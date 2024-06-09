CEM KARACA Kıbrıs’ta-1971

Kıbrıslı Türk müzikseverleri derinden etkileyen sanatçılardan biridir Cem Karaca. Birçok şarkısı belleğimizde yaşamaya devam ediyor. Hem de 7’sinden 70’ine herkesin. Örneğin “Namus Belası (1968)”, “Tamirci Çırağı (1968)”, “Resimdeki Gözyaşları (1968)”... hele ki “Dadaloğlu (1970).” Şarkının o giriş kısmı yok mu... “Ay dost canım hey, Kalktı göç eyledi avşar elleri hey...” eminim Cem Karaca hayranlarının kulaklarındadır. İşte Cem Karaca böylesi eserleriyle ilk kez Kıbrıs’ta konser vermek için yola düştü. BU organizasyon gerçekleşince Kıbrıs Türk basınımızda reklamlar da gazetelerde çıkmaya başlıyor...

“Halkın Sesi, Mart 1971

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Yıllardır Hasretle Beklediğimiz

CEM KARACA Topluluğunun Büyük Konseri

2 Saatlik Müzik ve Show Konserleri

17 Mart Çarşamba Baf Cengiz Topel Sinemasında saat 2.30’da talebeye, 8.30’da halka.

18 Mart Perşembe Mağusa Lozan Palas’ta saat 2.30’da Talebeye 8.30’da halka.

19 Mart Cuma Lefke Belediye Sinemasında

BİLETLER SİNEMA GİŞELERİNDE SATILMAKTADIR.

20 Mart Cumartesi Lefkoşa Zafer Sinemasında gündüz talebeye.

22 Mart Pazartesi Lefkoşa Zafer Sinemasında saat 2.30’da talebeye 8.30’da halka

23 Mart Salı Limasol TAKSİM Sinemasında saat 2.30’da talebeye 8.30’da halka

Gece 9.30’da Mücahitler Gazinosunda İçkili: Her 4 Kişiye bir büyük şişe ve 10 çeşit meze.

Gazino Biletleri: Super Pazar’da Satılmaktadır.”

Önceden geliş tarihine göre konser gün ve yerleri belirlenirken, Cem Karaca Kardaşlar’ın gelişi pasaport işlemlerinin yetiştirilememesi nedeniyle geliş günü ertelenmek zorunda kalınmıştı. Böylece doğal olarak konser tarihleri de değişmek durumundaydı...

“Halkın Sesi, Mart 1971

Cem Karaca’nın Gelişi Yarına Ertelendi

Cem Karaca Kardaşlar Topluluğunun Kıbrıs’ta vereceği konserler, formalitelerinin henüz tamamlanamamış olmasından ötürü iki gün için ertelenmiştir. Dün THY uçağı ile Adamıza gelmesi beklenen Cem Karaca Kıbrıslı kardeşlerine selâm ve sevgilerini ileten bir mektup göndermiştir. Mektupta şöyle denilmektedir:

“Merhaba Kıbrıslı kardeşler; elimizde olmayan bazı aksaklıklar dolayısıyle Kıbrıs’a gelişimizi 2 gün için erteledik. Çarşamba gününden itibaren Yavruvatan’da sizlerle birlikte Anavatan Türkülerini söyliyeceğız. Şimdilik Hoşçakalın.”

CEM KARACA

Bu sebeple bu akşam Lefkoşa’da Zafer Sienemasında verilecek konser 22 Mart’a ve Salı akşamı Limasol’da verilecek konser de 23 Mart’a ertelenmiştir.”

Ve sonunda Cem Karaca Kardaşlar, 16 Mart 1971 tarihinde adaya ayak basar. Hava alanında Kıbrıslı hayranları ve organizatörler tarafından karşılanan Cem Karaca Kardaşlar, ilk konserlerini Baf’ta vermek üzere yola koyuluyorlardı. Gelişleriyle ilgili haberi Bozkurt ve Halkın Sesi gazeteleri sayfalarına şöyle yansıtmışlardı.

