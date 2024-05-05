GALATASARAY KIBRIS’ta 1960-3

Ve beklenen gün geldi. Kıbrıs’ta da birçok taraftarı bulunan fakat bunun dışında Kıbrıslı futbolseverler için, Türkiye Milli Takımında yer alan oyuncuları da içerisinde barındıran Galatasaray takımının ve yöneticiler adaya ayak bastılar. Haberden anlaşılacağı gibi karşılamada büyük bir kalabalık yer almıştı...

“Bozkurt, 15 Mart 1960, syf:4

Sarı-Kırmızılılara Uçak Alanında ve Gençlik Gücü Lokalinde Büyük Tezahürat Yapıldı

Kıbrıs Türklerinin Günlerden Beri Hasretle Beklemekte Oldukları

GALATASARAYLILAR DÜN GELDİLER

(Spor Sekreterimiz TEKİN YÜKSEL Yazıyor):

Günlerden beri hararetle beklemekte olduğumuz Anavatanımızın Sarı-Kırmızılı arslanlarını dün sevinçle bağrımıza bastık. Saat tam 13’de Lefkoşa Uçak Alanı pistine konan T.H.Y’nın özel Viscount uçağı, Galatasaraylıları Yeşiladamıza getirmiş bulunuyordu. Heyecanımız son haddine varmış, onları bir an evvel bağrımıza basmak için sabrımız adeta tükenmişti.

Uçaktan önce idareciler sonra da futbolcular indiler. Bu anda film makineleri çalışmağa ve foto muhabirlerinin flaşları çakmağa başladı. Teller arkasında toplanan yüzlerce Galatasaray taraftarının “ya ya ya, şa şa şa, Galatasaray cim bom bom...” sesleri kulakları çınlatıyor, göklere yükseliyordu.

Kafile mensuplarını karşılayanlar arasında Konsolos Halûk Afra, Futbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sami, Gençlik Gücü Başkanı Rifat Şener, Çetinkaya Başkanı Kemal Şemi, Türk ve ecnebi basın mensupları, Televizyon ekibi ve Türk Haberler Bürosu mensupları da bulunuyorlardı.

Galatasaray kafilesi mensubları, Sarı-Kırmızı renklerle süslenmiş ve Galatasaray flâmaları taşıyan hususî arabalara alınarak, konvoy halinde uçak alanından şehre gelinmiştir. Klakson seslerini işiten halk yol boyunca toplanmış ve Galatasaraylı arslanları çılgınca alkışlamışlardı.

Galatasaraylılar Gençlik Gücü Lokaline geldikleri zaman, orada toplanan büyük bir kalabalık tarafından da tezahüratla karşılanmışlardır. 30 dakikalık sitirahattan sonra kafile mensupları, meşhur Galatasaraylı taraftarı Saffet’in Anibal Lokantasında öğle yemeklerini almış ve daha sonra Ankara Palas Oteli’ne yerleşmişlerdir.

Şehirde yaya olarak bir gezi yapan Galatasaraylılar, saat 4.30’da Girne’ye gitmişler ve Federasyon’un Bar’ında ikindi sütü almışlardır. Sarı-Kırmızılılar akşam yemeklerini, dönüşte Boğaz’daki KRİSTAL Gazinosunda almışlar ve gece geç vakit Lefkoşa’ya dönmüşler.

Kafilede Bulunanlar

Dün gelen Galatasaraylılar kafilesinde idareci olarak sayın Rüçhan Adlı, Tugan Ece ve Dr. Ali Tanrıyer, Manicer Gündüz Kılıç ve Antrenör Coşkun Özarı bulunmaktadır.

Futbolcular şunlardır: Turgay, Saim, İsmail, Dursun, Candemir, Mustafa, Ergun, Nuri, Metin, Erol, Suat, İsfendiyar, B. Ahmet, K. Ahmet, Ertan, Zühtü, Yüksel, Sedat, Cengiz.

Tugan Ece’nin Gazetemize Beyanatı

Galatasaray Kafilesi başkanı Sayın Tugan Ece, dün gazetemize şu beyanatı vermiştir:

“Kıbrıslı kardeşlerimiz arasında geçireceğimiz şu birkaç gün, hayatımızın en sevinçli ve en güzel günlerinden olacaktır. Kıbrıslı kardeşlerimize Anavatandan kucaklar dolusu sevgi ve muhabbet getirdik. Bize bu fırsatı hazırladığı için, Gençlik Gücü Kulübüne çok müteşekkiriz.”

Rüçan Adlı’nın Beyanatı

Galatasray kafilesiyle adamıza gelen idarecilerden Sayın Rüçan Adlı da, gazetemize şu beyanatı vermiştir:

“Kardeşlerimize kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Bize karşı göstermiş oldukları yakın ve sıcak alâkaya, bütün kalbimizle teşekkür ederiz.

