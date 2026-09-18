Çözüm neden şarttır?
Türkçede en sevdiğim atasözlerinden biridir: “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”…
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Sözlüklere baktığınızda anlamı şudur:
“Suçlu veya haksız olan kişinin, yaptığı yanlışın hesabını vermek yerine kendisini haklı göstermeye çalışması ve mağdur olan kişiyi susturmasıdır.”
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Yani kişi yerden göğe kadar haksızdır ama yüzsüzlük ederek haklı olanı suçlu durumuna düşürmeye çalışır!
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Adam bir akşam ev gelir; karısı, tanımadığı bir adamla kahve içmekte, sohbet etmektedir!
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Karısını mutfağa çağıran adam, “kimdir bu adam, nedir senin yaptığın, hiç tanımadığımız erkekleri eve mi alıyorsun? Yoksa sen beni aldatıyor musun?” diye çıkışır!
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Kadın, kocasını tutar, salona adamın yanına kadar götürür ve “tanıştırayım kocacığım, sevgilinin kocası” der!
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Hipokrasi!
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Batıda “hipokrasi” siyasetin en önemli ilkelerinden biri, belki de birincisidir!
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Hipokrasi, Türkçede ikiyüzlülük anlamına gelir.
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Bir kişinin savunduğu, söylediği veya başkalarından beklediği değerleri kendisinin uygulamaması durumudur.
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Adam ağır hırsızdır, hırsızlara laf sokmaya çalışır!
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Veya adam mesela eğitim bakanıdır veya fark etmez bakandır, vekildir ama çocuğu özel okulda okur!
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Mesela hipokrasinin en utanç verici örneği, Kıbrıs’ta iki eşit devleti savunup, Türkiye’de “şehitler ölmez vatan bölünmez” diye slogan atmaktır!
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Bunun, diplomatik – Latince terim ya da deyimlerle “hafifletilmesi” söz konusu değildir!
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Avrupalı değerlerde, hipokrasi ya da yavuz hırsızın ev sahibini bastırması gibi durumlar, siyasetçinin istifasını gerektirir!
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En iyi ihtimalle özür dilemek lazımdır!
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Yalan, uydurma, sallama da önemlidir!
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Ayıptır, özrü gerektirir!
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Mesela eminim Hasan Taçoy, Girne Belediyesi Açık Pazarı ile ilgili kira bedeli konusunda bilerek yalan söylememiştir ama Girne Belediye Başkanı ve Pazar Yeri Sorumlusu, “söyledikleri yalandır” demiştir!
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Taçoy, “çok özür dilerim” derse, Batılıdır… Demezse “KKTC’lidir”…
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Neyse!
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Dün dündür, bugün bugündür!
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Siyasette bu durum çok normaldir!
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Şartlar değişir, bazı özel durumlarla ilgili düşünceler de değişebilir!
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Süleyman Demirel’in meşhur sözüdür, “dün dündür, bugün bugündür!”…
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Ama Türk siyasetinin en utanç verici konusu “FETÖ” konusudur!
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Bir dönem, neredeyse Türkiye’de yaşayan her AKP’li hatta her CHP’linin “hoca efendisi” olan Fetullah Gülen, bir gecede “terörist başı” olabilmiştir!
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Hipokrasi ötesi bir durum!
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Ve gelelim Bertan Zaroğlu’na!
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Zaroğlu, kalktı bir laf etti ve dedi ki, “Haşhaşiler… Yok bilmem neler, kökünüzü sökeceğiz!”…
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Kök söktürmek veya kök sökmekle kök kurutmak sanırım farklıdır ki Zaroğlu “kökünüzü kurutacağız” demeye çalışmıştır!
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Zaroğlu, “Kıbrıslı Türklerden değil, FETÖ’den ve Fetöcülerden bahsetmiş…”
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Tam bir hipokrasi hali!
