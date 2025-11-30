Dr. Fazıl Küçük’ün 1977 yılında Ağustos ayında arka arkaya yayınnanmış 4 köşe yazısı vardır. Dr. Küçük 48 yıl önce bu metinneri yayınnadı. İşgalden sadece 3 yıl soğra yayınnandı bu metinner. Böyün yayınnansa, bu yazıların 48 yıl önce yayınnandığını annaycag kaç gişi vardır? Belleyini yitirmiş, sömürgeleşdirilmiş cemaadlar içun yaşanılan tartışmalar sanki heb yeniymiş gibidir. Böyün Türkiye’den Gıbrıs’ın kuzeyine fırsızlıg, tecavüz, cinayed ve suikasd işlemek içun gelen insannar vardır. Hapishanelerin sayısı ikiye çıgmışdır. İki hapishane da ağzına gadar Türkiyelilernan doludur. Bu durum yenñi bir durummuş gibin bizlere agdarılır. Sankim bütün bunnarın sorumlusu KKTC’de Üstel hökümetiynan, TC’de Erdoğan hökümetinin olduğu algısı yaradılır. 48 yıl önce hem Gıbrıs’ın kuzeyinde olan işbirligciler hem da Türkiye’de igdidarda olan şahsiyedler, 48 yıl soğra böyün çovu yaşamamagdadırlar. Neredeysa hebsi ölmüşdür. Neden hişbir şey deyişmemişdir? Bu 4 makalede diggad çekici nogdalar nelerdir?

4 Ağustos 1977 tarihinde Halkın Sesi gazeddasında Dr. Fazıl Küçük’ün "Yaşlı karı-kocayı bağlayıp döven eşkiyaların büyük vurgunu" başlığını daşıyan bir haber-yorum yazısı yayınnandı. Medne göre, 29 Temmuz 1977 tarihinde Girne'de yaşlı bir garı-gocanın evine soyguncular girmiş. Ev sahiblernin ellerini gollarnı bağlamışlar. Haberin devamında ev sahibi Rasım Gümüş’ün fırsızlarnan ilgili gözlemleri agdarılmagdadır; "Ev sahibi Rasım Gümüş komşusunun kızlarının sesinden uyanarak dışarıya çıkmaya hazırlanırken, koridorda uzun boylu sakallı, kot pantolonlu belinde tabanca, bir elinde kalın bir şiş, diğer elinde koyun kırpma makası taşıyan bir kişi ile onun peşinden gelen ve pantalon üstünden entari giymiş üç kişi ile karşılaştı” (Küçük 1977a, 1).

Rasım Gümüş, fırsızlardan biriynan ilgili çog ilginç detaylar agdarmagdadır. Fırsızlardan tabanca daşıyanın gendisine "ben Barış Harekatına katıldım. Siz çok fazla ganimet yaptınız, bir kısmını da biz alacağız” dediyini belirdir (Küçük 1977a, 1). Gümüş, daha soğra fırsızın gendisinin ellerini arkaya bağlayıb vurmaya başladığını, diğer fırsızın da garısının üzerine çullandığını ve garısına gelişi güzel vurmaya başladığını annadır (Küçük 1977a, 1). Dr. Küçük bu haberi olduğu gibin agdarırkana, haberin sonuna bir not egledi. Bu nodda bazı ilginc nogdalar var.

1.“"Bu rezaletlere" yeni Sayın Demirel hükümetinin bir son vermesini yalvarmaktan başka çaremiz kalmamıştır” (Küçük 1977a, 1).

2.“Ne yazık, idarecilerin düşünmeden aldıkları çok yanlış hatalı kararlar, kazandığımız cenneti tekrar cehenneme çevirmiş, yüzlerdeki neşe saçan çizgiler, katılaşmaya başlamış, abuk suratlar sokaklarda, meydanlarda, köylerde kendini gösteriyordu. Evet, boşalan köyler doldurulacak, tarlalar yeni baştan hayat kazanacaktı. Kötü bir parti politikası sonucu gelenlerin kimliklerine, hayat seviyelerine, ne de başarı sağlayabilip bilmeyeceklerine bakmadan yığmaya başladılar” (Küçük 1977a, 1).

3.“Hapisahaneler insan alamayacak kadar dolmaya başladı.Yine gören olmadı. Öldürmeler birbirini kovaladı, hapishanelerde gardiyanların suratları usturalarla parçalandı, yüzlerine tükürüldü, dayak atıldı” (Küçük 1977a, 4).

