Bu zihniyet gidecek; CTP hazırdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 16 Mart 2025’te kurultay kararı almasının bir gün sonrasında, yani dün, parti genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi…

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Erhürman, eğitimde ülkenin içinde olduğu “zavallı” durumu aktarırken, mevcut hükümetin sadece eğitimde değil, sağlıkta, nüfusta, ekonomide, maliyede, ulaşımda nasıl çuvalladığını da gayet anlaşılır bir dille anlattı…

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Çözüm mü?

CTP’de özellikle eğitimle alakalı çözümün hazır olduğunu kaydetti…

CTP’nin eğitim politikasının, 21 aktif üyesiyle bir yıl içerisinde 55 toplantı ve 2 çalıştay yapılarak belirlendiğinin altını çizdi…

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2020 - 2021 yıllarının bu ülkede nüfus açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Erhürman, “Bu kontrolsüz nüfus akışı, bizim kaç sınıfa ihtiyacımız olduğunu planlayamayacağımız bir durum yarattı” diye konuştu.

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Beş yıldan beri kesintisiz iktidarda olan UBP – DP – YDP ortaklığının ülkeyi getirdiği acınacak durumu gayet net açıklayan bu basın toplantısında Erhürman’ın ağzından çıkan sözlerden derlediğim kısa notları sizlerle de paylaşmak istiyorum…

Birlikte okuyalım:

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Kamu – özel okul eşitsizliği tahammül sınırlarını zorluyor…

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Güçlendirme çalışması henüz hiç başlamamış ve kullanılamaz halde 28 okulumuz var… Güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısı 20… Öğrenim için güvensiz olan ve tadilatın devam ettiği 8 okulun yanı sıra, 295 sınıf, güvensiz olduğu için boş tutuluyor!

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Kamu okullarında konteyner ya da prefabrik sınıf sayısı 218…

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Nüfusu kimse bilmiyor… Nüfus planlaması yapılmıyor ve nüfus planlanmazsa konteyner sınıf sayısı da artacak…

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O kadar ciddi büyüklükte nüfus artışı ve plansızlık söz konusudur ki, iki yıl önce yapılan okula bile konteyner sınıf yerleştirildi…

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Okullarda ağaçlandırma yok… Çocukların teneffüste oynayabileceği yerleri daraltıldı…

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İlköğretimde geçici 240 öğretmen ataması bekleniyor… Okulların açılmasının ertelenme sebebi bu geçici atamaları… Çünkü büyük olasılıkla en az bin 240 kişiye “seni öğretmen yapacağız” sözü verildi…

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Çok büyük olasılıkla bu geçici öğretmenler, sınavsız ve partizanca istihdam edilecek

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Orta öğretimde 34 geçici öğretmene ihtiyaç var… Sendika söyledi almadılar… Beklediler… Kurultay için bunu da kullandılar…

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Lefkoşa’da bazı sınıflarda 40 öğrenci olacak… Gönyeli İlkokulu’nda 850 toplam öğrenci ders yapmaya çalışacak…

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Özel okullarda bir sınıfta 20 öğrenci olacak… Fırsat eşitliği nerede?

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Türkçe konuşmayan ya da anadili Türkçe olmayan çocukların sayısı da çok yükseldi…

Hükümet bu çocuklara parayla ders verdirtiyor, parayla sınava alınacaklar… Peki geçemezlerse? Hükümetin duruşu, “ne halleri varsa görsünler” duruşudur… İnsan hakları açısından bu durum kabul edilemezdir…

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Ve hükümetin kesinlikle eğitimle ilgili hiçbir gailesi yoktur…

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23 yeni okul yaptıkları iddiası da doğru değildir… İş insanları – hayırseverler 8 okul yaptı…

8 okula ek derslik inşa edildi… 2 okulu belediyeler inşa etti…

Devlet sadece 4 tane yaptı…

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Hükümet bütçe yok diyor…

Emlak vergisinin yüzde 15’i bu tür inşaatlara ayrılıyor…

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CTP’li belediyelere bakalım…

Değirmenlik’te mevzuat 400 bin TL harcanmasını söylüyor… Belediye der eğitime 4,5 milyon TL harcadı… Bir okul, bir de kadın kursu binası yaptı…

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Çatalköy – Esentepe Belediyesi bir okul yaptı… Emlak vergisi yüzde 15… Belediye’nn eğitime ayırması gereken miktar 750 bin TL… Ama 20 milyon harcandı…

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Dikmen Belediyesi’nde mevzuata göre harcanması gereken miktar 300 bin TL… Harcanan 1 milyon 585 bin TL…

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Mağusa Belediyesi’nde bütçe 2,5 milyon TL… Bu para tamamen Şampiyon Melekler Derneği’nin binaıs için harcanacak… Ama belediyemiz eğitime fazladan 4 milyon 330 bin TL ayırdı…

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Akdoğan Belediyesi’nde eğitim bütçesi 87 bin TL… Eğitime ayrılan miktar 1 milyon 605 bin TL…

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Lefke’de eğitim bütçesi 300 bin; ayrılan 900 bin TL…

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Girne Belediyesi’nde eğitim bütçesi 2 milyon TL… Harcanan, on katı fazla 20 milyon TL…

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Derdiniz eğitimse bütçe ayırırsınız ayırabilirsiniz…

Bana kimse bu memlekette para olmadığını söylemesin…

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Hükümet, siyasi rant uğruna küçücük çocukların geleceğiyle oynuyor… Bu tavır, tahammül edilebilir noktayı geçti ve ileride bunun bedelini hiç birimizi ödeyemeyeceğiz…

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Kamu okulları arasında da plansızlık nedeniyle fırsat eşitsizliği yaratıldı…

Yedialga’da muhteşem bir ilkokul var…

Bu okulu bitirenlerin yüzde 90’ı koleji kazanıyor…

Gönyeli İlkokulu’nda 850 öğrenci bulunuyor…

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Atatürk Öğretmen akademisi sınavında İngilizce ve Matematik’te sıfır çekenler konusu bir felakettir…

Türkçe cümle kuramayan çocuklar yarattık…

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Özelde okuyan çocukların, kamuda okuyan çocuklardan haberi bile yok… Kimsenin içi cız etmiyor…

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Bu yaşananlar kıyametin habercisidir… Kıyamet kopacak…

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Onkoloji Hastanesi’nin otoparkında yer bulamazsınız… Dolu… Ne hekim, ne hemşire yeterli..

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Trafik nüfusa yetmiyor…

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Ve hükümetin gerçekten gailesi yok… Gamsız bir hükümet… Çocuklara yaşattığımızın 10 - 15 sene sonra başımıza neler açacağını bilmiyoruz, bilemeyiz ve CTP olarak bunu kabul etmiyoruz…

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Sadece eğitim de değil… Sağlık, inşaat, turizm maliyede de başımıza benzerleri gelmiş durumdadır…

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Ne söylediysek çıktı… Duvara tosluyoruz dedik, tosladık…

Söylediklerimiz çıktı diye mutlu olmuş değiliz…

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Başbakan, 2022’de elektrik sorununun 2023’te çözüleceğini söylemişti… Şimdi, 2029’da aynı sorunu çözecekleri sözünü veriyor…

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Bu zihniyet gidecek…

Bu zihniyetin yaşananlar umrunda değildir…

Vicdan sızısı yoktur bu zihniyetin…

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Büyüklerimizden ve kendimizden geçtik ama çocuklarımızdan geçmiyoruz…

Bizim derdimiz, şu anda sokakta olan çocuklarımızın yüreğindedir…

Ve CTP hazırdır…