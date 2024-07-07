Çökük olmanın örneği: Hem Azerbaycan’dan tanınma beklemek hem de Filistinci olmak!

Ersin Tatar’ın bir numaralı danışmanının sosyal medya paylaşımlarını okuyorum...

Bir yanda Azerbaycancılık, öte yanda Filistincilik!

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Hem Azerbaycan’dan “tanınma” medeti umacaksın hem de İsrail’in Amerika’dan önceki destekçisi, Filistin soykırımının ortağı Azerbaycan’la el sıkışıyor olmaktan mutluluk duyacaksın!

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Bu yüzden, bu ülke ve bu ülkede güdülen “milliyetçilik temelindeki” hiç bir siyaset tutarlı olma şansına sahip değildir!

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Bir yanda örneğin Deniz Naki’nin “barış” işaretine Türkiye’de verilen cezaya ya da Naki’nin yaşadığı Linç’e hiç değinmeyeceksin ama Merih Demiral “gönlüne göre işaret çaktı” diye; saldırmadık Avrupalı bırakmayacaksın!

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KKTC’de milliyetçi siyasetlerin nakış tutturamamasının en önde gelen sebebi, “hipokrasi”dir!

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Aynı milliyetçi ekibin yaptığı en ciddi hatalardan biri de; mesela İngiltere’de parlamentoya seçilen “Kıbrıslı Türk kökenli” diyebileceğimiz İngiliz vatandaşı Nesil Çalışkan’a, “KKTC kökenli” demektir!

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Etnik köken!

KKTC!

Allah adına rica ediyorum; lütfen!

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İnsanın kökeni ne olursa olsun; şu anda yaşadığı, çalıştığı, para kazandığı, doyduğu, hatta doğduğu ülkedir vatanı...

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Babam Arap, annem Rus olabilirdi!

Etnik kökenim, ya Arap ya Rus olmaz mıydı?

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Hollanda Milli Futbol Takımı’nın Kaptanı, Liverpool’un yıldız defans oyuncusu, Barış Alper’in Cumartesi akşamı per perişan ettiği Virgil van Dijk’ın kökeni “vatandaşı olduğu devlet” midir?

Yoksa Surinam mıdır!

Mesela diyorum!

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Bu arada Azerbaycan’daki Türk Devletleri Toplantısı şovlarını da takip etmeye çalıştım!

“Tanınacağız” falan deniyordu!

Gözlemci gittik, belki statümüz bir harf eklemesiyle yükseltildi; gözlemeci olduk; o kadar!

-*-*-

“Aman sakın şu anda çözüm olmasın, tüm çaldıklarımızı henüz tüketemedik; belki 200 sene içinde Dünya’nın da sonu gelir ve son günlerde olsun KKTC tanınır” siyasetine tüm Dünya’nın kıçıyla güldüğü apaçık bir fotoğraftır!

Etmeyin, eylemeyin!

-*-*-

Nasıl nasıl?

Rumlar bizi kesecek mi?

Olmayın bu kadar kurbanlık inek!

Kimse de sizi kesmesin!

Kesemesin!

-*-*-

Ve sevgili “balaris Türk milliyetçisi kardeşlerimden” son bir rica; ne olur, Ersin Tatar’a da ne istediğini sabitlemesi konusunda yardımcı olun!

KKTC’nin tanınmasını mı istiyor yoksa 3 şey miydi?

Yani o üçten biri bile olsa fena değil ya neyse!

Yok yanlış anlayasınız ha; “Doğrudan temas, doğrudan uçuş, doğrudan ticaret” demişti ya; onu şey etmiştim!

Bu üçünün bir tanesi bile fena şey değil diye şey etmiştim!

-*-*-

Şimdi bakın; yazdıklarımın tekine yanıt veremeyecek olan “Türkçü milliyetçi aynı zamanda ganimetçi” kesim; “Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor” diyecekler!

Önce kendi kendinize hakaret etmekten vazgeçin!

Elalemin maskarası olmaktan uzaklaşın!

Sonra başkalarının sizinle dalga geçmesine bakarsınız!

-*-*-

Haaa bu arada tüm destekçileriniz de ya rüşvetçi, ya sahte diplomacı be gardaş!

Bir de bu konuya el atın!

Öyle bir hale geldik ki; her Bozkurt işareti yapanın, bayramda seyranda evine iş yerine bayraklar asanın ya diplomasından şüphe ediyoruz; ya vergisinden; ya da ne bileyim “etnik kökeninden” diyecektim ama demiyorum...

Bir Gaziveran atasözü da der ki; “... her Türk milliyetçisinin etnik kökeni ile ilgilenmek doğru değil; ilgilenirsem ırkçılık yapmış olurum!”