4.“Bu defa da TC vatandaşına dokunamazsınız sesleri çıktı ayyuka. ...Bu acizliğin içine düşen idarenin üstüne çıkan kanun dinlemezlerin sayısı günden güne çoğalmakta, güven namına birşey kalmamaktadır” (Küçük 1977a, 4).

5.“TC vatandaşına dokunamazsınız diye emirler yağdıranlara soruyoruz: Aceba bu gibi başıboş kimseler, Kıbrıs Türkünün anasını belleme hakkını nereden buluyor?”(Küçük 1977a, 4).

Dr. Küçük'ün 13 Ağustos 1977 tarihinde "TC Vatandaşına Dokunmayınız" diyenlere İthaf..." isimli köşe yazısında diggad çeken nogdalar şu şekildedir.

1.“Girne'nin lüks apartmanlarında birer ‘Firavun’ kesilen ‘Neron’ gibi emirler yağdıran, Kıbrıs Türkünün amansız ve insafsız düşmanlarına sesleniyorum: Beyler, şahsi hayatınıza ne dil uzatma, ne de sabahlara kadar hangi eğlence ve masa başında vakit geçirdiğinizi soracak değilim. Buna ne yetkim ve ne de hakkım olmadığını bilenlerdenim” (Küçük 1977b, 1).

2.“Kıbrıs Türk köylerine kan kusturmak görevlerinizin başında mı geliyor ki, gözlerinizi kapadınız, kulaklarınızı tıkadınız. Ne üzücü olayları görüyor ve ne de feryat eden vatandaşların seslerini işitiyorsunuz” (Küçük 1977b, 1).

3.“Gün geçmiyor ki birkaç vatandaş yaşlı gözlerle Lefkoşa'da 'yüksek kapıları' çalmaya gelmemiş olsun. Kapılar açılmayınca da yanıma uğramaktan başka çare bulamıyorlar”(Küçük 1977b, 1).

4.Dr. Küçük, Tarım işgücü Protokolüyle gelenlerle ilgili bir sorunu olmadığını vurgularkana şu nogdaların altını çizmegdedir; "Yalnız 'Turist' diye gelenler en büyük dert oluyor. Ya tanıdıklarından birinin yanında, yahut da harman köşelerinde yatıp kalkan kimselerdir bunlar. Kendilerine ne ev, ne tarla tahsis edilmediğinden gece gündüz bahçelerdeki motorları, su borularını çalmak, evleri soymak, tehditle para istemek esas işleri oluyor. Ne yazık ki polis de aciz duruma düşmüştür" (Küçük 1977b, 6).

5.“Peki ama, hükümet ne yapıyor? Öğrendiğimiz kadarıyle hiçbir bakan bugün oldu bu köyleri ziyaret etme zahmetine katlanmış değildir” (Küçük 1977b, 6).

6.“Bu toprakları seven, bu uğurda bugüne kadar hiçbir fedakârlıktan kaçınmayanların 'son sabır taşları' da çatlamak üzeredir” (Küçük 1977b, 6).

Dr. Küçük'ün 13 Ağustos 1977 tarihinde yazmış olduğu "Hasbihal" isimli üçüncü yazısında, Türkiyelilerle, Türgce gonuşan Gıbrıslılar arasında hişbir ayrım olmadığını, Türkiye'den gelennere esasında garşı olmadığını vurgularkana, şu satırlara da yer vermegdedir;

1.“Lüks dairelerde astronomik maaşlarla kral hayatı yaşayanlar her nedense kendilerine rüyalarında görmedikleri, hayallerinde yaşamadıkları hayatı bahşedenleri bir türlü sevememiş, onlara ısınamamış, kurdukları koloni aleminde ne kadar kötülük yapabilirse, onu yapmaktan vicdani sakınca görmüyorlar” (Küçük 1977c, 6).

Dr. Fazıl Küçük'ün 19 Ağustos 1977 tarihinde yayınnanmış "İstismarcılar" isimli bir köşe yazısı daha var. Küçük’ün “Hasbihal” isimli köşe yazısını birileri gullanarag Dr. Küçük haggında garşı propaganda yapıldığı yönünde sitemlerini dile getiren Dr. Küçük, Anavatana olan minnetini ifade ederkana şu nogdalar da yazmış olduğu metinde diggad çekiçidir.

1.“Kıbrıs Türküne 'Anavatandan gelen kardeşlerinizi seviniz' demeleri, bir nevi nasihatta bulunmaları, kendilerinden başka Kıbrıs'ta milli his ve heyecanı taşıyan kimseler kalmadığını göstermek gibi sinsi emeller arka sıralarda yatmaktadır. Onları sevmeyen mi var? Onlardan kaçan kimler?”(Küçük 1977d, 1).

