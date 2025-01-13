Esnafa “saldıran” Maliye!

“Maliye” bütçe açığını kapatmak için vergi memurlarını esnafın üzerine saldı.

Reform yapamıyor, talimatla adaya gelen sermayeye dokunamıyor, imtiyazlardan vazgeçemiyor, kamuyu daraltamıyor… Yasa dışı ikinci iş meselesini ağzına dahi almıyor.

Ya halka yükleniyor harçla, fonla, vergiyle ya da esnafa…

Katma Değer Vergilerini artırmıştı yeni yılın ilk günlerinde… Bulgurdan pirince, yumurtadan zeytine, deterjandan sabuna, vergiye yüklenmişti utanç yönetimi…

İkiye katlamıştı ne kadar KDV varsa…

Her zamanki gibi bu kararı geri almak zorunda kaldı.

Akıl işi değildi zaten…

Fonları ve harçları artırdı ardından…

Üstelik de enflasyonun üzerinde…

Kamuya yönelik maaş artışında “hayat pahalılığı oranı” üzerine çıkmamak için formül arayan yönetim, iş yurttaştan almaya geldi mi sınır tanımıyor.

Bu karardan da geri adım atacak muhtemelen…

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Şimdi esnafın üzerine gidiyor vergiciler!

Ercan’a gidecek halleri yok ya…

59 milyon Euro vergiyi bağışlayanlar nerede sahi? Alım garantili enerji anlaşmasını hem de ihalesiz onaylayanlar nerede? Sayıştay raporuna yansıyan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki 6,7 milyon Dolarlık yolsuzluk dosyası nerede?

Tüm bu karanlık işler varken, böylesine büyük bir güvensizlik, toplumda vergi bilincini geliştirmek mümkün değil…

Seyrüsefer harcı ödeyeceğiz ama yollara yatırım yapılmayacak, çocuklar konteyner sınıflarda okuyacak deprem fonuna rağmen… Ne iyi hizmet alabileceğiz, ne altyapı yatırımı göreceğiz, onca dolaylı vergi öderken… Çok gereksiz bir ihtişamla “külliye”ye akacak mali kaynaklar… Hiçbir özel yeteneği, kapasitesi, bilgisi, birikimi olmasa da sırf yandaş olduğu için en üst düzeyde maaş alan onca bürokratı, müşaviri, danışmanı da ödeyeceğiz her ay…

Böylesi bir manzara içerisinde hiç kimse tek kuruş vergi ödemek istemez.

Hele de servet vergisi, kurumlar vergisi ve dolaylı vergiler dengeli biçimde düzenlenmedikçe…