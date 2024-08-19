Elektriği yönetemeyenler, ülkeyi nasıl yönetecek?

Elektrik Kurumu, Teknecik Santrali’nde meydana gelen jeneratör arızaları nedeniyle, son birkaç haftadır ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintileri yaptı. Arızalar baş gösterdiğinde, yedek enerji santralleri olmadığı için, bu tür kesintilerle, bütün ülke mağdur oluyor.

Sendika yetkilileri, Teknecik elektrik santralinin arızalar nedeni ile kapasitesinin altında çalışması, Aksa’ dan da yeterli elektrik gelmemesi nedeniyle, Güneyden de çok pahalıya elektrik alınmasına rağmen, elektrik kesintilerinin yaşandığını belirttiler.

Ülkemizin birçok bölgesinde, yazın bu kavurucu sıcaklarında, yaşanan elektrik kesintileri vatandaş ve işletme sahiplerini isyan ettirdi. Hastalar, uzun süreli elektrik kesintilerinden mağdur oldu.

Başbakan ve bazı bakanların geçtiğimiz günlerde, gece vakti Teknecik santraline gitmesi ve orada sendika yetkilileri ile tartışmaya girmesi ortamı gerdi.

Hükümet yetkilileri, yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinden dolayı Sendikayı sorumlu tuttu, sabotaj iddiasında bulundu. Peki, bu iddialar gerçek çıkmazsa, bu iddia da bulunanlar ne yapacak?

Hükümet yetkilileri, Elektrik kesintilerinin yönetsel zaafiyetten değil, EL-SEN’in sabotajından kaynaklandığını iddia ederken, KIB-TEK Müdürü’nün yakıt yok açıklaması ile şoka uğradılar.

Sendika yetkilileri ise, kesintilerin, santrallerin bakımsızlığından, yeni yatırım yapılmamasından ve kalitesiz yakıt kullanılması nedeniyle santrallerin bozulmasından kaynaklandığını, bu bağlamda KIB-TEK teknik ekiplerinin, elektrik arızalarını gidermek için çalıştıklarını, kötü niyetli olmadıklarını açıkladı.

Ayrıca, uzmanlar ve KIBTEK Müdürü, yakıt yokluğundan dolayı, yakıt tanklarının dibinde zaman içinde biriken kirli yakıt tortularının, dizel jeneratörlerin arızalanmasına neden olduğunu da açıkladı. Demek ki, bu açıklamadan sonra, Hükümet yetkililerinin, yaşanan arızalar, çalışanların ve sendika’ nın sabotajıdır şeklindeki iddiaları havada kalmaktadır.

KIB-TEK’i yönetenlerin, yakıtı zamanında tedarik etmemesinden dolayı oluşan ihmaldir ve sorumlusu da onlar ve Hükümettir. Üstelik bu kötü yakıttan çıkan kara dumanın, hem çevreye, hemde insanlara zarar verdiğini tüm uzmanlar ısrarla vurguluyor.

Bunlar yanında, 4 yıldır bozuk olan jeneratörün onarıldığını KIB-TEK müdürü müjde gibi açıkladı. Peki, size sormazlar mı, 5 yıldır orayı yönetenler ayni partilerin temsilcileri ve niye bu jeneratörü onarmak için 4 yıl bekliyorsunuz?

Sürekli tekrarlanan elektrik kesintileri, tüm üreticileri de olumsuz etkiledi. Özellikle hayvan ve süt üreticileri, sebze, meyve üreticileri büyük mağduriyet yaşadı. Süt üretimi düştü ve birçok ürün bozuldu, cihazlar zarar gördü.

Elektriklerin kesintiden sonra, yüksek voltajla gelmesiyle birlikte, birçok evde elektronik cihazlarda zararlar oluştu. Oluşan zararların karşılanması gerekiyor.

Özellikle, son 5 yıldaki Hükümetler, Kuruma gereken önemi vermemiş, ileriye dönük planlama yapmamış ve KIB-TEK’i iyi yönetememişlerdir. Akaryakıt ihalelerinde ve doğrudan yakıt alımlarında yaşanılan sorunlar ve ortaya atılan iddialar hala belleğimizdedir.

Öte yandan geçtiğimiz gün, Hükümet yetkilileri, KIB-TEK’e 5 yıldır yapmadıkları yatırımları yapacaklarını ve 80 milyon dolarlık santral alımı için ihaleye çıkacaklarını açıkladılar. Tabii ki, çoğu kişi bunu Kurultaya yönelik bir hamle olarak değerlendirdi ve yıllardır seçim dönemlerinde sözü verilen hastane, okul, sosyal konut, serbest bölge vb birçok vaat ve hedefin hiçbirinin gerçekleşmediğini hatırlattı.

İyi yönetilen bir KIB-TEK’e, halkın, ekonominin ve devletin her zaman ihtiyacı vardır. Ne hikmetse, ülkede bir kesim, KIB-TEK’i görevini iyi yapmayan, devamlı zarar eden, pahalı elektrik satan, özelleştirilmesi gereken bir kurum gibi göstermeye çalışmaktadır.

Hâlbuki esas sorun, KIB-TEK'in profesyonel uzmanlar tarafından değil, Hükümetler tarafından atanan, uzman olmayan kişiler tarafından iyi yönetilmemesindedir.

KIB-TEK’in mali yapısının güçlenmesi, verimli olması ve maliyetlerin düşmesi için, doğru planlama ile yeni nesil üretim santrali yatırımlarına, iletim ile dağıtım hatlarının yenilenmesine ve tüm trafo merkezlerine yeni yatırımlar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Çevreye zarar verilmemesi için, santrale filtre takılması ve elektrik üretilirken kaliteli yakıt kullanılması da mutlaka hayata geçirilmelidir.

Öte yandan, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Teknecik Elektrik Santrali'nin yaydığı zehirli dumanın çevreye ve sağlığa olan etkilerini inceleyip, öneriler sunan geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Artan kanser vakalarına vurgu yaptı, bölgede 64 vaka tespit ettiklerini belirtti. Bu konu son derece ciddi ve büyük bir soruna işaret etmektedir.

Son tahlilde, bu ülkede,denge unsuru olan ve batırılan stratejik devlet kurumlarının (KTHY) eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu şu anda piyasada yaşanan oldukça yüksek fiyatlardan da görebilmekteyiz.

Bu bağlamda, KIB-TEK gibi bu ülkenin öz ve stratejik bir varlığının, hayatını sürdürmesi ve piyasada denge unsuru olmaya devam etmesine, halkın, ekonominin ve devletin her zaman ihtiyacı vardır. Sözün özü şudur. Elektrik Kurumu yönetimi, siyasetten arındırılarak, konularında uzman profesyonellerden oluşmalıdır.