2.“Biz mesul makamları uyarmaya çalışırken, bundan bir yıl kadar önce 'Türkiyeli Kıbrıslı' ayrımını yapanların kimler olduğunu ve herhalde beni kara boya ile boyamaya çalışanlar da bilmiyor değillerdir. Ve yine o zamanlar, kendini bilmez kişilere verdiğim cevapların, kolleksiyonlardan kaybolmadığına bakılacak olursa, gözden geçirmek zahmetine katlanmış olsalar, Anavatana bağlılığımızı ve sadakatimizi bir kere daha görmüş, okumuş olacaklardır”(Küçük 1977d, 1).

3.“Sayıdeğer Türkiyeli kardeşlerim; biliyorum sizleri aralıksız tahrik edenler var. Benimle birlikte Kıbrıs Türkünü kötülemek yolları içinde bocalayıp duranlar, inanızı ki ne beni ne de sizi sevenler değillerdir”(Küçük 1977d, 4).

4. “İnanmayınız, ancak bizi hakir gören izzet-i nefsimizi ayaklar altında çiğnemeye çalışan, bizleri ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürmek gayreti içinde olan kişilere sözüm var, sizlere değil” (Küçük 1977d, 4).

5.“Ama pembe gözlüklü idareciler, kanun çiğneyenlerin bir nevi koruyucusu olmaktan öteye gidememiştir”(Küçük 1977d, 4).

Sonuç

Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıslıtürk sağının iki önemli ismi Necati Özkan ve Faiz Kaymak’ın Türkiye Cumhuriyeti tarafından tasviye edilme sürecinin en önemli agdörlerinden biridir. 1958-1965 arası Türk derin devleti tarafından Kıbrıslıtürk solunun öldürülereg, sürgüne zorlanarag, sessizleşdirilereg tasviye edilmesine garşı sessiz galmışdır. Belkimda parçası olmuşdur. Bununla ilgili elimizde herhangi bir veri yogdur. 1973 yılında ise Türkiye tarafından gendi tasvıye edilmiş yerine Denktaş getirilmişdir. Nitekim, Türkiye tarafından 1975’de ilan edilen Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kurucu lisdesinde adı olmasına rağmen sömürge meclisine gidmeyen teg gişidir.

1.Dr. Küçük’ün yazılarında Türkiye’ye olan sadakatini ısbadlama çalışması, böyün gendini Türkiye’ye ısbadlamaya çalışan siyasedcilerimiz ve cemaatımızınan paralellig gösdermegdedir. Neçun Gıbrıslılar Türkiye’ye olan sadakadlerni süregli olarag ısbadlama peşindedirler?

2.1977 yılında Türkiye’den Gıbrıs’a gönderilen üsd düzey yöneticilerin Gıbrıslılara yönelig tavırlarıynan, 2025’de Türkiye’den buraya gönderilen üsd düzey yöneticilerin tavırları nasıl olur da aynileşmegdedir?

3.1977 yılında Türkiye’den elini golunu sallayarag ağır suçlar işlemeg içun Gıbrıs’ın kuzeyine gelenner nasıl olurda 48 yıl boyunca 2025 yılında bile Türkiye’den ağır suçlar işlemeye gelmeye devam ederler?

4.1977 yılında Türkiyeli bu tarz suçlulara yönelig hişbir şey yapamayan o dönemki Gıbrıslı siyasedciler neçun 48 yıl soğra böyünkü Türkiyeli bu taz suçları işleyenlere garşı Gıbrıslı siyasedciler bir şey yapamazlar?

Dr. Küçük’ün yazılarını okurkana insan zamanın donduğu hissine kapılır. Aslında bir yandan çog şey deyişmişdir. Öte tarafdan da hişbir şey deyişmemişdir. “Zamanın donmuşluğu” hissi sömürgelerde açığa çıkmagdadır. Toblumsal ilişgileri belirleyen sömürgecidir. Sömürgeci ve sömürülen arasındakı rolleri belirleyen da gene sömürgecidir. Bundan dolayı sömürgeci heb sömürgeci gibin hareked eder, sömürülen da heb sömürgecinin ona verdiği toblumsal rolü gercegleşdirir. Dr. Küçük böyün yaşasaydı ve bunnarı yazsaydı, Türkiye’ye girişi yasaglanırdı? Dr. Küçük, böyün yaşasaydı ve bunnarı yazsaydı, yazılarından dolayı Türkiye tarafından hain ilan edilirdi?

