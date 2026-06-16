Gönendere'de bir kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

Gönendere sakini Meziyet İlgililer (K-79), dün geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Polis'ten verilen bilgiye göre, İlgililer, dün 09.30 sırlarında kalmakta olduğu ikametgahta geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Meziyet İlgililer üzerinde yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı kaydedildi. Ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.