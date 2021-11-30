Ev hanımıyım. Ne yapmalıyım?

İyi günler.

1980 doğumluyum. 1996-2001 arası 4,5 yıl sigorta yatırımım var.

Şu an ev hanımıyım ve uzun bir süredir de çalışmıyorum.

Kendim sigorta yatırımı yapsam ne zaman emekli olabilirim?

60 yaşından önce 15 yıldan emekli olabilir miyim?

1980 doğumlu olmanız hasebiyle 15-25 yıl arası sigorta yatırımı ile emekli olabileceğiniz yaş 63 yaştır.

25 yıl yatırım yapmanız durumunda ise 60 yaşından itibaren emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.

Dahil olduğunuz kurallar uyarınca sizin 15 yıldan emekli olabilmeniz için son 5 yılda 600 gün prim yatırımı yapmanıza da gerek yoktur.

İsteğe bağlı olarak sigorta yatırımlarınızı yapıp sürelerinizi tamamlayabilirsiniz.

Ne kadar uzun süre ve ne kadar yüksek basamaktan sigorta yatırımı yaparsanız emekli maaşınız da o kadar yüksek olacağından gücünüz oranında bir an önce isteğe bağlı sigorta yatırımlarınıza başlamanızı tavsiye ederim.

Eksik günlerim için kredi çekeyim mi?

Merhaba.

4 Mayıs 1966 doğumluyum.

Halen özel bir iş yerinde çalışmaktayım.

Bugüne kadar 4427 gün yatırılmış sigorta primim var.

Bu şartlarda çalışmaya devam edersem ne zaman emekli olabilirim?

Kalan senelerim için bankadan kredi alarak eksik primlerimi toplu olarak ödeme imkânım var mı?

Şu an 12 yıl 3 ay 17 gün prim yatırımınız bulunmaktadır.

Doğum tarihinize binaen en erken olabileceğiniz zaman, emekli yaşınızdan önceki son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu ile 15 yıl üzerinden 55 yaştır.

Siz şu an yaş olarak emekli olmak için gerekli olan tüm koşulları yerine getirmiş olup, prim yatırım süreleriniz bakımından eksik günleriniz bulunmaktadır.

Maalesef mevzuatımızda iş kaydınız olmayan yıllarınıza binaen geriye dönük toplu prim yatırma hakkı verilmemektedir.

Bu sebeple sizin en erken emekli olabileceğiniz zaman primlerinizi 5400 güne tamamlayacağınız zaman olan 2 yıl 8 ay sonradır.

Emekli çalışanım? Maaşım artar mı?

Devrim bey merhaba.

Şu an emekli maaşı alıyorum ve emekli olalı 2 yıl oldu.

Halen özeldeki işime devam ediyorum.

Emekli iken yaptığım bu yatırımlar ileride emekli maaşımı artırır mı?

Emekli iken yaptığınız sosyal sigorta yatırımlarınız için işten duruş verildiği zaman, sosyal sigortalara maaş ayarlama talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Bu başvuruyu yaptığınız zaman daire tarafından emekli maaşınız yeniden değerlendirilir.

Eğer emekli iken, çalışırken aldığınız maaşa binaen yapılan sigorta yatırımlarınız, emekli olmadan önceki yatırım basamağından daha düşük değilse artırma yönünde emekli maaşınız yeniden ayarlanır ama daha düşükse artı yönünde bir ayarlama yapılmaz ve prim yatırımlarınız boşa gider.

Bu sebeple emekli olup çalışmaya devam edenlerin, yatırım basamaklarını mutlaka emeklilik öncesi yatırım basamakları ile eş değer veya daha yüksek tutmasını tavsiye ederim.

Kadın çalışan olmam emekli yaşımı etkiler mi?

Merhaba.,

Ben 01 Haziran 1974 doğumluyum.

