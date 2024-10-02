Günlük menfaat ilişkileri ile yönetilen bir ülke!

Ülkede yeterli yasalar vardır…

Bozulan, yasalar değil; yasaları uygulamayan sistemdir…

-*-*-

Ve bu sistemin gerek içte, gerekse dış ilişkilerdeki temsilcileri, bozulan sistemin ne yazık ki “bozulmaya itirazı olmayan” temsilcilieridir…

-*-*-

Toplum çıkarlarının yerini, kişisel maddi çıkarlar almıştır…

-*-*-

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın geçtiğimiz Salı akşamı Genç Tv’de Mustafa Alkan’a söylediği şu söz çok önemlidir:

-*-*-

“… Yönetsel alanlar boşaltılmış durumdadır. Yönetim denilen şey günlük menfaat ilişkilerine döndürüldü. Hiçbir alan yönetilmiyor. Bu boşluk doldurulmak zorunda. Kıbrıs Türk halkı doğru yerde, doğru değişiklikleri yapma iradesini göstereceğini düşünüyorum”…

-*-*-

Günlük menfaat ilişkileri!

Evet, en acı gerçeğimiz şu anda budur…

Ve toplum bunu değiştirmelidir…

-*-*-

Günün fıkrasına gelince…

Adamın birinin çok sevdiği köpeği ölmüş…

Almış köpeğini, mahalledeki kiliseye gitmiş ve köpeğine bir cenaze töreni organize edilmesini istemiş…

-*-*-

Papaz, “… Üzgünüm kardeşim ama biz köpeklere cenaze töreni yapmayız, kurallar aykırıdır, aşağı mahalledeki kiliseye sorun” demiş…

-*-*-

Köpeğin sahibi, “acaba aşağıdaki mahalledeki kilisenin papazı, bir milyon dolarlık bağış teklifimi kabul eder mi?” siye sorunca, “… Canım kardeşim, köpeğin Hristiyan olduğunu en baştan niye söylemedin ki?” diye çıkışmış!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Bu düzen değişmeli…

CTP’ye ve liderine güveniyoruz…

Yaşlanınca herkes yatağa işeyebilir!

Ersin Tatar resmen çırpınıyor!

Bir kaç hafta sonra New York’ta gerçekleşecek üçlü buluşmayı ve akabindeki 4 +1 ya da 5 + 1 buluşmalarını hala bir şekilde sabote etmeye çalışıyor!

-*-*-

Oysa, kelimenin tam anlamıyla rezil edilmiştir…

Kelimenin tam anlamıyla boş olduğu ispatlanmıştır…

-*-*-

Tükürdüklerinin tümü yalatılıyor!

İstifa etme gibi bir onuru da yok!

-*-*-

Tıpış tıpış müzakere edecek!

-*-*-

Eski bir ortak arkadaşımızla sohbet ediyorduk; “gerçekten düştüğü duruma üzülüyorum, Türkiye zavallıyı kullandı, şimdi rezil etti” dedim…

-*-*-

Ortak arkadaşımız, “Ersin’in kendisinden önceki liderlerden farkı yoktur, her zaman her şeyi Ankara yönetiyordu” dedi ve ekledi: “Ersin’in tek farkı bunu can-ı gönülden yapmasıdır…”

-*-*-

Dedim, bu kadar canı- gönülden yaparsan, yalaka olmaz mısın?

“Sen eşit ve egemen devletin varsa, elalem masgarası olmayı nasıl bu kadar rahat kabul edersin?” diye tartışmayı sürdürdüm!

Ortak arkadaşımız, “yaşlanınca herkes yatağa işeyebilir” dedi!

-*-*-

Espriyi anlayamadım!

Anlattı:

… Yaşlı bir adam, bir gün yakın arkadaşlarından birine utana – sıkıla “be arkadaş akşamları yatağa işiyorum” demiş…

-*-*-

Arkadaşı, “bir psikiyatriste git, filanca doktor çok iyidir, tavsiye ederim” demiş…

-*-*-

Aradan altı ay kadar bir süre geçmiş…

İki arkadaş karşılaşmışlar!

-*-*-

Doktor tavsiye eden arkadaş, yatağa işeyene sormuş; “… Ne oldu, psikiyatristin faydası dokundu mu? Yatağa işeme işi ne durumda, kesildi mi?”

Adam, “hala işiyorum” demiş!

Ve “ve bu sorunu kabullendim, hiç çekinmeden herkese de söylüyorum” diye eklemiş!

-*-*-

Ortak arkadaşımız fıkra biter bitmez şunu ilave etti:

“… Ersin’in, kendisinden ötekilerden tek farkı, Türkiye’nin her talimatını severek yapıyor olması… O’na inandırıldı…”

-*-*-

“Yani doktoru her kimse, bayağı etkili olmuş” dedim!

Özbek kazığı ve TDT yalanı!

Özbekistan, doğru olanı yaptı ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 64’üncü Kuruluş Yıldönümünü veya Kıbrıs’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı…

-*-*-

Kutlama beyanı ya da mesajı, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayaınlandı…

-*-*-

Ve mesajda, Girne Turizm Limanı fotoğrafı kullanıldı…

-*-*-

Bu ne demektir?

Bu demektir ki, kardeş Türk devleti Özbekistan’a “Kıbrıs meselesi” doğru anlatılmadı!

-*-*-

Bu demektir ki, Türk Devletleri Teşkilatı denen teşkilattaki “KKTC” fahri üyeliği, garagözlüktür!

-*-*-

Bu demektir ki, Özbekistan’a yani kardeşe bile meseleyi anlatabilecek kimse yoktur, anlatılmamıştır ve her şey yalanlardan ibarettir…

-*-*-

Düşünün, Girne, Kıbrıslı Rum milliyetçileri adına en değerli Kuzey kasabasıdır…

Elen milliyetçileri, duvarlara, “sınırlarımız Girne’de biter” diye sloganlar yazmaktadır…

-*-*-

Ve KKTC’nin kardeşi Özbekistan, “evet, haklısınız, bayramınız kutlu olsun, Girne de sizindir” demektedir!

-*-*-

Türk Devletleri Teşkilatı veya başka teşkilatların üyesi devletlerin de bizzat Türkiye’nin de “KKTC” diye ayrı – eşit ve egemen bir devleti tanımadığı ve tanımayacağı gerçeği gün gibi ortadadır!

-*-*-

Yalandan vazgeçin!

Hamasetle gemi yüzdürülebilseydi, Dünya’nın en büyük deniz filoları bizim olurdu!

Hamasetle, kağıttan oyuncak sandalcık yapabilirsiniz ancak!

Sahtekarsınız, yalancısınız!

Tek bir derdiniz var, çalmak!

Ve çaldıklarınızı da hamasetle, bayrakla, ezanla örtmek!

Yazık!