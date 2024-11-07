Futbolun birleşmesi için umut ışığı

Kıbrıs Futbol Federasyonu, 90’ıncı yılını kutladı.

Avrupa futbolunun çok sayıda önemli ismi, federasyon başkanları, eski sporcular adamıza geldi.

Avrupa futbolunun patronu, UEFA Başkanı Alexander Čeferin de gelenler arasındaydı.

Kuzeyde pek ilgilenen olmadı.

Ne spor ne siyaset!

“Statüko” maalesef futbolda da betonlaştı.

Kulüpler en son “tüzük değişikliği” ile başkanlık görev süresini “ömürlük” yapmış ancak dünya futboluna katılmamız için herhangi bir talep ortaya koymamıştı.

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Kıbrıs futbolu 1934'ten bugüne “federasyon” çatısı altında organize oluyor.

Bir asır olacak neredeyse…

Kıbrıslılar bu yola birlikte çıkmıştı.

Kıbrıslı Türklerin de kurucusu olduğu “ortak federasyon”dan dışlandık ya da ayrıldık.

“Milliyetçilik” ülkemiz gibi futbolumuzu da böldü.

1955’den bugüne Kıbrıs Türk futbolu kendi yolundan gidiyor.

Son 50 elli senedir bu yolda “kendi kendimize” eğleniyoruz.

1975 yılında dış temaslar için özel izin veren FIFA, 1983 yılında “ayrı devlet” iddiası ortaya çıkınca, bu izni de iptal etti.

Uluslararası toplumdan uzaklaştı gençlerimiz…

Yalnızlaştı…

En yakındaki Türkiye takımlarını izlemek için ya Türkiye’ye uçacaksınız ya da yürüyeceksiniz, barikatın ötesine…

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Kıbrıs Türk futbolunun dünyaya açılması için “işbirliği”nin şart olduğu adres Kıbrıs Futbol Federasyonu’dur.

Önceki akşam KOP’un Limasol’daki 90’ıncı yıl kutlamasında yapılan çağrı bu nedenle önemlidir. Kıbrıslı Rum federasyon başkanı Koumas, 11 yıl önce Zürih’te imzalanan anlaşmaya dikkat çekti, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na açık davet yaptı.

“KOP sizi kucaklamaya hazır. Kıbrıs adası bölünmek için çok küçük” dedi Koumas…

“Futbol barışı” için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) ev sahipliği ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nin (UEFA) katılımı ile imzalanan anlaşma önemli fırsatlar veriyor.

Yeter ki siyasiler işin için girmesin yine…

İrade, cesaret, kararlılık olsun…

Yine “ilhak” tuzağına düşmeyelim, “statü” saplantısıyla, dünyadan yalnızlaşmayı normalleştirmeyelim.

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Adada kalıcı bir çözüme ulaşana dek Kıbrıs Futbol Federasyonu üzerinden dünyaya açılma sözü var.

Gençlerimiz bunu hak ediyor.

Ortak Anlaşmanın ilk maddesinde şunlar yazıyor:

“KTFF, KOP'un yönetmelik ve tüzüklerine uygun olarak KOP üyeliği için başvuru yapacak. KTFF'ye üye tüm kulüpler dolaylı olarak KOP'un üyesi olacak.”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, bu başvuru için daha neyi bekliyor?