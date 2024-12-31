Değiştirebiliriz. Ve mutlu yıllar!

Yeni sene dileklerim var…

Çocuklar daha mutlu olsunlar ülkemde…

Hele de yalınayak koşan çocuklar…

Bir başka alemde değil, bu ülkede, arka sokaklarda, görmediğimiz çocuklar…



Doğduğu yer neresi olursa olsun, hangi sınıftan ya da sıradan, hangi mahalleden ya da aileden fark etmez, çocuklar daha umutlu olsunlar, canları acımasın, üzülmesinler.



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Yeni sene dileklerim var…



“Geçim Derdi” pankartını geçim derdi yaşayanlar taşısınlar ve onların sesi de duyulsun medyada, meydanda, mecliste, gündemde…

Onlara da gülsün hayat!

Gelir eşitsizliği tartışılsın ciddi ciddiye…



Sömürüye karşı emek ve eşitsizliğe karşı adalet kazansın…

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Yeni sene dileklerim var…

Gençlerin aklına gelmesin göç etmek…

Gelecek kaygısından uzak, tutunsunlar yurtlarına, özgüvenle, bilinçle…



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Kıbrıs adasında “sıfırcı” heveslerim var.

Sıfır asker!

Sıfır barikat!

Sıfır mühimmat!

Sıfır kin, öfke, yalan!



Heves bu…

Olur, olmaz…



Hem barışı istemek ama hem de savaşa ait ne varsa, tümüyle uzlaşmak benim aklıma sığmıyor.



Takvim yapraklarını eskittiğimiz ve içimizden zamanın aktığı bu döngü içerisinde insan düş kuruyor, umut ediyor, hayatı iyileştirmek istiyor.



Bu uydu(ruk) devletten ve alt yönetim kültüründen kendimizi kurtararak, uluslararası toplumun onayladığı bir ülkeye kavuşmak istiyorum.

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Devletini değil halkını seven bir siyaset...

Makamını, statüsünü, kendini değil insanını önemseyen siyasetçiler...

İnsan nasıl özlüyor!



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Tolstoy bir kitabında şunu der: “Her şey koca bir rezilliğin etrafında dönüp duruyor. Hepsi de memnun, böyle olması gerektiğinden eminler, ölene kadar bu şekilde devam etmeye razılar. Ama ben edemem.”



“Bu düzeni kabul edemem” diyenlerin çoğaldığı ve bunu hayat pratikleri ile de gösterdikleri yeni bir yıl olsun…

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Yeni sene dileklerim var…

Yeni sene hayallerim…

Her yeni senede…

Kendimi bildim bileli…



Barışı diliyorum; ateşkese, kuşatmaya ve bölünmeye karşı!

Milliyetçilikten, nefretten ve ırkçılıktan arınmış bir ülke, bir dünya...

En büyük hayalim Kıbrıs adasından son askerin ve onca mühimmatın gittiğini, tek bir barikatın kalmadığını ve Kıbrıs’ın yeniden birleştiğini görmektir.

Kıbrıs için daha güzel bir hayal düşünemiyorum.



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"Değiştiremeyeceğini anladığın şeyleri kabul ettiğinde hayatın bitiyor!"

Yılın son yazısında, bu söz, burada dursun…

Değiştirebiliriz.

Unutulmasın!



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Daha fazla şiir, tiyatro, ezgi, dans, estetik, tutku, aşk, muhabbet…

Daha fazla güler yüz istiyorum…



Mutlu yıllar…

Sağlıklı, huzurlu, özgür!