“Daire fiyatları 3 yılda sterlin bazında yüzde 92 yükseldi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde apartman dairesi fiyatları döviz bazında son 3 yılda yüzde 92.53 oranında arttı.

Bir anlamda ikiye katlandı.

Kira fiyatları 3 yılda iki katından da fazla yükseldi, yüzde 107.87 arttı.

Lefkoşa’da Aralık 2020’de 100 metrekarelik bir konutu aylık 233 sterline kiralayabiliyorken, şu anda bu rakam 475 sterline yükseldi.

Bir başka hesapla 100 metrekare ev için ödeyeceğiniz kira ortalama 20 bin Türk Lirası!

Girne’de örneğin 100 metrekare bir konutun kirası 730 sterlin. Lefkoşa’yla Girne arasında da yaklaşık iki kat fark var.

Villa satış fiyatları ise son 3 yılda yüzde 108 arttı.

En kapsamlı veri tabanı

Emlak ilanlarının kapsamlı yer aldığı, veri tabanı en geniş platform olan 101Evler’in direktörü İbrahim Yurtsever’le buluşuyor, son gelişmeleri konuşuyoruz.

“12 yıldır emlak piyasasında önemli bir oyuncuyuz” diyor İbrahim Yurtsever.

Türkiye’den REIDIN Data Analytics ile yaptıkları işbirliği sonucu önemli analizler yapıyorlar. Bu kapsamda güncel veriler İstatistik Kurumu’nda dahi yok.

101Evler’in sahip olduğu platformda şu an tüm detayları ile birlikte 23 bin satılık, 5 bin kiralık konut, 6 bin satılık arazi ilanı var. 40 bine yakın kiralık ya da satılık ilanı, aynı anda… İstatistik tabanı bu verilerden oluştuğu için de kapsamlı ve güncel…

Emlak piyasası tereddütlü

“Emlak satışında bir azalma var mı” diye soruyorum, malum hem Kıbrıs Cumhuriyeti kaynaklı tutuklamalar, hem de kuzeyde yapılan düzenlemeler ciddi bir endişe yarattı.

“Satılık ilanları arttı ancak piyasada bir tereddüt ve duraksama göze çarpıyor. Yeni bir yasa yapıldı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının konut hakkı artarken, diğer yabancılara kayıt şartı getirildi, ayrıca tek konuttan fazla sahip oldukları mülk varsa elden çıkarmaları isteniyor. Henüz bu düzenleme tam da anlaşılmadı. Öte yanda yabancıların siyasi sorundan kaynaklanan riskleri gördüğü hissediliyor.”

İstatistiklere baktığımız zaman son yıllarda emlak piyasası zirveye çıkmıştı.

“Bu yılın başlarından itibaren en hareketli dönem yaşanıyordu. İskele ve Esentepe’de çoğunluk yabancı alıcılar olduğu için yabancı emlakçılar da işin içerisine dahil oldu. Yüzde 20 gibi komisyonlar konuşuluyor, o nedenle emlakçılar çoğaldı, yabancılar da bu alana yöneldi. Böylesi yüksek komisyon oranlarını başka ülke piyasalarında çok fazla işitmiyoruz.”

“En fazla satılık konut Girne’de, en hızlı İskele yükseldi”

Kıbrıs’ın kuzeyinde yoğunluk nerede?

“Girne’de… Doğrusu yoğunluk halen oradadır… Çok fazla daire ve konut var. Esentepe’yi de içerecek şekilde söylüyorum. 12 bin satılık konut var örneğin, şu anda Girne’de… En hızlı yükselen ise İskele oldu. İskele’de 4 bin 500 satılık ilanı görüyorum.”

Şu anda gündemde olduğu için soruyorum, bunların ne kadarı “Türk koçanlı…”

“İstatistiklere baktığımız zaman satılık olarak Türk koçanlı olduğu belirtilen 3 bin 800 konut var. Çok fazla değil… Kıbrıslı Rumların malları emlak piyasasında ‘eşdeğer’ ya da ‘tahsis’ olarak geçiyor. Bu konutların rakamı ise 15 bin 781…”

Yüzdelik olarak baktığımız zaman Kıbrıs’ın mülkiyet gerçeği ile örtüşüyor.

Kıbrıslı Türk malları yüzde 20, Kıbrıslı Rum malları yüzde 80 gibi bir oranla karşımıza çıkıyor.

“Metrekare fiyatı 1.433 Sterlin

Biraz da rakamlara bakalım!

Binlerce satış ilanına göre Kıbrıs’ın kuzeyinde dairelerin metrekare satış fiyatı hesaplanabiliyor.

“Mart 2020’de Girne’deki bir evin metrekare fiyatı 736 sterlindi. Bu rakam şu anda 1.433 sterline geldi.”



Apartman dairesi fiyatları starlin bazında son üç yılda Lefkoşa’da yüzde 57.55, Girne’de yüzde 92.21, İskele’de yüzde 97.05, Mağusa’da ise yüzde 109.05 oranında arttı.



Kira fiyatlarına baktığımız zaman ise yine sterlin bazında son üç yılda Lefkoşa’da yüzde 101.81, Girne’de yüzde 98.7, Mağusa’da yüzde 142.32 artış görüyoruz.



Hem daire hem de kira fiyatlarında en yüksek artış Mağusa’da göze çarpıyor.

Bir de “yatırım amaçlı” olarak alınan dairelerin “geri dönüş süresi” var.

Daha basit anlatalım.

Diyelim ki bir apartman dairesi satın aldınız.

Bu apartman dairesini satın aldığınız tarihten itibaren düzenli olarak kiralarsanız, ödediğiniz parayı kaç yılda geri alırsınız?

“Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde ortalama daire metrekare fiyatları 1162.35 sterlin, geri dönüş süresi de 16.1 yıl olarak hesaplanıyor”

Özetle… Bir daire satın aldınız, kiraya verdiniz, her ay aldığınız kira ile 16 yılda dairenizi ödemiş oluyorsunuz.