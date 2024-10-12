Dizimizi sakatlamıştık ya bir miktar; yürüyüşü – bisikleti iki hafta kadar durdurunca, vakit bollaştı!

Ne yapalım?

Kitap okuyalım!

Okuduk!

-*-*-

Hah biraz da televizyon izleyelim!

İzledik!

-*-*-

Derken, okuduklarım arasında “Deli liderler” de yer aldı…

Gülümsedim!

Tam da üstüne vurdu yani!

-*-*-

Bir de Britain Got Talent ya da Türkçe adıyla, “Yetenek sizsiniz Britanya” programını seviyorum, ona da takıldım…

Vallahi bir adam Japonya’dan gelmiş, osuruğuyla doğum günü pastası mumlarını söndürüyor, balona ok fırlatıyordu!

Helal olsun, ne yetenekler var Dünya’da!

-*-*-

Tabii ki bizim Meclis şeyisindeki şeyi de izledim!

Bir de Cumhurbaşkanı’nın bir etkinlikte yaptığı, 15 Ekim New York buluşması ile alakalı sözlerini!

Çok, hem de çok eğlendim!

-*-*-

En çok sevdiğim sözleri not aldım:

Zorlu Töre’nin, “Başbakanımız grup yapmamızı önerdi…” şeklindeki sözü ile Ahmet Savaşan’ın sarhoş olup olmadığı ile alakalı serzenişi harikaydı!

-*-*-

Bir de kameralar önünde tutanağı değiştiriyor olması!

-*-*-

Neyse, osuruğuyla mum söndüren Japon kardeşin yeteneğine hayran kaldıktan sonra, “deli liderler”i okuyarak çok rahatladım…

Dünya’da neler varmış!

Çok da üzülmemek lazım diye düşündüm ve rahatladım!

-*-*-

Okuduğum çalışmada, çeşitli derecelerde delilikten muzdarip çılgın yöneticilerden oluşan bir seçki çıkıverdi karşıma…

Bazıları trajikti; bazıları iğrenç eylemlerde bulundu, bazıları ise sadece eğlenceliydi.

-*-*-

Komik olmayan şey ise bu yöneticilerin kendilerini takip etmeye zorlanan insanlar üzerinde yarattığı etkiydi…

Çünkü yedi kişilik deliler listesindeki herkes, kaprislerini yönettikleri insanlara uygulayan birer otokrattı.

-*-*-

Bugün sahip olduğumuz kontrol ve denge mekanizmaları bizi bu tür çılgınlıklardan koruyor mu?

Bilemiyorum!

Ancak çok üzgünüm, yaşadıklarımız ya da tanık olduklarımızdan öğrendiğimiz bir şey varsa o da sandığımız kadar güvende olmadığımızdır.

-*-*-

Deli liderlerden bazılarıyla ilgili bilgileri, Pazar yazımızda sizlerle de paylaşmak istedim…

-*-*-

Qin Shi Huang… MÖ 3. Yüzyılda birleşik bir Çin'in ilk imparatoru olarak iktidara geldi…

Huang iktidara geldikten sonra hızla onu koruma konusunda takıntılı hale geldi. Pek çok düşmanı vardı ve yıllar içinde birçok suikast girişimiyle karşı karşıya kaldı. Onu iktidardan ayırabilecek tek şeyin ölüm olduğu düşüncesi aklını kaybetmesine neden oldu. Ölümsüzlüğü kazanma konusunda takıntılı hale geldi. Canlılığını korumak için kendisine sağlıklı bir seks rejimi öneren doktorlara danıştı.

-*-*-

Bu başarısız olunca cıva dolu haplar almaya başladı. Sağlığı bozuldu ve akıl sağlığı da bozuldu.

Bir çok kişi, O’nun sonsuza dek yaşamasını sağlayacak büyülü bir iksir bulmaları için 'Ölümsüzler Adaları'na gönderildi. Kötü ruhlardan korktuğu için 200 sarayını birbirine bağlayan karmaşık bir tünel sistemi inşa ettirdi.

-*-*-

Huang en çok pişmiş toprak askerlerden oluşan ordusuyla dolu muhteşem mezarıyla hatırlanır. Onların sözde ölümsüz imparatorlarını koruyacak ölümsüz bir ordu olmaları gerekiyordu. Huang MÖ 210'da öldü…

-*-*-

Roma’da deli çok!

Roma'nın çılgın hükümdarlarından oluşan bir liste bile yazabilirsiniz.

Ancak en ünlüsü her halde Nero'dur.

Nero, on yedi yaşında Roma imparatoru olduğunda, sanat eğitimi almıştı ve yetenekli bir şarkıcı, müzisyen ve şiir okuyucusuydu.

