ve kendi kişisel görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

*** Koronun konserine Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası da katılacaktır, Lefkoşa Türk Belediyesi sponsorlardan biri olarak etkinlikte yer almaktadır, etkinlik Leymosun Belediye Başkanı himayelerinde yapılmatadır. İki toplumun işbirliği ve ortak eylemlerinden rahatsız olanlar, bu iki ismi gerekçe yaparak gösterinin “işgalcilerin yasadışı yapıları tarafından finanse edildiğini, işgal rejimin kültürel etkinliklerinin yasadışı işgal rejiminin dolaylı olarak tanınmasını sağlamak için kullanıldığını” iddia etmelerine ve “böylesi şüpheli bir etkinliğe destek” verdiği gerekçesiyle Leymosun Belediye Başkanı’na saldırmalarına neden olmuştur.

*** Gerçek nedir? Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Lefkoşa Türk Belediye Orkestrası’nın katılımını ücretsiz olarak sağlamış ve bu yüzden de sponsor olarak anılmıştır; Leymosun Belediye Başkanı da salonu ücretsiz olarak vererek, etkinliği kendi himayesine almıtşır. Geriye kalan tüm masraflar – örneğin koro ve orkestra üyelerinin ulaşımı, etkinlikle ilgili reklamlar ve koro ile orkestranın akşam yemeği, üyelerin kendi ceplerinden karşılanacaktır. Dolayısıyla “işgalcilerin illegal yapılarından” herhangi bir “fon” alınmamıştır.

*** Bilmeyenler için şuna da açıklık getirmek gerekir: Lefkoşa Kıbrıslıtürk Belediyesi, 1958 yılından faaliyettedir ve 1960 Anayasası’na dahil olarak LEGAL bir yapıdır. Bunu protesto edenler de 1960 Anayasası’na bağlı olarak kamu görevi yapmaktadırlar. O nedenle Anayasa’yı “a la carte” istedikleri zaman kabul edip, istedikleri zaman reddedemezler.

*** Koro, Mayıs 1997’de “Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro” adıyla bir grup Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk barışsever tarafından iki “düşman” toplum arasında barış, yeniden birleşme, dostluk ve işbirliği maksadıyla kurulmuştur. Hayatının büyük bölümünü koronun hizmetinde geçiren koronun çok sevilen Kıbrıslırum şefinin üç sene önce ani ve beklenmedik biçimde vefatı nedeniyle koronun adı “İki Toplumlu Lena Melanidu Barış Korosu” şeklinde değiştirilmiştir.

*** Birkaç gün içerisinde bu koro kesintisiz biçimde sürdürmekte olduğu faaliyetlerinin 28nci yıldönümünü kutlayacaktır. Tümüyle ayrı yaşanan günlerdeki Pile ve Pergama’nın ovalarındaki ilk faaliyetlerden başlayarak barikatların açılması ardından Kıbrıs’ın her tarafında ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren koro, adamızda barış içinde bir arada varolma mesajları vermiştir. Adamızın iki dilinde Türkçe ve Rumca şarkılarla iki toplumun ortak kültürel öğelerini öne çıkaran ve her bir tarafın bireysel öğelerini de vurgulayan koromuz, barış içinde yaşama arzusunu dile getirmiştir. Bu koro bugüne kadar, Yunanistan ve Türkiye de dahil olmak üzere her yerde 250’den fazla konser vermiştir. Leymosun’da yer alacak konser daha önce başka yerlerde de yapılmış ve kablolu yayında yer aldığı halde herhangi bir “tanınma” getirmemiştir… Buna tepki gösterenler, Kıbrıslırumlar’ın korkularını harekete geçirerek onların konsere katılımını engellemeye çalışmaktadırlar.

*** Bu tür iki toplumlu kütlrüel etkinlkler, bölünmüşlüğü aşındırmakta, iki toplumun birlikte varolabileceğini göstermekte ve asla bir arada yaşayamayacağımız yönündeki argümanları çürütmektedir. Buna isyan eden ya da tereddüde düşenleri de konserimize davet ediyorum, gelin ve gerçeği kendi gözlerinizle görün… Gelin ve birleşik, barış içinde çocuklarımız için ortak bir vatan arzumuz için bizimle birlikte şarkı söyleyin, adamızın ikiye bölünmüş olmasından ötürü ağlayarak şarkı söyleyelim, her iki yarısını da ne çok sevdiğimizi şarkılarımızla dile getirelim. Korkmayınız, geliniz… İki toplumlu işbirliklerinden ötürü illegal rejim tanınmayacaktır. Tam tersine bölünmüşlüğü kökleştirmeyi yıpratan her türlü işbirliğine karşı olduğu için bu, sendelemesine neden olacaktır…

İki Toplumlu Koro, Lefkoşa Belediye Orkestrası'yla birlikte verdikleri geçen yılki konserden görünüm. Foto Hasan Kahvecioğlu...

*** KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Akdeniz, Lapta, Akçiçek ve Engomi’de kazılara devam…

Kayıplar Komitesi’nin Akdeniz (Ayirini), Lapta (Lapithos), Akçiçek (Siskilip) ve Lefkoşa’nın güneyinde Engomi’de (İncirli) kazıları devam ediyor. İki askeri bölgede yani Kermiya’da ve Kızılbaş’taki Domuzcular Burnu’nda yürütülen kazılar tamamlanırken, önümüzdeki günlerde askeri bölgelerde yeni kazılara başlanması bekleniyor…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre 18 ile 21 Nisan 2025 tairhlerinde Kıbrıslırumlar’ın Paska tatili nedeniyle kazı çalışması yapılmadı ancak bu tarihten sonra kazılara kaldığı yerden devam ediliyor ve halen Akdeniz’de (Ayirini) ve Lapta’da (Lapithos) ikişer kazı yürütülüyor, Engomi’deki kazı da devam ediyor…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatör Yardımcısı Arkeolog Çınar Karal’dan aldığımız bilgilere göre kazılarda son durum şöyle:

*** Akçiçek/Siskilipos/Siskilip: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un yamaçlık bir alanda gömülü olduğu bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Akdeniz/Ayirini/Agia Eirini: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un Akdeniz Köyü’nün güneyindeki ormanlık alan içerisinde gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine ocak ayında başlatılıp, şubat ayında sonlanan kazı çalışmaları, Araştırma departmanı tarafından toplanan yeni bilgiler ışığında tekrardan değerlendirilip, ilk kazılan ve sonlanan alanın batı ve doğusuna doğru verilen genişletme limitleri doğrultusunda kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Akdeniz/Ayirini/Agia Eirini: 1963-64 kaybı bir grup Kıbrıslıtürk’ün Akdeniz köyünde kumluk bir araziye gömülmüş olabileceği yönündeki bilgi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen sürmektedir. Kazı öncesinde alanda GPR ve ERT gibi jeofizik yöntemleri uygulanmış, elde edilen veriler doğrultusunda anomali tespit edilen bölgeler öncelikli olarak kazılmış; ardından geri kalan alanlarda çalışmalara sistematik olarak devam edilmektedir.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un Lapta’da, denize yakın bir tarlaya gömülmüş olabileceği yönündeki bilgi üzerine başlatılan kazılarda, iki kişiye ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı. Bu gelişmenin ardından kazı çalışmaları genişletilerek sürdürülmektedir.

*** Lapta/Lapithos: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum’un Lapta köyü içerisindeki bir evin bahçesine gömülü olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Metehan/Kermiya/Agios Dometios-Aydemet (Askeri Bölge): 1974 kaybı 5 Kıbrıslırum’un bir efkalipto ağacı çevresine gömülmüş olabileceği yönündeki bilgi üzerine, belirtilen alanda yapılan kazı çalışmaları sona ermiştir.

*** Trahonas/Kızılay/Kızılbaş Domuzcular Burnu (Askeri Bölge): 1974 yılından kayıp bir grup Kıbrıslırum’un ağaçlık ve yamaç bir alana gömülmüş olabileceği yönündeki bilgi üzerine başlatılan kazı çalışmaları sona ermiştir.

*** Engomi/İncirli: 1974 kaybı iki Kıbrıslıtürk’ün, yola yakın ağaçlık bir alana gömülmüş olabileceğine dair bilgi üzerine ve bölgede yakın zamanda müze inşası planlandığı için başlatılan kazı çalışmaları sistematik şekilde devam etmektedir.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

Lapta'da bir evin avlusunda gömülü olduğu söylenen 74 kaybı bazı Kıbrıslırumlar'ın gömü yerinin arandığı kazıdan görünüm

Akçiçek'teki kazılardan görünüm