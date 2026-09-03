Bir istifanın kısa analizi

Başbakan, Ulaştırma Bakanı’nı görevden aldı…

Keşke bakan görevden alınmayı beklemeseydi, öncesinde istifa etseydi…

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İstifa, samimiyet, kendine güven ve siyasi sorumluluk göstergesidir…

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Bu arada bazı iddialara göre Başbakan, Ankara’dan “al bunu” mesajını aldı!

Ankara’dan bu konuda “yeşil ışık” yakılmasaydı, Bakan hala görevdeydi, YDP de hükümete devam edecekti!

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Kısacası, görevden alınma sonrası, Erhan Arıklı’nın partisini toplayıp “hükümetten çekildik” demesi, “görevden alınmaya karşı bir tepkidir…”

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Bence yanlış bir davranıştır!

Bu kadar hassas bir dönemde, acıyı siyasi avantaja çevirmeye çalışmaktır!

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Arıklı, partisinin “hükümetten çekiliyoruz” kararı sonrası basına konuştu…

O konuşmada da ciddi halkla ilişkiler hataları – kontrolsüz gülme gibi – söz konusudur!

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Hükümetten çekilme kararı, mantıklı değildir…

Çıkar hedeflidir…

Ayrıca “benim hiçbir suçum yoktur”da ısrarcı olunduğunun açık ilanıdır!

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Tekrar ediyorum, “doğru olan, seçime üç ay var, partimizin filanca kişisi benim yerime bakanlık koltuğundadır, hükümete devam edeceğiz, ayrıca dokunulmazlığımın kaldırılmasını da talep ediyorum” demekti!

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Ve ekleyecekti; “… Şu anda sadece üzgünüz… Acımız büyüktür… Acılı aileleri çok iyi anlıyoruz… Başka bir şey de söylemeyeceğim, lütfen soru sormayın…”

Solcu ve sağcı arasındaki fark!

Sabahattin Ali’ye ait olduğu söylenen bir söz vardır:

“Solcular gerçekleri bedava anlatır, tutuklanır. Sağcılar yalanları parayla satar; zengin ve makam mevki sahibi olurlar.”

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Çok acı ve basit örnekler verebilirim…

Mesela Erhan Arıklı, sağcı olmakla övünen biridir…

Türk milliyetçisi…

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Mesela Güzelyurt’taki üniversitemizin sahibi Türkiye’deki faşist parti MG-HP’nin vekilidir…

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Ve Filo Jet adlı tabutun – pardon geminin sahibi olan şirket de büyük oranda Mehmet Can Dönüş adlı kişiye aittir…

Bu kişi de bir dönem önce, MHP Mersin İl Başkan Yardımcısıdır…

Mahkemeden notlar (Yorumsuz)…

Girne açıklarında dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin kayıp olduğu gemi kazasıyla ilgili olarak dokuz zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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Yenidüzen’den Serap Şahin ve TAK Ajansı’ndan Mehmet Kara’nın haberlerinden ben de bazı alıntılar yaptım… Sizlerle de paylaşmak istiyorum… Yorumsuz!!!

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Soruşturma kapsamında tutuklanan gemi kaptanı, kaptan yardımcısı ve 6 mürettebat ile Filo Denizcilik direktörü yeniden mahkemeye çıkarıldı. (9 kişi)

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Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş; 2’nci kaptanın, olay günü kaptana Taşucu’ndaki limanın saat 15.00’e kadar kapalı olduğunu söylediğini ve seferin yapılmaması konusunda telkinde bulunduğunu ancak kaptanın sefere çıktığını anlattı… 2’nci kaptan bu konuda iki ifade vermiş…

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Mannaş, zanlıların geminin daha önce su aldığını, motor ve dümen arızası olduğunu bildiklerini söyledi…

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Mannaş, gemi kaptanının geminin su aldığını bildiğini ancak bunu önemsemediğini belirtti.

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Mannaş, zanlı gemi kaptanının Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kaydının bulunmadığını dile getirdi.

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Mannaş, zanlı kaptanın Türkiye Cumhuriyeti’nde gemi ehliyeti olduğunu ancak 10 yıl çalışmaya ara verdiği için ehliyetinin geçerliliğini yitirdiğini aktardı. Mannaş, zanlının bunun üzerine eski belgenin numarasıyla 3 bin 500 dolar karşılığında Honduras’tan yeni bir belge aldığını, bu belgeyi Yunanistan’da tescil ettiğini, belgenin KKTC makamları tarafından geçerli kabul edildiğini dile getirdi.

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Limanlar Dairesi’nde soruşturma yapıldığını kaydeden Mannaş, geminin belge ve sertifikalarından ikisinin eksik olduğunu belirtti.

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Kaptan köşkünün su almasından dolayı seyir defterinin bulunduğu çantanın alınamadığını belirten Mannaş, kara kutunun ise henüz bulunamadığını dile getirdi.

Vay beytambal yangın tüpü vay!

Değerli polis kardeşlerim, en başta da trafik denetimi yapanlar…

İki gündür, otomobilime koymak için KKTC’de bir kilogramlık yangın tüpü arıyorum, vallahi bulamadım.

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Güney’de daha ucuzdur dediler, Metehan’da çok uzun kuyruk vardı, iki saat bekleyip geçmek istemedim!

İşim vardı bisikletle de gidemedim!

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Yasa gereği bulundurmam şart, biliyorum…

Bir haftacık daha mühlet verin, mutlaka bulacağım!

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Bu arada tüccar arkadaşlara tavsiyemdir; hayatımda hiç ticaret yapmadım ama sanırım Çin’den ucuza bir kilogramlık yangın söndürme cihazı, üçgen ve ilk yardım kiti getirmeyi başarırsanız, kısa sürede ciddi kazanç elde edersiniz…

Devlet, KKTC!

Gemi, gemi değil…

Kaptan, kaptan değil…

Devlet, devlet değil…

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Türkiyeli gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesinde “bu gemi bir kara tabut” başlıklı yazıda çok iyi anlattı…

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Anlattıklarını özetleyecek olursak; gemi, su alıyor, sorunlu…

Kaptan sigortaya kayıtlı değil, kaptanlık ehliyeti tartışmalı…

Devlet mi?

KKTC canım!