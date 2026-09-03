Hep başkası mı?

Arıklı gitti.

YDP de hükümetten çekildi.

Üstel kaldı!

***

Çok da belli olmaz.

Türkiye’den gelecek “abiler” yine bir formül üretebilir, söylenenler yutulabilir; bunlar irade sahibi insanlar değil.

***

Aslında bu filmi daha önce de gördük.

Başbakanlık Müsteşarı… Polis tarafından rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla tutuklandı. Mahkemede 220 bin Euro ve 35 bin Sterlin rüşvet aldığı yönünde bilgi bulunduğu anlatıldı.

Sonra teminat… Ardından görevden alma…

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı… Rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması… Polis mahkemede, beş şirkete ihale öncesi bilgi sızdırdığını, karşılığında 510 bin TL ve 2 bin 500 Sterlin aldığını iddia etti.

İskân Komitesi Başkanı… Eşinin arazi talebinin görüşüldüğü toplantıya katıldı, karara imza attı. Soruşturma… Görevden alma…

Hepsi gitti… Şimdi Ulaştırma Bakanı da gitti.

Üstel hep yerinde!

***

Ne acayip bir yönetim modeli bu…

Atamaları yapıyorsunuz. Kararnameleri imzalıyorsunuz. Bütün bu kadrolarla ülkeyi yönetiyorsunuz.

Birinin adı rüşvet soruşturmasına karışıyor… Ötekinin ihale… Berikinin arazi… İhmal, göz yumma, skandal... Sonra hepsini görevden alıyorsunuz.

Tüm bunların başındaki siyasi irade olarak sizin sorumluluğunuz hiç doğmuyor!

***

Filo Jet faciasında da aynı refleks…

Önce kaptan… Mürettebat… Şirket… Liman görevlileri… Sonra Bakan…

Şimdi kaptanın sosyal sigorta kaydı olmadığı ortaya çıkıyor.

Çalışma Bakanı da mı alınacak görevden?

Kaptanın 10 yıl ara verdiği mesleğine dönerken 3 bin 500 dolar ödeyerek Honduras’tan aldığı kaptanlık belgesinin geçerliliği sorgulanıyor.

Bunları şimdi öğreniyoruz!

Gemi 550 metre derindeyken… Dokuz insan ölmüşken… On dokuz insan hâlâ aranırken…

***

Şimdi hükümet de Meclis çoğunluğunu kaybetti.

UBP 23… DP 2…

Hepi topu 25 vekil!

Üstel muhtemelen 25 vekille inat edecek.

Bitti!

Battı!

Gitti!

Bir sandalye daha bulmak… Bir oy daha devşirmek… Bir gün daha makamda kalmak… Seçime kadar üç ay daha dayanmak…

Ne uğruna?

***

Bu kadar insanı görevden alan… Bu kadar şaibenin ortasında kalan… Bu kadar atamanın başında duran…

Kim?

Madem herkes sorunlu…

Bütün bunların başı kim?

Sorumlu kim?