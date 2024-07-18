Hizmet bedelleri ve olmayan ‘yüz’

Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, her mahalleye yerleştirdiği hoparlörlerden, adına Başbakan denen Ünal Üstel’in gezilerini duyurmaya devam ederken, aklıma bir de belediyelerin su faturalarına yansıttıkları hizmet bedeli altındaki miktarların ne kadar olduğunu, bu miktarlar karşılığında ne gibi hizmetler verdiklerini araştırmak geldi.

Bunun için de birkaç belediyeyle görüştüm.

Girne, Gönyeli, Mağusa Belediyelerine sordum. LAÇ Belediyesi’nin faturası zaten elimin altında, verilen hizmetin ne olduğunu da görüyorum. Güzelyurt Belediyesi birkaç telefon dolaştırdıktan sonra Müdürlerine ulaşmamı istediler, ulaştım, toplantıda olduğu için daha sonra aramamı söyledi ama aramadım.

Belki alacağım yanıtlar Güzelyurt Belediyesi için olumlu olacaktı ama bilmiyorum… Yıllardır gazetecilikte bilgi almak için ulaşmaya çalıştığınız yerlere/kişilere birçok telefon aktarmasından sonra hâlâ ulaşamıyor olmaktan dolayı artık ben çok sıkıldım.

Yılların getirdiği yorgunluk, artık telefonlarda oradan oraya aktarılmaya ve sonunda da yanıt alamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalmaya müsamaha bırakmıyor.

O yüzden yanıt alabildiğim birkaç belediye ile ilgili bilgileri aktarayım…

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Lapta’da yaşadığım için onunla başlayayım;

LAÇ Belediyesi, hizmet bedeli olarak su faturalarına aylık 429.90 TL yansıtıyor. Belediyeler birleştikten sonra bu miktarın katlanarak büyüdüğünü belirteyim. Bunun karşılığında haftada üç kez ev çöplerini topluyor, arada bir de sokaklar süpürülüyor ama bazen süpürülen çöpler de orada kalıyor.

Bahçenizi temizleyip dışarıya çıkarırsanız miktarın büyüklüğüne göre önemli miktarda ek ücret alınıyor. Örneğin benim palmiye ağaçlarını budamaya ayrı, çıkan dalları almaya ayrı ücret alınıyor. Üstelik dalların toplanıp dışarıya çıkarılması da benden.

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Girne Belediyesi’ne sordum. Aylık hizmet bedeli 298.86 TL. Burada da çöpler toplanıyor, sokaklar temizleniyor. İlaçlama da yapılıyor. Ekstra çöplerde de yine miktarına göre ücret alınıyor.

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Mağusa Belediyesi, faturalara hizmet bedelini 356 TL olarak yansıtıyor. Çöpler toplanıyor, sokaklar temizleniyor, ilaçlama yapılıyor. Ekstra çöpler ücretlendiriliyor.

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Gönyeli Belediyesi hizmet bedelini 275.86 TL olarak giriyor faturalara… Buraya aktardığım belediyeler içinde en düşük miktar. Bana verilen bilgide bu miktarın içinde evsel çöpler, sokak temizliği, ilaçlama dahil. Hatta diğer belediyelerde ücretlendirilen ekstra çöpler, yani bahçe çöpleri, yeşil atıklar da bu miktarın içinde. Başka ücret alınmıyor.

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Sonuçta şu belediye bu kadar alıyor, şunu yapıyor, bunu yapmıyor anlatımının dışında bu miktarın ve yapılan/yapılmayan işlerin altında belediyelerin birleştirilmesi ve bu birleşmeden dolayı ortaya çıkan fazla yükün faturalara yansıması var.

UBP-DP-YDP Hükümeti bu işi yaparken sadece belediyelerin sayılarını azaltmakla kaldı. Azalan belediye sayısının ortaya çıkaracağı sıkıntı ve vatandaşın sırtına bineceği bilinen yük konusunda her zaman yaptığı gibi ‘HİÇBİR ŞEY YAPMADI’.

Yani yeni uygulama başlamadan önce belirttiğimiz gibi belediyelerin birleştirilmesinin yükü devletin/hükümetin değil, vatandaşın omzuna bindi.

“Hükümetin başında sen ol” dedikleri kişi de baksanıza, yükü vatandaşın sırtında olan belediyenin hoparlörlerinden gezi programını duyuruyor.

Biri Kurultay derdinde, seçimde desteklediği kişi de borcunu ödeme derdinde.

Yasal olarak bir suç işleniyor mu, hukukçuların bakmasında yarar var. Öyle bir suç yoksa da bu durum hiç etik değil zaten.

Ama bunu hissedebilmek, rahatsız olmak için ‘yüz’ ister ya! Yok galiba.