Maalesef iş hayatına geç girdim ve ilk kez 2016 Aralık’tan itibaren sigorta yatırımlarım başladı.

Acaba kaç yaşında emekli olabilirim?

Kadın çalışan olmam bana erken emeklilik hakkı verir mi?

İlk sigorta yatırımlarınız 01 Ocak 2008 sonrası başladığı için 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasına tabisiniz.

Bu çerçevede en erken emekli olabileceğiniz yaş, toplam 15 yıl yani 5400 gün prim yatırımı ile son 5 yılda 600 gün prim yatırım koşulu aranmaksızın 63 yaştır.

Mevzuatımızda kadın çalışanların erken emekli olmasına yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Türkiye’deki sigorta başlangıç yılım, emekli yaşımı etkiler mi?

Merhabalar.

Ben 2 Haziran 1975 doğumluyum.

Türkiye’de 1993’de sigorta kaydım başladı.

2008’den bugüne de önce işveren sonrada özel sektörde çalışan olarak KKTC’de yatırımlarım yapılmaktadır.

Türkiye’deki işe başlama tarihim burada geçerli olur mu?

TC’de emeklilik yaşı olarak 54 görünüyor burada kaç yaşında emekli olurum?

Teşekkürler.

Türkiye’de sigortalı olma yılınız veya emekli olma yaşınız KKTC’deki emekli yaşınızın belirlenmesinde dikkate alınmamaktadır.

KKTC’de 2008 sonrası ilk kez sosyal sigortalı olduğunuz için 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında, 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında emekli olabilirisiniz.

Şu an burada 13 yıl prim yatırımınız bulunmakta olup emekli yaşı olan 60 yaşa geldiğinizde aralıksız prim yatırmaya devam ederseniz zaten 25 yılınızı tamamlamış ve KKTC’den tam emekli maaşı alma hakkına sahip olacaksınız.

Daha sonra buradaki sürelerinizi Türkiye’ye de taşıyıp oradaki yatırım süreniz üzerinden de Türkiye’den ayrıca emekli olabilirsiniz.

Bunu biliyor musunuz?

İşveren ne zaman ücret kesintisi yapabilir?

İşveren, yasalarda, toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet akitlerinde gösterilmiş olan nedenler dışında, mahkeme kararı olmaksızın işçiye ücret kesintisi yapamaz.

İşçilere ücret kesintisinin bir disiplin suçu karşılığı olarak uygulanabilmesi için, disiplin suçlarının ve bu suçlara uygulanacak cezaların toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdinde açıkça belirtilmesi koşuldur.

Yukarıda belirtilen disiplin suçlarına karşılık verilecek cezalar, toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdinde belirtilmiş olan bir işyeri disiplin kurulu tarafından verilir. Böyle bir disiplin kurulu oluşumunda çalışanların yasal temsilcisinin yer alması zorunludur.

İşyeri disiplin kurulunun toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdi ile oluşturulmadığı işyerlerindeki disiplin suçlarına verilecek cezalar, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün bir temsilcisi başkanlığında, işveren ve işçinin birer temsilcisinden oluşacak kurul tarafından belirlenir.

İşçiye kendini savunma hakkı verilmeden, ücret kesintisi cezası verilemez.

İşçi ücretlerinden yapılacak kesinti ve işlenen disiplin suçunun ne olduğu işçiye yazılı olarak bildirilir.

İşçi ücretlerinden, işlenen disiplin suçu nedeniyle yapılacak kesintilerin toplamı bir ayda üç gündelikten veya parça başına ya da yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde, işçinin üç günlük kazancından fazla olamaz.

İşveren, işlenen disiplin suçlarına karşılık yapılan ücret kesintilerinin kaydını tutmak ve bu kesintileri bu Yasanın 60’ıncı maddesinde belirtilen gelirlerin toplandığı hesaba, kesintinin yapıldığı tarihten başlayarak bir ay içeresinde yatırmak zorundadır.

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