Çözümsüzlükçü Kıbrıs pasaportlular!

İsrail hatalı!

Rumlar her zaman yanlış!

Hristodulidis’in ELAM’dan farkı yok!

Hatta AKEL de ELAM’cı!

-*-*-

Yunanistan zaten belli!

Dünya ahmak!

-*-*-

Bir biz akıllı!

-*-*-

Herkes yanlış!

İngiliz tamamen doğru yoldan sapmış!

-*-*-

Vay da Lefkoşa Türk Belediye Başkanımızın unvanını da tanımamışlar!

-*-*-

Rum lobisi, Erhürman’ın temas yapmasını da engellemeye çalışmış!

-*-*-

Hangi temas?

Erhürman, kimle görüşecekti de engellendi?

-*-*-

Bunları bir kenara bırakalım, çok can yakıcı esas konuya gelelim…

-*-*-

Netanyahu konuşurken, bir yığın ülkenin temsilcisi Genel Kurul salonunu terk etti!

-*-*-

Erdoğan konuşurken de İsrail delegesi salonda değildi!

-*-*-

Ama Netanyahu’yu protesto etmeyen ve alkışlayan ülkeler arasında kim vardı biliyor musunuz?

Azerbaycan delegesi!

-*-*-

İstediğiniz kadar yalan yazın!

Dilediğiniz kadar manipülasyon yapın!

İsterseniz propagandanın zirvesine bayrak dikin!

-*-*-

Düşman varsa, düşmanlık yapmaması normal olmaz!

-*-*-

Ama Netanyahu, Erdoğan’a söverken, Türkiye’yi suçlarken; Azerbaycan delegesi, bırakın salonda kalmayı, alkışlıyorsa…

-*-*-

Kardeşiniz canım kardeşiniz…

Neydi?

Tek millet üç devlet!

Daha ne yazayım?

-*-*-

Kimden medet umuyorsunuz?

İslam İşbirliği Teşkilatı mı?

Öteki Müslüman örgütleri mi?

Kendilerine hayırları mı var ki size hayırları dokunacak?

-*-*-

Tufan Erhürman BM Genel Kurulu’na neden katıldı?

Vallahi Tahsin Ertuğruloğlu da katıldı!

-*-*-

Heyetler, ekipler falan…

Çok faydalı temaslar!!!

Çooook!!!

-*-*-

Neymiş?

Hristodulidis şöyle ve öyle yapmış, ELAM Harmancı’nın unvanını sildirtmiş!

-*-*-

Mevcut kafa yapısı ile devam edelim; statüko da devam etsin; daha çoooook filolarımız batacak!

Daha çoooook 13 veya daha fazla insanımız denizlerde kaybolacak!

-*-*-

Şunu açıkça kabul etmek lazım; Türkiye ve Kıbrıs Türk Toplumu’nun oluşturduğu “Türk tarafı” diye bir taraf var… Türk tarafı adına sadece Türkiye tarafından yürütülen “Kıbrıs meselesinde”, Türk siyaseti tamamen çöküktür!

Mutlak yeniktir!

-*-*-

İki devletli çözüm mü, federasyon mu?

Belli değil!

-*-*-

İlhak mümkün mü?

O da yok!

-*-*-

Ne kaldı geriye?

“Çözümsüzlük”?

-*-*-

Çözümsüzlük çözümdür!

Bir bir daha iki!

Türkiye’nin tek siyaseti bu!

Yeni ve ezik ama avantajı büyük!

-*-*-

Kıbrıs Türk toplumu yok mu olacak?

Kimin mikine!

-*-*-

Bu arada eklemek lazım; “İşin en acı tarafı nedir?”

-*-*-

Çözümsüzlük, şu anda Türkiye’yi yönetenlerin tercihi olabilir; bu duruşu veya siyaseti beğenmesem de, “adamların çıkarı bunu gerektiriyor” der, saygı da duyarım ama iki devletli çözüme destek olup da cebinde Kıbrıs Pasaportu veya kimliği bulunduranlara en ağırından küfretmek kesinlikle caizdir ve tam yeridir!

