Geçmiş ile Bugün Arasında Bir Denge: Sharjah  

Birleşik Arap Emirlikleri denince çoğu insanın aklına ilk olarak göğe uzanan gökdelenler, cam kuleler, ışıl ışıl alışveriş merkezleri, Dubai, Abu Dabi ve bitmek bilmeyen lüks gelir. Ancak bu coğrafyanın kalbinde, tüm bu ihtişamın arkasında daha derin, daha köklü ve daha sessiz bir emirlik vardır.

İşte o emirliğin adı: Sharjah, ya da Türklerin kullandığı adıyla Şarika...

***

Sharjah, Birleşik Arap Emirliklerini oluşturan Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Ümmü el-Kaveyn ve Reis el-Hayme ile birlikte 7 emirlikten birisidir.

Basra Körfezi’nde Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yer alır ve kuzey yönünden Basra Körfezi’ne bakan ek bir küçük yarımada görünümündedir.

***

Dubai’nin gösterişli yüzünün hemen yanı başında, ama ondan bambaşka bir ruh taşıyan bu şehir, çölde filizlenmiş bir medeniyetin hafızası gibi.

Buraya adım attığınız anda sadece bir şehir değil, zamanın katmanları arasında yürüyormuş gibi hissedersiniz.

***

Sharjah’ın geçmişi, bugünün modern yapılarından çok daha eskiye, yaklaşık 5000 yıl öncesine kadar uzanır.

Bu topraklar bir zamanlar inci avcılarının, tüccarların ve denizcilerin durağıydı.

Körfez’in ticaret yolları üzerinde yer alan şehir, Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görüyordu.

***

19’uncu yüzyıllarda Al Qasimi hanedanı burada güçlü bir deniz gücü kurmuş, Sharjah’ı bölgenin en önemli limanlarından biri haline getirmişti.

İngilizlerle yapılan anlaşmalar, bölgenin kaderini değiştirmiş, 1820’de imzalanan barış anlaşmasıyla bu kıyılar “Barış Kıyısı” olarak anılmaya başlanmıştı.

***

1932 yılı ise ayrı bir dönüm noktasıdır. Çünkü Sharjah, İngiltere ile Hindistan arasında uçan ilk ticari havayolu seferlerinin durağı olmuştu. Bugün yoğun olarak kullanılan bir havaalanı olan Sharjah Uluslararası Havalimanı, aslında gökyüzüne açılan bu tarihsel kapının devamıdır.

Sharjah Uluslararası Havalimanı sadece bir ulaşım noktası değildir. Aynı zamanda şehrin tarihsel rolünün bir devamıdır.

1930’larda başlayan havacılık hikâyesi, bugün modern altyapı ve dünya standartlarında hizmetlerle sürmektedir.

Bu havalimanı, Sharjah’ın dış dünyaya açılan yüzüdür.

***

Sharjah, 1998 yılında UNESCO tarafından “Arap Dünyasının Kültür Başkenti” ilan edildi.

Bu unvan tesadüf değildir.

Şehirde 20’den fazla müze, sayısız sanat galerisi ve kültürel etkinlik bulunur.

***

Dubai’nin aksine Sharjah’da gösteriş değil, anlam vardır.

Burada yükselen binalar kadar, geçmişin izleri de korunur.

Dar sokaklarda yürürken bir anda eski bir çarşıya, bir caminin gölgesine ya da tarih kokan bir müzeye rastlarsınız.

***

Şehir aynı zamanda İslam kültürüne sıkı sıkıya bağlıdır.

Alkol yasağı, kıyafet kuralları ve sosyal yaşamın düzeni, buranın daha muhafazakâr bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Ama bu katılık, Sharjah’ı diğer emirliklerden ayıran en belirgin çizgidir.

***

Burada gündüzleri kavurucu sıcaklık, geceleri ise serin bir sessizlik hâkimdir.

Yaz aylarında sıcaklık 45°C’nin üzerine çıkıyor.

***

“Big Red” gibi dev kum tepeleri, rüzgârın şekillendirdiği doğal heykeller gibidir.

Bu çöllerde yürürken sadece doğayı değil, geçmişte burada yaşamış Bedevilerin izlerini de hissedersiniz.

***

Sharjah’ın en dikkat çekici yönlerinden biri, modernleşirken geçmişini kaybetmemesidir.

Petrolün bulunmasıyla birlikte şehir hızla gelişmiş, ancak kültürel kimliğini korumayı başarmıştır.

Bugün Sharjah; Modern üniversitelere sahip bir eğitim merkezi, sanat festivalleriyle dolu bir kültür şehri, aynı zamanda geleneksel değerlerini koruyan bir emirlik.

Bu denge, onu Birleşik Arap Emirlikleri içinde eşsiz bir konuma getirir.

***

Sharjah sadece tarih kitaplarında değil, insanların hayatlarında da iz bırakmış bir yerdir.

Yüzyıllar boyunca, inci dalgıçları hayatlarını denizden çıkarmış, tüccarlar buradan çıkanları yurt dışına satmış ve yurt dışından mallar getirmiş…

Bugün ise farklı ülkelerden gelen milyonlarca insan burada yaşamakta.

Modern Sharjah, çok uluslu bir yapıya sahip olsa da, hâlâ Arap kimliğini güçlü şekilde hissettirir.

***

Dubai hızlı, parlak ve tüketim odaklıdır.

Abu Dabi güçlü ve siyasi merkezdir.

Ama Sharjah, daha sakindir.

Daha içe dönüktür.

Daha “gerçek”tir.

***

Burada zaman biraz daha yavaş akar.

İnsanlar daha sade yaşar.

Belki de bu yüzden Sharjah, modern dünyanın karmaşasında kaybolmak istemeyenler için bir sığınak gibidir.

***

Son olarak Şarika isminin kökenine bakalım…

Araştırmacı-şair Sultan El Umeymi, bazı tarihçilerin Şarika’nın İslamiyet öncesi dönemde bölgede tapınılan ve Abid el Şarek adı ile bilinen bir puttan geldiğini yazar.

Şarika’nın bir de “El Şerike” adı ile dişil söylenişi de vadır.

Yakut el-Hamavi tarafından yazılan Mucem el-Buldan Kitabı’nda yer alan Endülüs’ün bir kalesi olduğu yönünde de bir görüş var.

Diğer araştırmacılar ise Şarika adının Dubai ve Abu Dabi’nin şark (doğu) yönü bölgesinde bulunmasından ötürü bu ismi edindiğini öne sürmektedir.

***

Sharjah, sadece bir şehir değil; bir açık hava müzesidir.

Eğer bir gün yolunuz Birleşik Arap Emirlikleri’ne düşerse, sadece Dubai’nin ışıklarına bakmayın, Sharjah’a da uğrayın.

Biraz da Sharjah’ın sessizliğine kulak verin.

Çünkü bazen en derin hikâyeler, en sessiz şehirlerde saklıdır.