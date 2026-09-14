Eğitimin sıfır noktası

“Hiçbir okulda can güvenliğini riske atacak bir durum yok…”

Bunu Eğitim Bakanı söylüyor!

Okullar açılırken zannediyorsunuz ki savaş bölgesindeyiz.

Çocuklarımızı okula göndereceğiz merak etmeyin, başlarına bir şey gelmeyecek!

Peki eğitim?

Bir sınıfta ortalama kaç öğrenci olacak?

Bir öğretmene kaç çocuk düşecek?

Matematikte neredeyiz?

Kolejler ile diğer liseler arasındaki uçurum nedir?

Niye böylesine yaygın "özel ders" ihtiyacı var?

Öğretmenlerin mesleki gelişimine ne kadar yatırım yapıyoruz?

Yabancı dil eğitiminde hangi seviyedeyiz?

Devlet okullarıyla özel okullar arasındaki başarı farkı büyüyor mu, küçülüyor mu?

Bu yıl hangi eğitim göstergesini, ne kadar iyileştireceğiz?

Nasıl çocuklar yetiştirmek istiyoruz?

Bunları konuşmuyoruz.

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Danimarka Eğitim Bakanı yeni eğitim yılı öncesinde şu mesajı verdi örneğin:

"Öğrenciler okumayı öğrenmeli. Yazmayı öğrenmeli. Matematiği öğrenmeli.”

Ülkesindeki akademik başarıdaki gerilemeyi de saklamıyor, “Çok ciddi bir öğrenme krizinin ortasındayız.” diyor.

Sonra hedeflerini anlatıyor.

Daha fazla öğretmen…

Gerektiğinde aynı sınıfta iki öğretmen…

Küçük yaş gruplarında daha az öğrenci…

Başarısı düşük okullara özel destek…

Çünkü tartışılan mesele, çocukların ne kadar öğrendiği...

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Finlandiya Eğitim Bakanı Anders Adlercreutz, “Öğrenme çıktılarındaki düşüşü ciddiye almak için her türlü nedenimiz var" diyor.

Finlandiya’dan söz ediyoruz.

Uluslararası değerlendirmelerde hâlâ OECD ortalamasının üzerinde olan bir eğitim sistemi kendi seviyesini yeterli görmüyor.

Yeni hedeflerinden birinin adı “Yeterlilik Garantisi.”

Her sınıf düzeyinde çocukların ulaşması gereken asgari bilgi ve beceriler üzerinde çalışıyorlar.

Sordukları soru basit: Bu çocuk bir üst sınıfa geçerken ne biliyor?

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Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanı Kristina Kallas’ın gündeminde ise yapay zekâ var.

“Yapay zekâyı akıllıca ve sorumlu biçimde kullanmayı öğrenirsek bundan ancak kazançlı çıkarız” diyor.

Öğretmenleri eğitiyorlar.

Öğrencileri yeni teknolojilere hazırlıyorlar.

Hiçbir gencin eğitimden kopmamasını hedefliyorlar.

Sordukları soru başka: Bu çocuk geleceğin dünyasına nasıl hazırlanacak?

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Bizim "Eğitim Bakanı" konuşuyor: “Hiçbir okulda can güvenliğini riske atacak bir durum yok.”

İşte aradaki mesafe bu!

Birileri çocuklarının ne kadar öğreneceğini tartışıyor.

Birileri geleceğin becerilerini…

Birileri öğretmen niteliğini…

Birileri yapay zekâyı…

Birileri her çocuğun ulaşması gereken asgari bilgi düzeyini…

Biz, okul binası çocuklarımızın başına yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, onu konuşuyoruz.

Elbette okul güvenli olacak.

Elbette çocuklarımızın can güvenliği sağlanacak.

Ama bunu bir eğitim hedefi gibi sunamazsınız.

Can güvenliği eğitimin başarı ölçütü değildir.

Eğitime başlayabilmenin sıfır noktasıdır.

Asıl eğitim tartışması ondan sonra başlar...

Bu çocuklara ne öğreteceğiz?

Nasıl öğreteceğiz?

Biz nasıl insanlar yetiştireceğiz?