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Roma kültüründe profesyonel aktörler ve müzisyenler, sosyal açıdan fahişelerden veya kölelerden az daha üstündü. Ancak Nero performans sergilemeyi seviyordu. İmparator olarak halka açık bir dizi etkinlik ve yarışmaya ev sahipliği yaptı. Hatta Olimpiyat Oyunlarına girip organizatörleri sanatsal yarışmalara da katılmaya zorlayacak kadar ileri gitti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde girdiği her etkinliği kazandı.

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Gösteri yapmayı o kadar seviyordu ve o kadar uzun süre çalıyordu ki seyirciler kaçış için yaratıcı yollar buldular. Yaşlı erkekler ölüm numarası yapar, kadınlar ise sırf kaçmak için doğum yapıyor numarası yaparlardı.

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Ayrıca yakınındaki insanları öldürme alışkanlığı da vardı. Her şey öldürdüğü annesiyle başladı. Annesini öldürmesinin nedenleri belirsiz ama görünen o ki Nero, annesinin ölümünden sonra paranoya yaşamaya başladı. Eğer kendi annesi ona düşman olabiliyorsa herkes bunu yapabilirdi.

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Nero'nun ilk karısını öldürttüğü, ikinci karısını da kendisinin öldürdüğüne inanılıyor. İkinci karısı Poppaea öldükten sonra, ölen karısına benzeyen genç bir erkeği hadım ettirdi. Daha sonra genç adamı karısı gibi giydirdi ve onunla evlendi…

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Fransa Kralı VI. Charles 1393 yılında hem adını hem kral olduğunu unuttu.

1395-96 yılları arasında kendisinin Aziz George olduğunu iddia etmeye başladı. Hizmetçilerini ve memurlarını tanıyordu ama karısını ve çocuklarını hatırlamıyordu. Aynı sıralarda, kaldığı Hotel Saint-Pol'un koridorlarında çılgınca koşmaya başladı. Bu o kadar büyük bir sorun haline geldi ki onu içeride ve güvende tutmak için girişlerin duvarla kapatılması gerekiyordu.

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1405'te beş ay boyunca banyo yapmayı veya temiz kıyafetler giymeyi reddetti. Bu son çılgınlık nöbetinden sonra akıl hastalığına dair kayıtlar azalıyor. Bunun iyileşmesinden değil, delilik nöbetlerinin o kadar çok hale gelmesinden ve insanların onları takip etmekten vazgeçmesinden kaynaklandığına inanılıyor.

-*-*-

Charles’ın, camdan yapıldığına inanmaya başladığını biliyoruz. Kırılmaktan korkuyordu ve kimsenin ona dokunmasına izin vermiyordu. Saatlerce hareketsiz oturuyordu ve hatta kendisini korumak için giysisinin içine demir çubuklar diktirmeye kadar gidiyordu. Güçlü erkeklerin kırılgan egolara sahip olması yaygındır ancak Charles bunu bir adım daha ileri götürdü…

-*-*-

IV. İvan ya da daha sonra bilindiği şekliyle Korkunç İvan farklıydı. Gençliğinde uğradığı tacizler nedeniyle aklını kaybettiğine inanılıyordu…

-*-*-

Ivan genç yaşta anne ve babasını kaybetti. Ivan, yedi yaşındayken annesini kaybetmesinin ardından savunmasız kaldı. Rus hükümetinin seçkin üyeleri ona eziyet etti ve taciz etti. Ivan, erken yaşta bir başa çıkma mekanizması olarak küçük hayvanlara işkence etmeye başladı.

-*-*-

1544'te 14 yaşındayken Ivan'ın canı sıkılmıştı. Hükümetin başkanını bir sürü aç köpeğe yem ettirerek ülkesinin kontrolünü ele geçirdi. İki yıl sonra 16 yaşındayken çar olarak taç giydi.

-*-*-

İlk başta, hükümdar yapılmak onu deliliğinden kurtarmış gibi görünüyordu. Kamuya açık bir itirafta bulundu ve çeşitli zalimce davranışlarından dolayı özür diledi. Başlangıçta iyi bir çardı. Örneğin, kimsenin kendisi gibi acı çekmemesi için sınıf eşitliği yaratmayı amaçlayan yasalar çıkardı.

-*-*-

Ama uzun sürmedi. Çok geçmeden kendi halkını, özellikle de otokratik eğilimlerine meydan okumaya cesaret eden herkesi katletmeye başladı. Yaşlandıkça daha da dengesizleşti ve gençliğinin paranoyası ve öfkesi yeniden ortaya çıktı. Bu, en büyük oğlu, varisi ve gözdesi Ivan Ivanovich'in öldürülmesiyle sonuçlandı.