Bozkurt Gazetesi 17 Mart 1971

(Foto altı)

CEM KARACA KIBRIS’TA: Türkiye’nin tanınmış pop sanatçılarından Cem Karaca, konserler vermek üzere dört kişilik orkestrasıyla dün Lefkoşa’ya gelmiştir. “Cem Karaca Kardaşlar” adı ile tanınmış topluluk ilk konserini bu akşam Gazi Baf’ta Cengiz Topel sinemasında verecektir. Konserlere daha sonra, Perşembe Mağusa, Cuma Lefke, Cumartesi ve Pazartesi Lefkoşa, Salı gün Limasol’da devam edilecektir. Cem Karaca Kardaşlar son konserlerini önümüzdeki Salı akşamı Kışlık Mücahitler Gazinosu’nda vereceklerdir. Resimde “Cem Karaca Kardaşlar” birarada görülüyorlar. (Foto: Mehmet Ali Acar)”

“Halkın Sesi, 17 Mart 1971, syf:1

Cem Karaca Dün Geldi

Türkiye’nin popüler sanatçılarından Cem Karaca Kardaşlar dün THY uçağı ile adamıza gelmişlerdir. Lefkoşa Uçak Alanında organizatörlerle Kıbrıslı hayranları tarafından karşılanan Cem Karaca’ya bir buket takdim edilmiştir.

Son çıkan plâklarıyle satış rekorları kıran Cem Karaca ilk konserini bugün 2.30 ve bu akşam 8.30’da Baf Cengiz Topel Sinemasında, 2. Konserini de yarın gündüz ve gece Mağusa Lozan Palas’ta verecektir.

Resimde dün adamıza gelen Cem Karaca Kardaşlar topluluğu görülüyor (foto: MFÇ)”

17 Mart 1971 tarihinde ilk konserlerini Baf’ta müthiş bir seyirci karşısında vermişti Cem Karaca Kardaşlar. Haber gazeteye şöyle yansımıştı...

Bozkurt, 18 Mart 1971

“Cem Karaca Gazi Baf’ta Çılgınca Alkışlandı

Evvelki gün adamıza gelen Türkiye’nin popüler sanatçısı Cem Karaca, Kardaşlar eşliğinde dün ilk konserini gündüz ve gece olmak üzere Gazi Baf’ta vermiştir. Söylediği parçalarla Gazi Baflıların gönüllerini fetheden Cem Karaca, Cengiz Topel sinemasını hınca hınç dolduran kalabalık tarafından çılgınca alkışlanmıştır. Cem Karaca’ya konserden sonra hayranları tarafından buket takdim edilmiştir.

Karaca’nın özellikle Dadaloğlu, Muhtar ve benzeri parçaları coşkun tezahürata yol açmıştır. Sevilen sanatçı bugün de gündüz ve gece Magosa’da konser verecektir. Resimde Cem Karaca Gazi Baf’ta verdiği konser esnasında.”

Konserler devam ediyor, halk coşkun bir şekilde konser alanlarını dolduruyordu. Arşivimde 19-27 Mart arası gazeteler olmadığından ulaşabildiğim son konser haberine 28 Mart tarihli Halkın Sesi gazetesinde rastlıyorum. Konumuzu bu haberle tamamlıyoruz...

Halkın Sesi, 28 Mart 1971, syf:1

Foto altı:

Ünlü, sanatçı Cem Karaca, Kardaşlar eşliğinde Kıbrıs’taki başarılı konserlerine devam etmektedir. Cem Karaca Gazi Baf ve Magosa’dan sonra dün de gündüz ve gece Lefke’de konserler vermiş, Lefkelilerin coşkun tezahüratına mazhar olmuştur. “Dadaloğlu, Muhtar, Adsız, Baba, Oy Leyli, Kendim Ettim Kendim Buldum” ve daha birçok güzel eserlerle süslenen program çok beğenilmiş, Magosa ve Lefke’de de sahne çiçeklerle donatılmıştır. Cem Karaca’nın okuduğu parçalar salonları tıklım tıklım dolduran kalabalık tarafından coğu kez ayakta alkışlanmıştır. Resimde; Cem Karaca Magosa’da verdiği konserde. (foto: Kaymaklılı)”