Hayırlısı ile müzakerelerimiz başlıyor inşallah!

Kıbrıs sorununda bazı gelişmeler mi bekleniyor?

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Elbette BM yetkilisi Maria Angela Holguin’in geliyor olması, en başta bu tür bir beklentinin belirgin bir işareti olabilir…

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Holguin daha önce de gelmişti ama!

Doğru!

Geldi, görüştü, gitti!

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Ama bu gelişte bir “keramet” olduğu ile ilgili göstergeler var!

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Bazı hareketlenmeler…

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Mesela Tahsin Ertuğruloğlu ve O’nun çevresindeki üç, bilemediniz beş kişiden oluşan “her türlü çözüme düşman” güruhcuk!

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Tahsin Bey ve bu güruh eğer “federal çözüm olamaz, karşıyız, asla, katiyen” diye ağlamaya başladığı anda bileceksiniz ki, Türkiye’den “federal çözüm de dahil, her şeyi görüşmeye hazırız” gibi bir hazırlık söz konusudur!

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Nitekim, mesela Cyprus Mail gazetesinde dün Tom Cleaver imzasıyla yazılan haberdeki bilgiler doğruysa, Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi müzakerelerin yeniden başlamasını amaçlayan ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülecek “yeni bir girişime” onay verdi.

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Gazete, “üst düzey kaynaklar”a dayandırdığı haberinde, bu kaynakları açıklamadı ama şu ifadeleri kullandı:

“… Erdoğan, yeni bir girişim ihtimaline olumlu yaklaşıyor ve Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümü için Rum tarafında gerekli siyasi iradenin bulunduğuna inanması halinde müzakerelere katılmaya hazırdır…”

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Cyprus Mail’e göre Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü nedeniyle ciddi mali sıkıntı yaşıyor…

Daha doğrusu Türkiye, “sorumlusu biz olmadığımız halde, bedelini biz ödüyoruz” gibi bir durumda!

Haliyle “şartlar uygunsa”; bir müzakere sürecine girmek üzereyiz ve Türkiye buna karşı durmayacak…

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2004’te Mehmet Ali Talat’a; 2017’de Mustafa Akıncı’ya destek veren; ama öyle ama böyle, “çözüm yanlısı görüntü veren” Türkiye, şu anda aynı noktaya geliyor…

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Şimdi masada bir başka “federal çözümcü” olacak; Tufan Erhürman…

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Ve çok da uzun sürmeyecek bir dönem içerisinde, hükümetin başında da CTP lideri Dr. Sıla Usar İncirli olacak…

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Bütün göstergeler “pozitif” olursa, masa daha rahat olacak...

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Bu arada net bilgi, paylaşabilirsiniz; Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, "Yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda hem AB hem de Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’nin adaylığına olumlu yanıt verecek" açıklamasında bulundu.

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Ilımlı, çözümcül, dostça yorumlanması gereken bir açıklama!

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Peki masayı kim bozabilir?

Tahsin Bey ve üç arkadaşı bunu tek başlarına yapamaz!

Tahsin Bey’i Türkiye’de AKP ve Erdoğan’a rağmen kim destekleyecek?

Bu sorunun yanıtı önemli!

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CHP’nin Kıbrıs meselesindeki “milliyetçi ve ulusalcı” desteği şu anda söz konusu değil!

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MHP’yi bilemem!

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Derin Devlet kimin kontrolünde; net değil!

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Baktınız ve gördünüz; yarın Tahsin Bey, çok cesur bir şekilde, Erdoğan’ı bile eleştirmeye başlarsa; anlayacaksınız ki Türkiye’de hala derin işlerle uğraşan karanlık bir kurum hala söz konusudur!

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Yok eğer Tahsin Bey ve diğer üç kişi “sus pus” olurlarsa...

Hayırlısı!

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Tehlike mi?

Her zaman olduğu gibi çözümün önündeki en büyük tehlike, bağnaz milliyetçilik ve ağır ganimetçiliktir!

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Güney’deki bağnaz milliyetçiler; Kuzey’deki sahte milliyetçi ama ağır ganimetçi ekiple birlikte engeller mi?

Engelleyebilir mi?

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Erdoğan kararlıysa, güçlüyse, ısrarlıysa; Nikos Hristodulidis de AKEL ve DİSİ’nin desteğini alabilirse...

Neden olmasın?

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Sevindik mi?

Sevindik!

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Hatta doğruysa, ki inşallah öyledir; 2004’lerden beri Erdoğan ile ilgili ilk kez “bir sıcaklık” hissettim diyebilirim!

Et fiyatları!

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kasaplar Birliği’ni kabulü sırasında yaptığı açıklamada, “Halkın sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla ete erişmesi sağlanmalı” ifadelerini kullandı…

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Çok önemli bir konu!

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Allah’a şükür kasaplar ve hayvancılar sık sık atışıyor bu konuda ama Nijerya’daki gibi değiliz!

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Nijerya’da kasaplar ve çobanlar arasında çatışma çıkmış galiba 7 kişi ölmüş!

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Bizde, Mağusa ve Lefkoşa arasında, restoran fiyatlarında ciddi farklar var!

Mağusa daha ucuz!

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“İskele hepsinden pahalı” dedi bir arkadaş!

İskele artık Monako canım!

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Kasaplarımızın et fiyatları da her ilçemizde, köyümüzde farklı!

Marketlerin kasapları – düz kasaplardan daha pahalı!

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Herkesin güvenebileceği bir kasabının olması önemli!

Güney’den her kasaptan, olur olmazından et almak mesela bana pek güvenli gelmiyor!

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Güzelyurt ve Lefke, Girne ve Lefkoşa’dan ucuz!

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Girne sanki her yerden daha pahalı!

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Restoranların tamamının eti Güney’den getirttiği iddia ediliyor!

“Büyük oteller kesin” diyor bir tanıdık!

Et Güney’den ama fiyatlar Kuzey’den!

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Kısacası, tutan, tuttuğunu, tutturuyor!

Ya da her neyse!

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“Sorma, gir hanı” mı desem, “Dingo’nun Ahırı” mı, bilemedim!

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Yoksa, “Laissez faire, laissez passer” mi?

Yani devlet hiç mi müdahale etmemeli?

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İyi pazarlar efendim!

Bol etli olsun!

Hava da güzel, mangalınız hoş olsun!