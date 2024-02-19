Eğitimin Hali Hal Değil

İkinci dönem başladı. Ne var ki 2023-2024 öğretim yılının ilk dönemi oldukça kötü uygulamalarla geçti. Eğitim adına alınan her kararda, her uygulamada sorunlarla, sıkıntılarla karşılaştık. Verimsiz, etkisiz, eğitimi kötüye götüren bir dönem yaşadık

Mesela eğitimin içeriği ve süresini, öğretim yöntemleri ve uygulamalarını, okulların koşullarını bir türlü tam hazır hale getiremedik.

Eğitimin ne demek olduğunu, kamusal yanının neden ihmal edilemez olduğunu kavrayamadık bir türlü... Eğitimin öğrenci için olduğunu, onun ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiğini bir türlü kabullenemedik. Onlar için bulduğumuz çözümler, onların biraz daha eğitimden yoksun kalmasını sağladığını fark edemedik…

Yani, eğitim sistemimiz her geçen gün kalitesizleşiyor, geriliyor ve nitelikli bir toplum oluşturma amacından uzaklaşıyor.

Okullarımızdaki öğrencilerin ihmal edilemez bir kısmının; ailelerine yalan söylemekte, sınavda kopya çekmekte, sinirlendikleri zaman birilerine zarar vermekte, hırsızlık yapmakta, içki, sigara hatta uyuşturucu kullanımına yönelmektedir.

Lise, ortaokul ve hatta ilkokullarda öğrenci çatışmalarına, çeteleşme, arkadaşından haraç isteme gibi olguların meydana günlük basın organlarında sıkça rastlanır duruma gelişmiş durumdayız.

Farklı alanlardan mezun çok sayıda üniversite öğrencisi, eğitim aldıkları alanın dışındaki işlerde çalışmak durumunda kalıyorlar. Gençler ne kamuda ne de özel sektörde nitelikli bir yaşam sürebilecekleri mesleğe başlayamıyorlar.

Bütün bu olumsuzlukların arasından sıyrılmış, toplum aydınlık yüzü olmaya aday gençlerin varlığı da inkar edilemez. İşte bu gençler de ilk fırsatta ülkeden göç etmenin yollarını arıyor.

Esas soru şu: Bu çocukların eğitiminden resmen sorumlu olan bugünün eğitim yöneticileri “kendinizi bu yaşananların sorumlusu olarak görüyor musunuz?

Önümüzdeki yılların eğitimi, çok kültürlü bir anlayışla yerel, ulusal ve küresel sorunlarla uğraşabilen, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapabilen ve yeni meslekler hakkında bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmeyi öngörmektedir.

Okullarımız bu yeni anlayışa hazır mı? Yoksa bugünden sonra yaşayacaklarımız, geçmişte kalan diğer aylardan farklı olmayacak mı?

Okullarımızda sorunlar çözülecek mi? Yoksa kalabalık sınıflar, plansız, programsız, verimsiz etkinlikler sürüp gitmeye devam edecek mi?

Bilin ki eğitim hali hal değil.

Anlayana Gülmece

Kültür - Fizik

Yılların deneyimli politikacısı iyice yaşlanmıştı; gözleri ve kulakları iyice zayıflamış, bedeninde takat kalmamıştı. Ancak bizim yaşlı politikacının en büyük derdi aldığı kiloları idi. Kilo almaktan kurtulmak için bir gün doğruca doktorunun yolunu tutar.

“Doktor, şu kilo sorunuma bir sorun bul” diyerek doktoruna dert yakınır.

Doktor:

“Sabahları bir saat kültür-fizik yapmalısınız” önerisinde bulunur.

Kilo sorunundan kurtulamayan bizim yaşlı politikacı iki hafta sonra tekrar doktorunun yolunu tutar, doktor hemen sorar:

Kültür-fizik yapıyorsunuz değil mi?

Bizim ki kendinden emin bir şekilde yanıtlar:

Ya doktor: Kültür iyi gidiyor, her sabah bir saat okuyorum ama fizik konularını bir türlü kafam almıyor.

Okumuş muydunuz?

Yıldızları, hava yeterince kararınca ı görebilirsin.

Lee Salk