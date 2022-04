Daha çok geçiş, daha rahat geçiş

Adanın güneyinden ekonomi anlamında “can suyu” akıyor.

Euro kazananlar için cennet adanın kuzeyi!

Yemesi, içmesi, giyinmesi, sebzesi, yakıtı, eğlencesi çok daha ucuz…



Kıbrıslı Rumlar geliyorlar.

Hem de talimatla koltuklara kurulmuş kimilerinin düşmanca söylemlerine, nefret diline, ayrılıkçı siyasetine rağmen…

Mallarını mülklerini talan etmemize rağmen geliyorlar…



Geliyorlar ve piyasa az da olsa nefesleniyor.



***

Senin sefil paranın on altı misli kıymetlisi ile geliyorlar ve tam bir eziyet var, barikatlarda!

Güneyde uzuyor kuyruklar.

(Özellikle de belirtmek isterim, son dönemde, eziyetin büyüğü güneyde.)



Kıbrıslı Türkler çok daha yoğun, kalabalık, coşkuyla giderdi eskiden, şimdi ne harcayacak paraları kaldı, ne de dermanları…



Hani 10 sene evvel güneyde ekonomik kriz yaşanmış, insanlar mevduatlarını yitirmiş, bankalar önünde kuyruklar oluşmuştu… 'Varlık Vergisi' gelmişti o zaman, 100 bin Euro üzerindeki mevduatlardan % 9.9, 25 bin Euro’dan 100 bine kadar da % 6.7 vergi alınmış, on yıldan fazla kamuda tüm özel ödenekler durdurulmuştu.



Dibi gördüler ve yeniden çıktılar.

IMF önceki gün açıkladı, 2024’te bütçede gelir fazlası bekleniyor yeniden!



O zaman “isterlerse borç verebiliriz” diye hava atanlar, şimdi her ay “borçlanma senedi” ilan ediyor ve maaş ödemek için Türkiye bankalarından gelecek haberi bekliyorlar (!)



***



Şimdi güneyden akan ekonomi de olmasa tam batacağız.

O nedenle yeni geçiş noktaları şart!

Tek Euro’ya muhtaçsın çünkü…



O zaman “açtım” de yeni barikatları…

Aç!

Hele bir sen aç, “açıyorum” de, karşıdan onay beklemeden…

Gör bakalım, yeşil hatta “sınır” muamelesi mi yapacak Kıbrıs Cumhuriyeti!

Ledra Palas da öyle açıldı, Lokmacı da!

“Açıyoruz” diyeceksin…

Özellikle de Lefkoşa’ya yeni araçlı geçiş kapısı şart…



“Geçişler için daha fazla sivil hizmet görevlisine ihtiyacımız var” diyor yönetim.

Çiftlik gibi kurumlar var, dünya insan maaş alıyor, parmağını kımıldatmıyor çoğu…

Yasa yap, aktar!



Bir de bürokrasiyi azalt geçişlerde, teknolojiyi kullan ve personel yükünden kurtul.

Kimliğe bak, “geç” de!

Kameralar kaydediyor zaten…

Öyle “devlet gösterişi”ne hiç gerek yok!



***

Araç sigortası talebi de kaldırılmalı bence…

Teşvik etmeliyiz ki çok daha keyifle, rahat, yoğun gelsin insanlar…

“Sizin kendi sigortanızı kabul ediyoruz” dense, sigorta şirketleri de buna göre yapılanacak.

Araç sahipleri alacak tedbirini…

Öyle her adım için “karşılıklı olsun” gururuna gerek yok.

İhtiyaçlı olan sensin!

Ticaret Odası da adım atmalı mutlaka, Restorancılar, Otelciler Birliği tümü…

Ne mi?

Tüm etiketler, menüler, levhalar, tarifeler ‘Türkçe-Yunanca-İngilizce’ üç lisanslı olarak düzenlenmeli mutlaka!

Mutlu edelim insanları, gelsinler, çok daha fazla para harcasınlar!

Elli senedir geride bıraktıklarını talan ettik, yalanla yaşadık, şimdi de nakitlerine ihtiyacımız var.

Kıbrıs ülkesi birleşene dek yok başka çaremiz!