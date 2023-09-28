Güney ve Kuzey arasında CYENS farkı!

Lefkoşa’da, kenti ikiye ayıran duvarın veya ara bölgenin öteki tarafında, CYENS diye bir yere davet edildik…

Bizim bandabuliyanın Güney duvarını atlayın, bu CYENS’in üzerine düşersiniz gibi düşünün…

Bu arada belirtelim, CYENS’in Güney’e bakan ana giriş kapısının hemen önünde Lefkoşa’nın eski bandabuliyası var…

Rumların bandabuliyası…

O binayı şu anda CYENS’in yeni yerleşkesine dönüştürüyorlar…

Aslına uygun bir şekilde…

İhalede şüphe falan yok…

Biri rüşvet istemedi, komisyon almadı…

İşin içinde Avrupa Birliği var…

Yani daha size CYENS’i anlatmadın, 1-0 yenik başlıyoruz…

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CYENS, “Mükemmelliyet Merkezi” diye adlandırılıyor…

Bilim, sanat, trafik, film, stüdyo, belediyecilik, çöpler, sokak lambaları…

Kafanızı karıştırmayalım…

Mükemmel bir merkez…

-*-*-

Mesela bu merkezde “Smart Nicosia” adlı bir “oda” var…

Bu odadan, Lefkoşa’da belediyeye ait araç parklarında kaç araçlık yer olduğunu; hangi çöpün dolduğunu, dolmak üzere olduğunu; hangi sokak lambasının yanıp, hangisinin yanmadığını, hangisinin kaç günlük ömrü kaldığını, havanın ne kadar kirli olduğunu, trafiğin hangi bölgede çok yoğun olduğunu, nerede otobüslerin yığıldığını, nerede çok bisikletli bulunduğunu falan takip edebiliyorsunuz…

Haaa bir de Lefkoşa’daki ses kirliliğini ölçecekler yakında…

-*-*-

Bu merkezde yan CYENS’de, inanılmaz bir film stüdyosu var…

Çok ayrıntıya girmeyelim ama Avatar filmini gel, burada çek…

İnanılmaz bir olay…

Korkunç güzel bir yatırım…

-*-*-

Sanatsal çalışmalar…

Bilimsel çalışmalar…

Festivaller…

Daha neler neler…

-*-*-

Kıyasla canım KKTC ile!

Kıyaslamayayım müsaadenizle!

Sadece şunu söyleyeyim; bu gibi “gelir elde etme hedefi olmayan” muhteşem merkezlerden bizde yok!

Bazı üniversitelerin bazı yatırımları olabilir ama bu merkezin KKTC ile arasındaki “yıl” farkı, en az 50 sene!

Bir gol daha yedik, 2-0 yenik durumdayız…

-*-*-

Mesela!

Bize merkezle ilgili bilgi veren kişi, Dr Christos Ioannou…

Yurt dışında, Almanya’da “beyinle alakalı” uzmanlık eğitimini tamamladı…

Ülkesinde her açıdan “şartlar” o kadar uygun ki; gidip de o ülkede kalmadı, memleketinde bilimini de yapıyor, maaşını da hakkıyla alıyor…

Torpille işe girmiyor!

Ülke, pırlanta gibi bir bilim insanını, bir gencini kaybetmemiş oluyor…

Yedik mi buradan da bir gol; oldu 3 – 0…

-*-*-

CYENS bünyesinde 130 kişi çalışıyor…

Bunların sadece 3 tanesi Kıbrıslı Türk…

Bizler için bu geziyi de onlardan ikisi organize etti.

Şaziye ve Ayşe…

-*-*-

Merkez, daha çok Kıbrıslı Türk istiyor…

Sosyal medyada CYENS iş olanaklarını takip edebiliriz…

Burada resmi dil Elence değil!

Bu da bir avantaj!

Burasının resmi dili “İngilizce”…

Ve bir gol daha yedik; oldu 4 – 0…

-*-*-

Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti, Lefkoşa Belediyesi ve 5 üniversite ile onlarca büyük ticari kurum buraya destek veriyor…

Bizde benzer bir durum yok!

Skor oldu 5 – 0…

-*-*-

CYENS’i gördüğüm, gezdiğim zaman; Kıbrıs sorununda “kaybetmemizin” filmi geçiyor gözümün önünden…

Skoru 5 – 0’a kadar getirdim…

Alın 6-0’lık bir gol daha; burayı UBP, DP ya da YDP’nin torpilli “liyakatsiz” atamaları yönetimiyor…

-*-*-

Bilim insanları bilim yapıyor, sanatçısı sanatla uğraşıyor hem de Dünya’nın dört bir yanından gelenlerle birlikte; filmcisi en iyi olanaklarla film yapıyorlar, araştırmalara öncülük ediyorlar ama hepsinden öteye bir yandan teknolojiye ama öte yandan insanlarına da yatırım yapmışlar…

Gençler pırıl pırıl!

Hayran olmamak elde değil…

-*-*-

KKTC’de mi?

Külliye bitecek inşallah!

En son en büyük yatırım galiba Hala Sultan Camisi’ydi!

Gençlerimiz tek tek gidiyor…

Ülkeyi, maşallah, yazacağım gayrı, “sevgililer yönetiyor”, her ihaleden pis kokular çıkıyor, sokakların smart city programları ile aydınlatmasının kontrol edilmesini geçtim; tek bir sokak lambası doğru dürüst yanmıyor; yansa bile zaten günde en az 2 saat elektrikler kesiliyor; bir yığın hırsız, hala nasıl çalacağının peşinde koşuyor, nüfus bilinmiyor ama kalkınma planı yapacağını açıklayan hükümetimiz var falan…

-*-*-

Kuzey ve Güney arasındaki fark mı?

Kıyasa gerek yok!

En azından eminim ki, onların çok iyi kafa golü atan ve çığlık çığlığa “egemen eşit devlet” falan diye bağıran kafa golcüleri yok!

-*-*-

Bunu yazmak istemezdim ama; aklı başında tarafsız bir yabancı, Kıbrıs’ın iki tarafını incelese; Rumların hala federal çözüm istemesi haline eminim gülecektir!

Kıbrıs’ın Kuzey kesimindeki mülklerini elbette geri istiyorlar veya ne bileyim; belki bir gün bir şekilde tazmin edilirler…

-*-*-

Ama, yemin ederim, Kıbrıslı Rum olsaydım, Kuzey’le federal çözüm falan düşünmezdim!

Hiç sesini çıkarmayan, maaş gelsin tamamdır diyen, Rumlardan kalan arsalarla zengin de olanlarımıza, “… ne haliniz varsa görün, rüşvet, bilgisizlik, zavallılık, kokuşmuşluk, işgal rejimi ve umarım pek yakında şeriat ile mutluluklar dilerim” der, güler, eğlenirdim!

Dr Christos Ioannou, CYENS’in hem araştırma gruplarından birinin lideri hem yönetim kurulu üyesi, genç bir bilim insanı… Bu kurum daha neler ne mi yapıyor? Yazmakla bitiremezsiniz… Ama şöyle söyleyeyim, ülke geneline atılan çöpleri uydu aracılığıyla takip edebiliyor; hatta yaban hayatı, örneğin muflonları ya da şahinleri izleyebiliyor… Ve fotoğraftaki gibi son derece gelişmiş bu stüdyoda, örneğin Avatar benzeri bir film, 10 kat daha kısa sürede çekilebiliyor…