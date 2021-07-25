Bundan sonrası

Önce, üç müjdeler bomba gibi patladı…. Kocaman bir Saray…. Bir Külliye…. Bir de Millet Bahçesi….

Yer belli…. Açıklamaya göre plan hazır. Anladığımıza göre iş Ankara’da bitirilmiş.….Plan da ihale de… İnşaat yakında başlar.. En kısa zamanda da tamamlanır. Ardından da çok büyük bir ‘Açılış Töreni’…

Bir de yaratıcısının veya yaratıcılarının heykelleri dikilir mi oraya ? Bilemem…

Ardından olacaklar ve hatta sürpriz gelişmelerde de şaşırmayın…..

Cumhurbaşkanımız o İngiliz’den kalma gecekondudan kurtulacak…Ve tarihe geçecek… Milletvekillerimiz, Dianellos’tan kurtulacak…. Güney’in Cumhurbaşkanı kıskançlığından çatlayacak… O da Anavatanına gidip yeni bir Saray isteyecek… Yeni Saray’la birlikte, dost ülkelerden başlayarak, onlarca ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımak için kuyruğa girecek… AB de BM Güvenlik Konseyi de “Böyle Sarayı ve Külliyesi olan bir ülke var artık. Daha anlayışlı olmamız gerek…” diyecek… Tarihimize iki kahramanın adı altın harflerle yazılacak… Esas müjde, muhtemelen, inşaatların bitmesi ile açıklanacak. Belki de KKTC yok olacak, KTD doğacak.

Esas Müjde

Görünüşe göre esas müjde ne Saray’dı, ne de Külliye idi. Esas atak Maraş’tı. “Açıklamalar yankı bulacak..” deniyordu ya, doğruydu… Dünya ‘Saray’ açıklamasına da ‘Külliye’ açıklamasına da sadece gülümsedi. Ama ‘Maraş’ açıklaması yapılınca her bir taraf gürledi.

Ön açıklamalar bir yana, Maraş’la ilgili en önemli açıklama da daha sonra geldi. ‘Türkiye’den, isteyenlere verilebilir……’. Şimdi herkes ‘Söz Verilenler Listesi’ni merakla bekliyor.

Öyle yaa… Adanın, kuzeyi, doğusu, batısı bitmişti. Şimdi sıra Maraş’ı paylaşmaya gelmişti….

Bölündük

Ve sonunda başardılar. Bölük pörçük olduk. Parça parçayız maşallah.

Çıkarcılık en üst sırada. Böylesine dalkavukluk, yalakalık Osmanlı zamanında, İngiliz döneminde bile yoktu…

‘A’ sınıfındakiler, ‘en akıllılar’ en ‘üstün zekalılar’, ‘en vatanseverler’ , ‘güçlü kim ise ondan yana olanlar…en milliyetçiler’….

‘B’ sınıfındakiler mi ? Onlar ‘en geri zekalılar’, ‘beyinsizler’… ‘Hainler’, ‘Rumcular’, AB, İngiliz, Amerikan ajanları… Ağızlarından çıkanı kulakları duymayanlar… Hatta Türkiye düşmanları…

Bir de ‘C’ sınıfı var… Onları da unutmayalım… ‘Sessizler’… Sadece günü yaşayanlar… ‘Ne şiş yansın ne kebap’ diyenler… Suya sabuna dokunmamayı tercih edenler… Geleceğini Allaha emanet edenler…. “Büyüklerimiz (!) en iyisini bilir…” diyenler…

Sokak Ağzı

“Müjdeler bu kadar mıydı ? Bence dahası var ama sonraya sakladılar.”

***

“Yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı, Beşparmak Dağındaki dev Bayrağın yanına yapsalardı daha iyi olmaz mıydı ?”

***

“Maraş’ta bana da bir apartmancık verirler mi acaba ?

***

“Mecliste RTE’yi ağızları açık dinleyenler alkışlarken ayağa bile kalkmadılar. Farkında mısınız ?”

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“Yeni görkemli Saray ve Külliye ile ekonomik kriz de atlatılacak mı ?”

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“Ben eve nasıl ekmek götüreceğim derdinde onlar saray derdinde. Ne günlere kaldık.”

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“Tüm bunlar karşısıda Dr.Küçük’ün tepkisinin ne olacağını tahmin ediyorum da Denktaş yaşasaydı bu olup bitenlere ne derdi acaba ?”

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“Bence, şimdi sırada Anayasa değişikliği var. Ardından Devlet ilanı. Ondan sonrasında bir referendum..Veeeeee…..”

Anlayana

"Politika ile uğraşmayacak kadar akıllı olanlar, daha aptallar tarafından yönetilerek cezalandırılırlar." (Platon)