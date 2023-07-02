Büyükelçi görevden alınacak mı?

Bayram tatili...

Üç gün program yapmadık, hafta sonu tatiliyle birlikte beş güne çıkardık...

Arkadaşlarla Çatalköy’deydik...

Karpaz’da, Balalan’daydık...

Limasol’u da gezdik...

-*-*-

Dört gün yazı yazmadık...

Vallahi dinlendik...

Hava çok güzeldi ve en az beş gün sakal traşı olmamak da ayrıca keyifliydi...

-*-*-

Bu arada konular birikti...

Günlerce yazacak “meze” çıktı...

Dedikodular da cabası!

-*-*-

Mesela alın size dedikodu number 1: TC Lefkoşa Büyükelçisi üç vakte kadar görevden alınacak...

Sebebp; efendim TC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde KKTC’den çıkan sonucun faturası O’na yazılıyormuş... İkincisi Ercan Havaalanı’ndaki sıkıntılar da O’na yazılmış... Üçüncüsü ise özel nedenlermiş!

-*-*-

Bir siyasi arkadaş dedi ki; “ ... Eğer Sayın Büyükelçi görevden alınırsa, Ünal Üstel başbakanlığında 2027’ye kadar devam... Eğer dedikodu yalan çıkarsa, yani görevden alınmazsa, Ünal bey kesin gider...”

-*-*-

Neyse, gezdik ya!

Limasol’dan bahsedeyim mi?

Limasol eğer 2023 yılını yaşıyorsa, KKTC 1950’lerdedir!

Aradaki “gelişmişlik farkı” en az 75 sene!

Egemen ve eşitin küfür dili ve edebiyatı!

-*-*-

En çok da ne ağırıma gitti biliyor musunuz?

Limasol’da, şehrin tüm sahillerinde denize girilebiliyor!

Hem tertemiz, hem de askeri yasak bölge yok!

-*-*-

Tertemiz dedik ya!

Mehmetçik Belediye Plajı’na gidelim dedik...

Gittik de!

Bayramın ilk günü!

Rezalet!

Pis!

Kokuyor!

Orada bir “deremsi” su birikintisi var, “hastalık ve sivrisinek üretim merkezi” gibi görünüyor!

Bira şişeleri suyun üzerinde dikili duruyor!

Batmıyor!

Çünkü su, çirkef ve yosun birikintisi gibi!

Görüntü gerçekten rezalet ötesi!

Yanında da beş yıldızlı oteller!

Utanmak mı?

Yok canım, eşit egemen devletimizin başkanı Londra’da!

Tanınacayııııık!

-*-*-

Veeee Kıbrıs müzakereleri başlar mı?

Avrupa Konseyi zirvesinde, Kıbrıs sorununa doğrudan müdahil olma, bir büyükelçi görevlendirme ve her aşamada yer alma gibi kararlar alındı...

-*-*-

Tatar buna karşı!

Peki Türkiye karşı mı?

-*-*-

AB – NATO ilişkileri, AB – TC ilişkileri, NATO – TC ilişkileri iyileşecekse kesinlikle Avrupa Konseyi’nin bahsettiği “büyükelçi” atanacak!

Ve bu da son bir kaç haftada Türk Tarafı’nın ikinci tükürük yalaması olarak ortaya çıkacak!

-*-*-

Hani diyorduk ya, “BM Güvenlik Konseyi KKTC’yi tanımadan masaya oturmayız” demiş ve sonrasında bunu geri çekmiştik...

Avrupa Konseyi, meselemize doğrudan katılırsa, bu da açık ve de seçik bir şekilde ikinci tükürük yalama oluverecek!

İzliyoruz...

-*-*-

Geçmiş bayramınız da kutlu olsun...

Tatar Londra’da; TL, Sterlin’i tepetaklak edecek!

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Londra’ya gitti...

Programa göre Tatar, Londra’da Cambridge Üniversitesi’nde “Kıbrıs” konulu konferans verecek.

Süper gerkesiz!

-*-*-

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenecek “6. Kıbrıs Türk Kültür Festivali”ni ziyaret edecek...

Gezelim da biraz!

-*-*-

İngiliz basınında canlı yayına katılacak.

Hikaye!

-*-*-

Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif ile de görüşecek...

Ooooo herkes bu görüşmenin sonucunu bekliyor, Sterlin kesin TL karşısında tepetaklak olur!

-*-*-

Ve Tatar, iş insanları ile bir araya gelecek...

KKTC’ye yatırım yağacak!

-*-*-

Resmi program ve yorumları yukarıdaki gibi...

Tamamen gezme maksatlı...

-*-*-

Gelelim özel programa...

Marks and Spencer ziyaret edilecek ve don alınacak...

Son 8 ayda Londra’ya üçüncü kez giden Tatar, belli ki bir giydiği donu bir daha gymiyor...

Yeni alması lazım!

Masraflar devletten!

Ekmek elden, su golimbadiden, eşit ve egemen harcamalarla hayat efendiye ve ailesine güzel!

-*-*-

Haaa bu arada “sahte devlet” Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, son bir kaç hafta içerisinde Avrupa Konseyi zirvesine katıldı...

İki itemaslar yaptı...

İşte bunlardan bazılar:

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron...

İtalya Başbakanı Girogia Meloni...

Portekiz Başbakanı Antonio Conte...

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis...

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Bu arada Ersin Tatar, Londra’ya gitmeden önce bir adet bayram namazı kıldı, Ali Kişmir’i işten attırdı, Ali Başman’ın seçim kaybetmesi için çaba harcadı, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti ve KKTC’nin eşit egemen devlet olduğunu söyledi!

KKTC, başarı öyküsü değil, masaldır!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Girne Yeni Hastanesi’nin 2024 yılı içerisinde bitirileceğini söyledi!

31 Aralık 2024’e kadar en az 530 günümüz var!

Heyecanla bekliyoruz!

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Bu arada aynı bakan daha önce aynı hastanenin 2023 Eylül veya Kasım ayında bitirileceğini söylemişti!

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Daha önceki bir sağlık bakanı, aynı hastanenin 2020 Aralık ayında biteceği müşdesini en az iki kez vermişti!

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Öte yandan, Lefke’de mahkeme binaları inşaatını yapan şirket, “yapmıyorum, vazgeçtim, TL değer kaybettikçe bu yatırım imkansız hale geldi” dedi…

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Lefkoşa’da ve Mağusa’da surlar yıkık!

Mağusa’da acil servis binacığı yarım!

Güzelyurt Hastanesi’nden tamamen umudu kestik!

Lefkoşa’da AMATEM inşaatını da unuttuk!

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Demek ki neymiş?

KKTC, bir başarı öyküsüymüş!

Yaaa “ben da bıraktım da geldim” derdi eskiden masal anlatanlar!

Türkiye’de gazeteci Merdan Yanardağ, bir canlı yayın sırasında Abdullah Öcalan’ı övdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hapsedildi… Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay gibi isimlere bir yenisi eklendi… Avrupa’dan falan açıklamalar yapılıyor, “bırakın” deniyor… Ama ne takan var, ne dinleyen… Yanan, Yanardağ gibi, yandığıyla kalıyor… İzliyor, üzülüyor, kınıyoruz…