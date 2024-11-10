Diş macunu alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Çağımızın en önemli diş sorunlarının başında ağız içinde yetersiz temizlik nedeniyle oluşan çürükler geliyor. Günümüz dünyasında alışverişler yaparken etiket okuma hayatımızda yer edinmeye başladığı bu dönemde bizler alışveriş yaparken oral hijyenin en önemli etkeni diş macunlarımızı neye göre seçiyoruz, renk-renk desen-desen birçok diş macunu bulabiliyoruz, bazen şekline bazen kokusuna bakarak mı karar veriyoruz bugünkü yazımda diş macunları ağız floramıza ve buna bağlı diş çürüklerimizi direk etkileyen bir durum olduğu için içeriklerini anlatmak istiyorum siz değerli okuyucularımıza. Ağız ve diş sağlığı bakımından önemli bir karar alırken özellikle titiz davranmak gerekir. Diş macunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz, sağlığımız için geliştirilen birden fazla özel formül var. Diş fırçalamayı da keyifli bir aktivite haline getirmek için birçok farklı yapı ve özellikte bulunabilen diş macunları; tat, koku, ambalaj, renk, içerikte bulunanlar, marka gibi birçok farklı kategorizeye ayrılabiliyor.

Bu özelliklerden dikkat çeken ve özelliklede reklamlara ve doktorların tavsiyelerine kadar yansıyan bu özel formüller neyi anlatıyor.

Ayrıca diş eti çekilmesi gibi diş eti hastalıklarını da önleyici, çürük engelleyici ve diş minesini koruyucu farklı özellik barındırmaktadır.

Peki, bizler nasıl diş macunlarımızı alacağız?

Ağız sağlığınız açısından seçeceğiniz diş macununun sahip olması gereken özellikler şunlardır; Olmazsa olmaz diş minesini koruyucu madde olan florür bulunmalıdır, Diş çürümesinde sebep olabilecek şekerli tatlandırıcılar bulunmamalı, Gliserol ve sorbitol gibi diş macunun kurumasını engelleyen maddeler yer bulunmalır ve Dişinizin ihtiyacınıza ya da dişinizin yapısına uygun bir formül barındırmalı.

Örneğin; Hassasiyet mevcut ise diş macunu seçimi yaparken formülünde özellikle hassas diş ibaresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Genellikle florürsüz ve hafif formüle sahip macunlar hassasiyet yaşayan hassas dişler için uygun olabilir ek olarak diş minesi, diş etleri gibi hassas bölgelerde tahriş olma sorunu ortaya çıkmaz.

Diş macunu ile fırçalama yaptıktan sonra ağız çalkalanmalı mıdır?

Diş macunlarının içeriğindeki florür, uzun vade dişe temas etmesi halinde aşındırmalara neden olabilir. Temizlenen diş kalıntılarının macunla beraber çalkalanması yerinde olacaktır.

Peki Çocuk Diş macunu seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Çocukların 0-6 yaş aralığında ebeveynlerini taklit ettiğini göz önünde bulundurursak diş macunu seçimi genellikle diş fırçalamaya çocuklarınızı özendirici ürünlerden yana yapılmalıdır. Genellikle yetişkin diş macunlarıyla kıyaslandığında daha yumuşak yapıda olan çocuk diş macunları ağız tahrişi gibi sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca, yüksek oranda florür çocuk oral sağlığı açısından iyi bir sonuç doğurmadığı aklımızda olmalı. Farklı yerlerden florür alma ihtimaline karşın çocuklar bu maddeden korunmalıdır. Bu nedenle pedodonti grubundaki çocuklar için özellikle 0-6 yaş grubu için florürsüz diş macunu seçimi yapmak yerinde olacaktır. Çocukların diş hekimlerine sadece dişleri ağrıdığında götürülmemeli çocuk yaşlarda dental fobiler oluşmadan diş hekimi ile birlikte diş macunu seçimi sürecine katılmalıdırlar.

Yanlış diş macun seçimi sonucu ne olur?

Diş macunu birçok üründe yaptığımız gibi seçime göre farklılık gösterebilir. Aksi durumda yanlış diş macunu seçimi yaparak kötü sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Bazı diş macunları tatlandırıcı ve renklendirici faktörlerle dikkat çekmeye çalışırken kötü sonuçlara yol açabilir. Bu gibi seçimler dişlerde temizlik konusunda etki etmediği gibi dişetlerinizde tahriş, kanama gibi olumsuz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. İleri düzey periodontal hassasiyetler yaşayan hastaların yanlış diş fırçalama ve macunu seçimleri yüzünden diş kayıplarının yaşanmasının sayısı çok fazladır. Bu yüzden ağız içinde neye ihtiyaç duyduğunuzu düzenli hekim kontrolü ile net belirleyebilirsiniz.