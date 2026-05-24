24 Aralıg 1963 Girne Asger Hasdanesi

Girne Asger Hasdanesi’nin temelleri 15 Kasım 2021 yılında "Toplu Açılış, Tanıtım ve Temel Atma Töreni" edginliyinde imamlar eşliyinde dualarnan atıldı ("Duayla toplu” 2021). Eylül 2024 tarihinde UBP-DP-YDP hökümeti Türkiya’ynan sa'lıg alanında önemli bir protokol imzaladı. Bu protokole görem Girne Asger Hasdanesi sivillere sa'lıg hizmeti vermeye başlaycagdı (Özbarışcı 2024). Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu 16 Kasım 2024 tarihinde Girne Asger Hasdanesi’nin sivillere hizmed vermesiynan ilgili “Girne Asker Hastanesi’nde sivil hastalara hizmet verecek olan meslektaşlarımızın, KKTC’de geçerli yasal mevzuata uygun olarak KTTB’ye üye olmaları gerekmektedir” açıglamasını yabdı. Bu açıglamayı geregcelendirirkan da “Bu üyelik yalnızca bir formalite değil, aynı zamanda hem hekimlerin hem de hastaların haklarının korunması ve ülkedeki sağlık sisteminin denetimi açısından da yasal bir zorunluluktur. Ayrıca olası hasta şikayetlerinde veya malpraktis iddialarında hastaların KKTC mahkemelerine ve/veya KTTB’ne başvurularda bulunabilmesi için de üyelik gereklidir. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık hizmetlerinin düzenleyicisi ve denetleyicisi sıfatıyla, Girne Asker Hastanesi’ni nasıl denetleyeceği konusunda da kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir” ifadelerini gullandı ("Girne Asker Hastanesi’nde” 2024). Tabibler Birliyinin altını çızdı’ı nogdalar önemli. Ne deyiyor Tabibler Birliyi;

1.Girne Asger Hasdanesi’nde bulunan Türkiyalı dogdorlar Tabibler Birliyine üye olmalıdır.

2.Bu üyelig hasda haglarnın ve dogdorların korunması açısından önemlidir.

3.Hasdaların mahgemeye başvurması içün dogdorların Tabibler Birliyine üye olması gerekir.

4.Tabibler Birliyi son olarag Sa’lıg Bakanlı’na siz Gıprız’ın kuzeyindeki sa’lıg hizmedlernin denedlenmesinden sorumlusuñuz, Girne Asger Hasdanesini nasıl denedleycegsiniz? deye da soru sormagdadır.

14 Mayıs 2026 tarihinde Tabibler Birliyi konuynan ilgili bir açıglama taha yabdı. Tabibler Birliyi, “Bugün Meclis Komitesi’nde görüşülen, KKTC Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Girne Asker Hastanesi’nde sivil hasta bakılmasına yönelik düzenleme; bu ülkenin yasalarını, sağlık mevzuatını ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasal statüsünü görmezden gelme girişimidir” açıglamasında bulundu. Açıglamanın devamında Tabibler Birliyi yapılan bu girişimin “kurumsal bir ihanet” oldu’nun altını çızdı (“Tabipler Birliği’nden Girne” 2026). Ne deyiyor Tabibler Birliyi bu defa?

1.KKTC’nin yasalarnı, sa’lıg mevzuadlarnı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasal ıstatüsünü ortadan galdırdıñız.

19 Mayıs 2026 tarihinde Evrensel Hasta Hakları Derneyi Asbaşganı Emete İmge konuynan ilgili “Sağlık Bakanlığı ile TC Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre; sadece TC ve KKTC vatandaşı sivillerin sağlık hizmetinden yararlanabileceğini, olası hak ihlallerinde ise KKTC Sağlık Bakanlığı’na yapılacak şikayetlerin TC Milli Savunma Bakanlığı’na iletileceği ve tüm sürecin Türkiye tarafından yürütüleceğini” belirddi (“İmge: Hasta” 2026”). Emete İmge neyin altını çızar?