-*-*-

Roma İmparatoru Caligula, en deli hükümdarlar listesinin başında yer alır. Caligula sadizminde ve ahlaksızlığında sınır tanımayan bir liderdi. Caligula başlangıç ​​olarak atı Incitatus'u konsül olarak atamaya çalıştı. Ata hizmet etmesi için bir rahip atadı ve sandalyeler ve bir kanepe ile tamamlanmış, muhteşem bir mermer ahır inşa ettirdi.

-*-*-

Caligula bir gün aslanlı gösteri izlemeye gitti… Gösterinin tadını çıkarırken aslanları besleyecek suçlularının kalmadığı ortaya çıktı. Caligula ilk beş sıradaki seyircileri koltuklarından sürükleyip arenaya attırdı. Yüzlercesi öldü…

-*-*-

Başka bir sefer, birisi Caligula'nın yüzüne karşı hakaret ettiğinde, Caligula buna, adamın ailesini kalabalığın önünde idam ettirerek karşılık vermişti. Her şey adam ve karısıyla başladı. Daha sonra çocuklar tek tek takip edildi. Sonunda geriye yalnızca 12 yaşındaki en küçük kızları kaldı.

-*-*-

Kalabalık öfkeliydi ama hastalıklı bir meraktan uzak durmuştu. Genç kız öldürülmeden önce bir seyirci, bakire olduğu için bağışlanması gerektiğini haykırdı. Kız, ailesinin birer birer gönderilmesini izledikten sonra histerik bir şekilde ağlıyordu. Caligula, celladın genç kıza kalabalığın önünde tecavüz etmesini ve ardından onu boğarak öldürmesini emrederek karşılık verdi.

-*-*-

Caligula'nın da ahlaksızlığın ötesinde olduğu söyleniyordu. Üç kız kardeşiyle halka açık ziyafetlerde ve oyunlarda, bazen de ziyafet masasında halka açık bir şekilde seks yaptı. Ayrıca kız kardeşlerini eğlenmek için başka erkeklere fuhuş yaptığı ve kayınbiraderiyle yattığı da iddia edildi.

-*-*-

Bazı yöneticiler zamanla akıllarını kaybederler, bazıları ise hiç akıllarına sahip olamazlar. Rusya'nın Çar III. Peter'i bir tür Peter Pan sendromundan muzdaripmiş gibi görünüyordu…

-*-*-

Hiç büyümedi!

Karısı Catherine'in onu tahttan indirdiği ve onun yerine hüküm sürdüğü hükümdar olarak hatırlanıyor. Peki Catherine kocasından kurtulmayı nasıl başardı?

Peter'ın oyuncak askerlere takıntılı olduğuna yaygın olarak inanılıyordu. Düğün gecesi yatağın altından bir kutu oyunca asker çıkaran Peter, yeni karısını onlarla oynamaya zorladı.

-*-*-

Ego…

Sınır tanımayan bir ego hem de…

Saparmurat Niyazov…

Niyazov, SSCB'nin çöküşünden sonra Türkmenistan'ın cumhurbaşkanı oldu ve 1990'dan 2006'daki ölümüne kadar iktidarda kaldı.

-*-*-

Her şeyi yeniden adlandırma takıntısı yaşadı. Yılın aylarını, haftanın günlerini ve hatta ekmeği bile kendi ihtişamını temsil edecek şekilde yeniden adlandırdı. Öyle bir egosu vardı ki, kasabalara, okullara, hatta bir göktaşına bile onun adı verilmişti.

-*-*-

Doktorlara Hipokrat Yemini okumayı bırakmaları bile emredildi. Bunun yerine Niyazov'a yemin etmeleri gerekiyordu.

-*-*-

Niyazov, yazdığı bir kitabı neredeyse İncil’in, Kuran’ın eşdeğeri haline getirecek kadar ileri gitti. Onun kitabı Ruhname'nin okullarda öğretilmesi gerekiyordu ki bu bir diktatör için oldukça standart bir olaydır. Ancak Niyazov bir adım daha ileri gitti. Eğer herhangi bir devlet işi istiyorsanız, ne kadar düşük seviyede olursa olsun, Ruhnama sınavına girmeniz gerekiyordu. Direksiyon sınavında bile sorular vardı!

-*-*-

Egosu öyle bir seviyedeydi ki kendini tanrı olarak görüyordu. Kitabını üç kez okuyanlara “cennete gitme garantisi verildi”. Ölümünden kısa süre sonra Türkmenistan halkının onun kararlarının büyük çoğunluğunu hızla iptal etmesi şaşırtıcı olmadı…

-*-*-

Allah’ım, neler varmış!

Şükürler olsun!