Bu yılın son gezi yazısı: Salamis’le tatil işini sonlandırdık!

Bu sene öyle 10 gün ya da bir hafta topluca tatil yapmak yerine; “... zaten toplu ve uzun bayram tatillerimiz oldu” diyerek, yazın toplu tatilini de dörde, beşe bölüp, hafta sonları iki veya iki buçuk günle tamamladık...”

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Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Lefkara, Larnaka, Trodos ve Poli konaklamaları derken son durak KKTC tarafında Yeni Boğaziçi – Salamis Bay Conti oldu...

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Yeni Boğaziçi sahilinde, inanılmaz güzellikteki plajın dibine taaa 1970’lerin en başında inşa edilmiş Salamis, “her şey dahil” uygulamasını muhteşem götürüyor...

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Tıka basa dolu!

Yabancı turist var mı?

Var!

Ama daha çok Türkiyeli!

-*-*-

Ve çok da yerli!

Mesela Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi de burada...

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Eminim öteki beş yıldızlı ve kumarhaneli otellerimiz de başarılıdır ama Salamis’i yöneten müdürlere, patronlara ülke yönetimini tereddütsüz teslim ederdim!

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Efendim kusur mu?

Kadı kızında da var; mesela gürültü!

Ama sonuçta burası dev bir tesis ve dev bir aile oteli!

Kapat odanın balkon kapısını, sessizce uyu istersen!

-*-*-

Sormadım ama tahminen 3 - 4 bin kişiye her gün beş, hatta altı öğün yemek vereceksiniz; içkisi, suyu, ayranı, kahvesi tükenmeyecek!

Çevre, havuz, plaj, iskele tertemiz kalacak!

Odalar pırıl pırıl olacak!

-*-*-

Hepsinden önemlisi; mevsimlik çalışanlarla birlikte, kadrolu personelin kılığı kıyafeti muhteşem... Bunca kalabalığa rağmen çok güler yüzlü olmaları “10 üzerinden 10”...

-*-*-

Dinlendik mi?

Yes!

Diyete uygun nefis yemekler yedik mi?

Yes!

Spor yaptık mı?

Evet!

Sahilde yürümek yetiyor!

-*-*-

Ve gelelim eleştiri kısmına!

Kumar biterse, turizm biter mi?

Ne yazık ki evet!

Biter!

Öyle görünüyor!

-*-*-

Taşımacılık yani KKTC’ye uçuş pahalı!

Türkiye dahil; Kıbrıs Cumhuriyeti ve bölgedeki öteki rakiplerle rekabet edebilmek çok güç!

Haliyle “daha çok para harcayabilecek turist” az!

-*-*-

Ve şahsi görüşümdür; “her şey dahil” sistemi bir çok açıdan doğru bulmuyorum!

Diyet yaptığımdan değil ama insan tabağına yiyeceği kadar yemek alır; bu sistemde inanılmaz bir israf söz konusu!

-*-*-

Elalemin ne yediğini izlemek gibi bir sapıklığım yok ama siyasetimizin yediklerini izleme alışkanlığından olsa gerek; bir bakıyorsunuz ki; adam veya kadın; askerliğimi yaptığım zamanındaki dördüncü piyade taburu personeline yetecek kadar et almış tabağına!

Ve buna benzer israf şekilleri!

-*-*-

Elbette oturur sabaha kadar başka eleştiriler yazarım!

Ama mesele benim yazmam değildir!

-*-*-

Mesele, bu ülkede turizmin, otellerin yöneticilerinin çok özel çabaları ile hasbelkader götürüldüğüdür!

-*-*-

Ortada devlet veya hükümet yoktur; bakanlık hiç yoktur!

“Londra’da Türk festivalinde - Azerbaycan’da Türk devletleri şeyisinde şov yapan zavallı KKTC heyetleri; keşke tüm mesaisini olmayacak siyasi dualara amin çekmek yerine, bu ülkeye çok kaliteli – çok para harcayacak – turist getirmek için harcasa!”

“... Tüm zamanını “ülkenin tüm güzelliklerini görmek için Kuzey Kıbrıs’a gelecek insanlara ayırsa!”

-*-*-

Keşke, tarım planları, yerinde ihracat adına, tüm ürünü otellere satabilecek planları görebilse!

Keşke, kanalizasyondu, çevre siyasetiydi, uluslararası uçuştu, cruise gemileriydi, bunlara yoğunlaşılsa!

Keşke; ırkçılık ya da ayrımcılık olmasın ama; eskiden olduğu gibi en üst seviyede para harcayacak ülkelerdeki turist potansiyellerine ulaşmak için, kıç yırtıp başa giyme siyaseti yürütülse!