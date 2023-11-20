Halk, geçinemediği için altınlarını bozduruyor

Altın fiyatları son haftalarda sert bir düşüş göstermişti. Ancak, geçtiğimiz günlerde, ABD'den gelen enflasyon rakamları sonrası, altın fiyatları, yukarı yönlü hareketlenerek artmaya başladı.

ABD’den gelen son verilerle birlikte, piyasada, ABD Merkez Bankası’ nın (FED) artık daha fazla faiz artırımı yapmayacağı görüşü hakim oldu. Bunun yanında, 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren, faiz indirimlerinin başlayabileceği beklentileri de arttı. Bu da, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Enflasyon endişeleri ve küresel ekonomik belirsizlikler altının değerini artırıyor. Ayrıca, uluslararası piyasalarda, ABD dolarındaki zayıflama da, altın fiyatlarını yükseltiyor.

Piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçtiğimiz hafta yüzde 2,46 değer kazancıyla 1.830 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da, yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi.

Dünya altın piyasalarında bu gelişmeler olurken, ülkemiz altın piyasasında, hem vatandaşlar hemde kuyumcular açısından, zor bir dönem yaşanıyor.Bende, bugünkü yazımda, ülkemizde altınla ilgili yaşanan gelişmelere değinmek istiyorum.

Uzun vadeli yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak gördükleri altın, şu anda yüksek seviyelerde seyrediyor. Satın alma gücü düşen halk, altın alamıyor. Döviz kurlarının artması, savaş ve yüksek enflasyon, halkın geçimini giderek olumsuz etkiliyor.

Altın fiyatlarının değer kazanması ve düğün mevsiminin geçmesi nedeniyle, ülkemizdeki kuyumcular yeterli satış yapamadıklarını söylüyor. Hatta, ekonomik zorluklardan ötürü, altınlarını bozduranların sayısı şu sıralar çok daha fazla.Daha çok alt gelir ve bir miktar orta gelir grubundaki vatandaşların altınlarını bozdurduklarını kuyumcular belirtiyor.

Ülkemize, altın yurt dışından geldiği için, ulaştırma masrafı,vergi, ambalaj ve aracı maliyetleri de eklenince, doğal olarak altın fiyatları da yükseliyor.

Türkiye’ de, bize göre daha ucuz olan altın, ihtiyaç durumunda Türkiye’ye gidiş gelişlerde yolcular tarafından satın alınabildiği için, bu durum, bizim kuyumcularımızın satışlarını da olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz yaşandığı dönemlerde, Ülkemizde ve Türkiye’ de vatandaşların ellerindeki altınları bozdurduğuna şahit oluyoruz. Özellikle, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin boyutu, borcu olan vatandaşı ellerindeki altınları bozdurmaya mecbur bırakıyor. Altın, zora giren insanlar açısından, kriz döneminde can simidi oluyor.

Ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşlar, başka çareleri olmadığı için, ya bankadaki paralarını çekerek, ya mallarını satarak, ya da ellerindeki altınları bozdurarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar.

Özellikle, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin boyutu, borcu olan vatandaşı ellerindeki altınları bozdurmaya mecbur bırakıyor. Altın, ekonomik kriz sürecinde. zora giren insanlar açısından umut olabiliyor.

Vatandaşların altınlarını bozdurmasının 2 ana nedeni olabilir. Son dönemde, altın fiyatları yükseldi. İnsanlar da, bu yüzden ellerindeki altınları bozdurarak kar elde etme amacı güdebilirler. Fiyat düştüğünde, tekrar altın alıp bir kenara koyabilirler. Ya da, ekonomik krizden dolayı altın bozduruyorlar. Bizdeki altın bozdurmanın esas nedeni, ekonomik kriz olarak görülüyor.

Ülkemizde, yaz döneminde düğünler olduğu için, kuyumculuk sektörünün işleri iyi gidiyor.Düğün mevsimi bitince, işler yavaşlamaya başlıyor. Altının da yükselişe geçmesiyle piyasa daha da durgunlaşıyor. Özellikle, dar gelirli vatandaşlarımız, geçim sıkıntıları yaşadıklarında, altınlarını bozdurmak için kuyumculara gidiyor.

Öte yandan, geliri iyi olanların, özellikle yatırım amaçlı olarak, tam, yarım, çeyrek altın alımlarının da piyasada devam ettiği bir gerçektir.Altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların diğer yatırım araçlarına göre altın alımına yönelmelerini ve taleplerini artırıyor.Bu durum da, piyasada bir nebze olsun hareketlilik sağlıyor.

Altın, yatırım aracı olarak, özellikle küçük yatırımcılar için, en önemli güvenli limanlardan biridir. Belli dönemlerde yatırım araçları değişir. İnsanlar, borsaya, mevduata, tahvile, gayrimenkula, altına yönelim sağlayabilirler. Diğer yatırım araçlarında, yeterli kar marjı görmeyeceğini düşünenlerin, en çok tercih ettiği yatırımların başında, altın gelmektedir.

Maaş geliri olan insanlarımız, daha önce, gelirlerinin iyi olduğu dönemlerde, maaşlarını aldıkları zaman, bir kısmı ile yatırım amacıyla altın, döviz alırlardı ve ihtiyaçları olduğu dönemlerde bozarlardı.

Şimdi ise, satın alma gücü düştüğü için bunu da yapamıyorlar.Pandemi dönemi ile birlikte, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve ekonomik sıkıntıların artması, halkın altın ve döviz alımlarını da olumsuz etkilemiştir.Vatandaşların maaşı gıda harcamalarına bile yetmiyor.Bu da, kuyumcuların işlerinin de bozulmasına yol açıyor.

Eldeki altınların bozdurulması, vatandaşların içinde bulundukları ekonomik krizin en somut göstergelerinden biridir. Ülkeyi yönetenlerin, herşeyi güllük, gülistanlık gösterme gayreti ve esas gündem olan geçim derdini gözden kaçırma çabaları, halk tarafından tepki ile karşılanmaktadır.Bizden uyarması...