-*-*-

En büyük acı budur!

-*-*-

Ayrıca inatla ve ısrarla İsrail’in en kadim dostu Azerbaycan’ı hala kardeş kabul edenlere de sadece gülerim!

-*-*-

Haydi, İlham Aliyev davet etti, hep birlikte Azerbaycan’a gidelim, yiyelim – içelim geri dönelim!

Gemicilik, denizlik güvenliğinde Malta örneği!

Malta, gemicilikte bir marka…

Bir miktar araştırayım istedim…

-*-*-

En önemli özellikleri “denetim ve güvenlik”…

Hem Malta’da, hem de Malta bayraklı tüm gemileri, Dünya’nın her yerinde, sürekli denetliyorlar…

-*-*-

Ülkenin küçüklüğüne göre, inanılmaz büyüklükte bir gemicilik sektörü söz konusu…

-*-*-

Bu sektör, sadece gemi personeli açısından değil; karadaki iş olanaklarıyla da inanılmaz büyüklükte bir ekonomiyi işaret ediyor…

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Liman operasyonları, teknik işler, denizlik denetimleri, sınıflandırma işleri, yönetim, ikmal, gemi brokerliği, sigortacılık, hukuk işleri, yat yönetimi, yat satış – kiralama işleri, finans, denizcilik malzemeleri diye sırala gitsin…

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İş olanaklarının haddi hesabı yok!

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Ve denetim…

Güvenliğe müthiş önem veriyorlar…

En küçük bir kaza olmaması için müthiş bir mekanizma kurmuşlar…

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Hani bizim KKTC’de Filo Jet faciasında gündeme gelen sertifikasyon meseleleri var ya; Malta’yı incelemek lazım…

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İşin başında, Transport Malta diye bir kurum var…

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Bu kurum, deniz güvenliğini, Flag State Control (FSC) ve Port State Control (PSC) faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca Malta bayraklı gemileri dünyanın farklı limanlarında denetleyen bir müfettiş ağı var…

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Yani bir yandan bayrak güvenliği öte yandan liman güvenliği…

Ve kurallara titizlikle uyuluyor…

En küçük tekneden, en büyük gemilere kadar, sürekli bir denetim mekanizması var…

-*-*-

Mesela ne denetleniyor?

Neler denetleniyor?

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Geminin teknik durumu, yangın güvenliği, can kurtarma ekipmanları, seyir/navigasyon ekipmanları, makine ve elektrik sistemleri, gemi operasyonları, mürettebat yeterlilikleri, çalışma ve dinlenme süreleri ve çevre kirliliğini önleme…

-*-*-

İncelemekte fayda var…

-*-*-

Hani birilerini Malta’ya göndersek, bu insanlarla yazışsak, üç – beş ay buralarda staj olanakları sağlayabilsek falan…

-*-*-

Amaaaan, bunlarla mı uğraşacağız?

Anavatan yanımızda!

-*-*-

Haaa bu arada biraz araştırırken ne buldum biliyor musunuz?

-*-*-

DNV, Lloyd's Register, Bureau Veritas, ABS, RINA gibi kuruluşlar belirli yetkiler kapsamında survey ve sertifikasyon yapabiliyor….

-*-*-

Hani bizim kaza öncesi Türk Lloyd’un gemiyi denetlediğinden söz edilmişti ya!

-*-*-

İlginç olan ne mi?

Bureau Veritas ismi!

-*-*-

Kıbrıs’ta hellim meselesini denetleyecek olan kurum da buydu değil mi?

Hani karşı çıkmıştık falan!

-*-*-

Dünya’nın en büyük bayrak taşıyıcısı ülkelerinden birine denizcilik – gemicilik güvenliği açısından sertifika veren bir kurum!

Adını görünce güvenimin artası geldi!