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Tabii ki bu hipokratik durum sadece Zaroğlu’na mahsus bir şey değil; bil- a istisna KKTC siyaseti neredeyse aynı noktadadır; “Erdoğan haydi hepimiz sağa gidiyoruz” dediğinde giderler; “hooop haydi şimdi ileriye” dediğinde asla sorgulamazlar!
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Erdoğan, “Şimdi oturuyoruz” dediğinde otururlar, “sıçalım arkadaşlar” derse, üzerlerine sıçmaktan da geri kalmazlar!
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Hipokrasinin ve yavuz hırsız ev sahibini bastırır durumunun, KKTC’de ve anası TC’de siyasetin temelinde yer alması “geri kalmışlıkla” alakalıdır!
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Eğitimle yakından ilgilidir!
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Kültür haline gelmiştir ve değişmek kolay değildir!
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Peki ne yapmak lazım?
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Çok bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum!
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Sistemi değişmek kolay değil!
Çünkü siyaset olduğu gibi sistemin en önemli parçasıdır!
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Seçimle bazı şeyler düzelemez çünkü kim seçilirse seçilsin, sistemi değişmek gibi bir plan ya da programdan çok “biz daha iyiyiz”i öne çıkarmak var!
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İçinde olduğumuz durumda; mesela dün sabah izinliydim, tv programım yoktu, Güney’e geçip dönmek istedim; kuyruk, inanılmazdı!
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İnsanlar neden Güney’e gidiyor?
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Okumaya?
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İşe?
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Gezmeye?
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En kötüsü alışverişe?
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Bence, evet hepsi için gidilebilir ama asıl gidiş sebebi, “sistem”dir!
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Tıkır tıkır çalışan bir sistem!
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Aksaklıklar elbette var, çürük elma o tarafta da çok ama sistem saat gibi çalışıyor!
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Çocuklarımız neden yurt dışında okumayı tercih ediyor?
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DAÜ, LAÜ, UKÜ çok yakından bildiğim, çok kaliteli üniversitelerdir ama mesela biz kendi kendimize DAÜ’yü bitirmek ve batırmak için çaba harcıyoruz!
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Çocuklar yurt dışına gidiyor, “sistem” görüyor, KKTC’ye dönüp baktığında gülmek bile içinden gelmiyor!
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Çözüm?
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Evet çözüm?
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Hırsızlar, faşistler, çökücüler, yiyiciler, yutucular anında saldırıya geçecek biliyorum da “tek yol devrim” diyorum!
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Hangi devrim mi?
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“Kıbrıs meselesinin siyasi çözümü” tabii ki!
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İki bölgeli, iki toplumlu, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm elbette devrimdir!
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Oldu; oldu!
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Efendim Hristodulidis iyi niyetliydi, kötü niyetliydi, şuydu, buydu, ELAM’dı, Kilise’ydi geçiniz…
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Sistemsizlikten kurtulmanın tek yolu siyasi çözümdür!
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Haaaaa; sistemsizliği boş verin; hipokratik siyasetimizi geçin, yavuz hırsız ev sahibini bastırırcıları unutun; beş, bilemediniz on sene sonra, yokuz!
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Efendim karma oy kaldırılmalı mı?
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Efendim veto ettim!
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DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı’nın değiştirilmesini de veto edeceğim!
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Eeeeee; TC Büyükelçisi’nin yanındaki üç beş dilbandiyle KKTC’yi yönetiyor olmasını günde üç öğün yemekten sonra yutmak çok mu normal?
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Neyse!
İzindeyim; bayağı da sağlığımı bozdum!
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Daha fazla sağlığımı bozup, mesela delirip, onu bunu öldürmek istemeyeyim!
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Bazılarına küfür etmişler; bana her gün ediyorlar; o da birilerini öldürmemek için kendini zor tutuyormuş!
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Yapma be!
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Sadece düşüncelerinden dolayı sana küfredilince mi siyaset yapmak aklınıza geliyor?
Ki bu da ayrı bir mesele!