1.Girne Asger Hasdanesi sadece TC ve KKTC vatandaşlarına hizmed vereceg.

2.Hasda şikayedleri TC Milli Savunma Bakanlı’na iletileceg ve bu sürec Türkiya tarafından yürüdüleceg.

Bu ne anlama gelir? Bu Tabibler Birliyi’nin KKTC’nin yasalarnı, sa’lıg mevzuadlarnı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasal ıstatüsünü ortadan galdıracagsıñız açıglamasına eg olarag Sa’lıg Bakanlı’nın da bu konjegdürde ıstatüsünün ortadan galdırılaca’ı anlamına gelir. Bizim Mesaryalı Emine Aba ve Ahmed Dayı eyerlim şikayedleri varısa TC Milli Savunma Bakanlı’ynan ya da goca TC Devleti’ynan garşı garşıya geleceg demegdir. Neçün TC Gıprızlılarnan bu iletişim ilişgisine girmeg isdedi? Neçün TC yedgilileri, aracıarı çıkartıb, dovrudan Gıprıslılarla muhaddab olacag artıg? Diyer tarafdan Girne Asger Hasdanesi neçün sadece KKTC ve TC yurddaşlarına hizmed vereceg? Neçün kuzeyde yaşayan insannar arasında böyle bir ayrım yapılma ihtiyacı duyuldu?

Sa’lıg ve Türg Yerleşimci Kolonyalizmi

Girne Asger Hasdanesi YDA Group tarafından yapılmışdır. YDA Group Türkiyalı Arslan Aylesine aiddir. Aylenin AKP ila çog ciddi ilişgileri vardır. YDA Group Türkiya'da dev kamu ihalelerni almagdadır. Ne gadar ilginçdir ki Lefgoşa’dakı devled hasdanesini da adı geşen şirked yabmagdadır. 2016 yılında FETÖ’nün darbe girişiminden sovra Türkiya’dakı asger hasdaneleri sivilleşdirilmiş ve Sa’lıg Bakanlı’na devredilmişdir. Asger hasdanelerinin böyüg bir çovunlu’u sivillerden oluşmagdadır. Girne Asger Hasdanesi’ndeki personel bu kabsamın dışındadır? Bununla ilgili elimizde ned bir veri yog. Sivil personel ve asgeri personel birligde da çalışabilir. Asgeri personel bu hasdanede varısa şu soru ortaya çıkar? Neçün siviller asgeri personelinan buluşdurulmag isdenir? Neçün sa’lıg üzerinden militarizm tobluma enjegde edilmeg isdenir? Bilirsiñiz, Gıprız’ın kuzeyindeki bazı asgeri kantinner sivillere da acıgdır. Bu kantinner neçün sivillere açıgdır? Türkiya’nın asgeri varlı’nın 1974’den berlim devam eddiyi Gıprız’ın kuzeyinde neçün ordu sa’lıg hizmedlerine, gıda ve tüketim sögdörüne girereg sivillerin hayatına birebir dokanmag isder? Bu sorunun cevabı ciddi bir ıstratejinin parçasıdır.

Girne Asger Hasdanesi’ynan ilgili diyer diggad çekici nogda ise gerşeg adının “24 Aralıg 1963 Girne Asker Hasdanesi” olmasıdır. TC Cumhurbaşganı yardımcısı Cevdet Yılmaz “24 Aralık 1963’te Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıların unutulmaması ve bu tarihi yaşatmak adına asker hastanemize bu anlamlı tarihin ismini vermek, vefa borcumuzun bir ifadesidir” açıglamasını yabdı (“24 Aralık 1963” 2024). Asgeri hasdaneynan 1963 tramvasını birleşdirmeg ve sa’lıg üzerinden bu tramvanın propagandasını kamuya iledmeg isdedi Türkiya Devleti. 1963 tramvası üzerinden Türg ordusunun bir hasdanesinin sivillere hizmed vermesi, Türkiya’nın tahaggümü, bu tahaggümün meşrulaşdırılma çalışmasının parçası deyildir?

