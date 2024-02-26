“Futbolumuz dünyaya açılacak, biz varız, karalıyız”

Kıbrıs’ta “futbol barışı” için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)’nın ev sahipliğinde bir anlaşma imzalanmıştı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) da bu anlaşmaya katılmıştı.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ve Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Kostakis Koutsokoumnis imza atmıştı anlaşmaya…

O gün “Umut Işığı” diye manşet yapmıştık gazeteye, dün gibi anımsıyorum.

7 başlıklı anlaşmayı heyecanla tercüme ettirmiştik.

5 Kasım 2013 tarihinde FIFA başkanı Blatter huzurunda Zürih’te atılan imzaların üzerinden 10 yıl geçti.



"KOP ve KTFF bugün dünyaya futbolun sorunlu bölgeleri nasıl birleştirici bir köprü vazifesi görebileceğini ispatladılar” demişti o gün, FIFA Başkanı Sepp Blatter…



O “köprü” henüz kurulmadı!



Unutmadan!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Genel Kurulu’ndan “oy birliği” ile geçti bu anlaşma…

Adada kalıcı bir çözüme ulaşana dek Kıbrıs Futbol Federasyonu üzerinden dünyaya açılma görüşü onay buldu.

29 Kasım 2013’te 42 kulüp başkanının tümü FİFA belgesini onayladı.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP)’un üyesi olacaktı.

İlk adım buydu ve henüz hayata geçmedi.



Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’yla buluştum önceki gün, yeniden sordum, “Bu anlaşmayı desteğiniz sürüyor mu?”

“Hiçbir zaman geri adım atmadık” dedi.



“Emin misiniz” diye sordum yeniden…

Çünkü biliyorsunuz, Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrılıkçı siyaset öne çıktı.

Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden bir açılıma siyasiler ne kadar izin verecek?



“Futbola siyaset karıştırmak gibi bir tutumumuz yoktur. Türkiye’den takımlar, güneyde maç yaptıkları dönem de bunu söyledik, kimseyi suçlamadık, siyasetle sporu birlikte düşünmeyiniz dedik.”



***

"KKTC"nin ilanı sonrasında Kıbrılı Türk takımlarımız uluslararası organizasyonların dışında kaldı.

Siyasi sorun sporu ve kültüre de yansıdı maalesef...

Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü, gençliği adanın kuzeyine hapsetti.

Dünyaya açılmak için ya "Türkiye Cumhuriyeti" yurttaşlığı hakkı kaldı geriye...

Ya da kurucu ortağı olduğumuz "Kıbrıs Cumhuriyeti."

***



Anlaşmanın ilk maddesi şuydu:

“KTFF, KOP'un yönetmelik ve tüzüklerine uygun olarak KOP üyeliği için başvuru yapacak. KTFF'ye üye tüm kulüpler dolaylı olarak KOP'un üyesi olacak.”



Hasan Sertoğlu’na soruyorum, “Üyelik için başvuru yaptınız mı?” diyorum.

“O dönem başvurumuzu yapmıştık zaten” yanıtını veriyor.

Peki, ne oldu?

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun tescil belgesini istemişlerdi, o belge bizde yok, bu federasyon 1955 yılında kuruldu. O dönem Kıbrıs Cumhuriyeti dahi yoktu. O dönem, böylesi bir belge istenmesi, işin yokuşa sürülmesiydi…”



KOP’un şimdiki başkanı Yorgos Kumas “kapılarımız Kıbrıslı Türklere açıktır” diyor ama ortada söz var, eylem yok.



“FİFA’ya yeniden mektup gönderdim” diyor Hasan Sertoğlu!

“Bizi yeniden bir araya getirsinler, bu anlaşmayı devreye alalım, ilerleyelim, biz varız.”

O “anlaşma”yı anımsayalım

KIBRISTAKİ FUTBOL İÇİN YAPILAN GEÇİÇİ DÜZENLEME

Bu düzenleme aşağıdaki prensiplere dayanır.

-Karşılıklı iyi niyet, saygı ve güven çerçevesinde adadaki futbolun birleştirilmesi ve geliştirilmesi.

-Bu ayarlama FIFA ve UEFA tüzüklerine ve uluslararası spor kurallarına bağlı kalarak hazırlanmıştır.

- KOP FIFA ve UEFA nın üyesi olup KIbrıstaki futbolun idare edilmesinden ve uluslar arası aktivitelerin organizasyonundan sorumludur.

-Bu geçiçi düzenleme sadece Futbolla ilgili olup, Kıbrıs’taki politik meselelere emsal temsil etmeyip adada bir nihai çözüm bulunana kadar geçerlidir.

Bu düzenleme aşağıdaki parametreler çerçevesinde uygulanacak.

Parameter -1- KOP un yasaları çerçevesinde KTFF KOPa Federasyon olarak üye olur. Bu bağlamda KTFF nuna kayıtlı kulüpler KOP a dolaylı üye olacak.

Parameter -2- Kop , KTFF unun üyesi olan kulüpleri üzerindeki yetkisini tanır ve onun FIFA ve UEFA kuralları doğrultusunda organizasyonlar yapmasını onaylar.

Parameter-3- KOP, KTFFnunu tüm hakları ile tam yetkili olarak KOP genel kuruluna ve yönetim kuruluna davet eder.

Parameter-4- Bu parametrede yer alan aşağıdaki ve diğer hususların uygulaması için KOP ile KTFF bir ‘Steering Komite’ kurmayı onaylar. Bu komitede KOPu ve KTFFnunu temsilen 4 er kişi yer alacaktır.

- Kıbrıs Türklerinin KOP genel kurul,yönetim kurulu ve diğer komitelerdeki temsiliyeti.

- Futbolcuların statüsü ve elktronik transver maçin sistemine dahil edilmesi.

- KOP müsabakalarına katılım.

- FIFA ve UEFA tarafından verilen gelişim programları.

- Ulusal ve Uluslar arası dostluk maşlarının düzenlenmesi.

- UEFA bölgesel kupasına katılım.

- UEFA antrenör sistemine Kıbrıs Türk antrenörlerinin dahil edilmesi.

- Hakem komitesi,Hakemler,maç gözlemcilerinin ve uluslar arası hakemlerin konusu.

- KOP delegasyonlarında Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti.

Bu komitenin kararları KOP yönetim kurulu ile KTFF yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

Parameter-5- KTFF ile KOP birlikte KTFF nun futboldaki gelişen bu durumlardan dolayı oluşan meseleleri doğru idare edebilmek için ‘ortak komite kurmayı kabul eder. Bu komitede çoğunluk KTFF temsilcilerinden oluşacaktır.

Parameter-6- Bu düzenleme tarafların, herhangi bir zamanda, herhangi birinin tek taraflı veya karşılıklı olarak fesih ile sona erdirilebilir. Bu düzenleme Fes edildiği takdirde eskiye dönüş olacaktır. Keza iş bu fesih gerçekleştiği takdirde, iş bu geçici düzenleme taraflara herhangi bir yasal hak vermeyecek ve emsal teşkil etmeyecektir.

Parameter-7- Bu düzenleme her iki Federasyonun Genel kurullarında eş zamanlı yapılacak toplantıda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.