Kıbrıslı kardeşlerimiz arasında geçireceğimiz günler, hayatımızın en tatlı hatıralarıyle dolu olacaktır. Bütün kardeşlerimize Galatasraylıların sevgilerini bildirir, hepsini muhabbetle kucaklarız....”

Gazetede adaya gelişleriyle ilgili Dr. Ali Tanrıyer, Gündüz Kılıç, Antrenör Coşkun Özarı, Turgay, Egun, Saim, Suat ve İsfendiyar’ın da beyanatlarına yer vermişti. O günün gazetesinde yine farklı haberler de yer almıştı fakat biz bir gün sonrasına, yani maçın yapılacağı güne gidiyoruz. Galatasaray-Gençlik Gücü maçının saat 3.30’da başlanacağı bildirilmekteydi.

“Bozkurt, 16 Mart 1960, syf:4

Galatasaray Bugün Gençlik Gücü ile Saat 3.30’da Karşılaşıyor

Nihayet Sarı-Kırmızılı Arslanlarımızı Seyredebiliyoruz...

Gençlik Gücü kulübünün davetlisi olarak geçen Pazartesi günü özel bir T.H.Y. uçağı ile adamıza gelen İstanbul profesyonel takımlarından ve dünyaca şöhrete sahip Galatasaray memleketimizdeki yegâne maçını bugün ö.s. saat 3.30’da takviyeli Gençlik Gücü ile yapacaktır.

Taksim Stadında oynanacak olan bu tarihi maça adanın her tarafından binlerce seyircinin gelmesi beklenmektedir. Numaralı sandalye biletleri, hemen hemen tükenmiştir. Altı ve dört şilin olan tribün ve hısar üstü biletlerinin satışına devam edilmektedir.

Öğrendiğimize göre Lefkoşa Türk Bankası, bugünkü maçın mutlak galibi Galatasaray’a verilmek üzere kıymetli bir kupa hediye etmiş bulunmaktadır. İdarehanemizi ziyaret eden Gençlik Gücü idarecileri Banka Müdürü İ. Orhan Bey’e bu vesile ile sonsuz teşekkürlerini vasıtamızla bildirmek istediklerini söylemişlerdir.

Maçın hakemliğini, Kıbrıs Türk Futbol federasyonu Başkanı Ahmed Sami Bey yapacaktır. Yan hakemlerin kimler olacağı, henüz belli olmamıştır.

Bugünkü maç tamamen bir kardeşlik havası içerisinde cereyan edecek ve Galatasaraylılar, Kıbrıslı seyircilere güzel bir futbol ziyafeti vermeğe çalışacaklardır. Kendileriyle konuştuğumuz idareci ve futbolcular, maçın mühim bir iddia taşımadığını ve rakiplerinin kendilerinden daha zayıf olduklarını göz önüne alarak, rahat fakat teknik bir futbol oynayacaklarını söylemişlerdir.

Gençlik Gücü İdareci ve futbolcuları da, bugünkü maçta rakiplerinin kendilerinden kat kat üstün olduklarını ve sadece ağabeylerinden bir şeyler öğrenmek istediklerini söylemişlerdir.

Galatasaray karşısında, Gençlik Gücü’nün esaslı bir takviye olduğunu kabul edebiliriz. Güzel bir oyun çıkardıkları takdirde, Galatasaraylılara hakiki futbollarını gösterme imkânlarını vermiş olacaklardır.

Maçın ikinci devresinde, lûzum görüldüğü takdirde Kıbrıs kalesine Turgay’ın alınmasıyla, dinamik Galatasaray forlarının karşısında bu kıymetli ve dünyaca popüler millî kalecimizin hakiki şahane oyununu bizlere göstermesi imkânı sağlanacağından, bunu bilhassa Galatasaray Menecer ve Antrenöründen reca ediyoruz.

Bugün Stadyuma toplanacak olan binlerce seyirci Turgaylardan, Metinlerden, Ergunlardan, İsfendiyarlardan, Saimlerden ve Suatlardan kendilerine has şahane futbollarını görmeyi arzu etmektedirler.

Her iki takım futbolcularına muvaffakiyetler temenni eder, şimdiden kendilerini tebrik ederiz.”

Aynı gün tarihli gazetede duyuru nitelikli bir haberde takımların ilk 11’i de açıklanıyordu...

“Bozkurt, 16 Mart 1960, syf:4

Duyuru nitelikli:

Bugünkü Maçta Kadrolar

GALATASARAY:

Turgay, Candemir, Saim, Mustafa, Ergun, Nuri, İsfendiyar, Suat, B. Ahmet, Metin, K. Ahmet

GENÇLİK GÜCÜ

Şefik, Güner, Ruso, Mithat, Ahmet Yusuf, Fikret, Sonal, Erdoğan, Fikret, Sermet, Sevim.”