24 Aralıg 1963 Girne Asger Hasdanesi’nin sivillere hizmed vermesinin başga boyudları da vardır. KKTC’deki bazı kamu kurumlarına TC yurddaşları atanır. Özelliynan eyitimde okullarımızda TC’den atanan övredmenler çogdur. Muhacered dairesine TC’den atamaların oldu’u iddia edilir. Mesela pandemi hasdanesi ve külliyenin yapımında mimarlarmız, mühendislermiz, onnarın ba’lı oldu’u birligler yog sayıldıydı. Yani mesleg örgüdlerine üye olmadan Türkiyalı gişiler atanarag bu binalar yapılmag isdendiydi. Pandemi Hasdanesi, Cumhurbaşganlı’ı külliyesinin gaçag oldu’u tartışmalarını biz yaşadıg. Neçün yaşadıg? Gıprızlılara aid kurum ve kuruluşların yog sayılmasından dolayı bu tartışmayı yaşadıg. TC bir benzer prosedürü sa’lıg alanında da yabmaya başlamışdır. Hoyradca sa’lıg alanındakı yasaları, guruluşları görmezden gelereg, bunnarı yog sayarag Gıprızlıları ortadan galdırarag, do’rudan gendini dayadmagdadır. Peki bu askeri hasdane Türkiya’dan Tabibler Birliyi’ne üye olmadan dogdorların getirilme sürecinin önünü açmadı? Bu soruyu bu yazıda iki defa sormag zorundayıg. Çünkü bu çog tehlikeli… Tabibler Birliyi taha çog ses çıkarmag zorundadır bu konuynan ilgili. Günün sonunda Tabibler Birliyi deye bir şey galmaycag!

Haziran 2024 yılında Karavostasi (Gemikonağı)’de bangda oturan Pakistan yurddaşı Naveed Akbar sarfoş bir TSK asgeri tarafından araba kazası sonucu öldürüldüydü. TSK asgerinin yargılanması cinayetin burda olmasına ravmen Gıprız’ın kuzeyinde yapılmadı. Asger apar topar Türkiya’ya gönderildi. Kazayı yapan Mehmet Eren Erdoğan neçün Gıprız’da yargılanmadı? Erdoğan’ın yargılanması ne oldu? 24 Aralıg 1963 Girne Asger Hasdanesi’nde da Türkiyalı dogdorlar, hemşireler herhangı bir olayda Gıprız’ın kuzeyinde neçün yargılanmaycag? TC makamları neçün KKTC mahgemelerine güvenmez? KKTC mahgemelernin bu asgeri personellernin yargılamasının sonucuynan ve bu sürecin gendisi TC’yi neçün rahadsız eder? Türk Silahlı Guvvadlarına aid personelin Gıprız’ın kuzeyindeki “dokunulmazlı’ı” nereşden gelir?

Türkiya’nın Gıprız’ın kuzeyinde izlediyi nüfus politikası ve başımıza atad’ı işbirligciler sayesinde Gıprız’ın kuzeyindeki sa’lıg sisdemi çögmüş durumdadır. Sizden Türkiya’ya her koşulda şügran duymanız ve şügredmeniz beglenmegdedir. Türkiya’nın yatırım adı altında kuzeydeki koloni faaliyedlerini derinleşdirmesine minneddar galmamız beglenir. Neyin minneddarlı’ı? Yog oluş ve çöküş gerçegleşdiyi içün minneddar olmamız gerekir? Bu sömürgecilig uygulamaları yerlilerin Türkiya’ya olan ba’lılını arddırma, yerleşiglerin da Türkiya’ynan gurdu’u ilişgiyi güşlendirme ıstratejisi olarag garşımızda durmagdadır.

Nod: Yazının seslendirilmiş versiyonu; https://youtu.be/4clAMDUXodY

