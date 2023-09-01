Bu vatanı “vatan” bilenler tek tek gidiyor

Biz çocukken, Asım Dilaver vardı…

Orta mesafe koşucusu…

Şampiyon…

-*-*-

Sonra biraz daha büyüdük…

Besim Nihat vardı…

O da orta mesafeci…

Şampiyon…

-*-*-

Asım Dilaver Londra’da…

Yıllar önce göç etti…

Öğretmenlik yapıyordu oralarda, ben o soğuk kentten ayrıldığımda…

-*-*-

Besim Nihat’ı ya da Besim Erdenay hocayı geçtiğimiz gün kaybettik…

Uzun bir süredir rahatsızdı…

-*-*-

Işın Cem…

Tanışmadım…

Ama ölümünün çok büyük bir “kayıp” olduğunu, yaşam öyküsünden, anlatılanlardan, paylaşılanlardan anlamak çok kolay…

-*-*-

Tiyatro sanatçısı Işın Cem, ben doğduğum yıllarda başlamış bu tarihin en eski sanatının icrasına…

“Yaşım kadar” sanat yapmış…

Yaş da 55 yani…

-*-*-

Ve Nevzat Şahiner…

Orta birinci sınıfta matematik hocamızdı…

Sonra, Yeşilırmaklı Kamer ablamızla evlendi…

Salahi ve Ahmet’in babaları…

Hem hocamız, hem eniştemiz oldu…

-*-*-

Nevzat hoca, aynı zamanda üretici…

Köyüne, toprağına çok düşkün biri…

O’nu da kaybettik…

-*-*-

Dün Elye’de Nevzat hocanın cenazesindeydik…

Hayatta kalan öğretmenlerimizden bazılarını gördük…

Şakir hoca, Hasan hoca, Refik Saydam hoca, Cevdet hoca…

Allah uzun ömür versin…

80’den üç aşağı, beş yukarı hepsi…

“Son Mohikanlar” geldi birden aklıma…

-*-*-

Salahi, CTP milletvekili…

Parlamentonun, bakanlar kurulunun yarısı cenazede…

CTP’liler, köylüler, sevenleri, öğrencileri orada…

-*-*-

Bir ara, nüfusumuz konuşuldu…

800 bin de facto…

Yani, Kıbrıs Adası’nın Kuzey kesiminde 800 bin kişi yaşıyor…

-*-*-

KKTC’nin resmi nüfusu 400 bin civarı…

400 bin de fazladan…

Tahmin tabii ki!

-*-*-

Sevmem ayrımcılık yapmayı…

Bir ülkede yaşam süren herkes, bana göre sadece yoksul emekçiler ve zenginler diye ayrılır!

Ya da işçi sınıfı ile burjuva diyelim!

-*-*-

Yok yok!

Öyle değil!

Biz bittik ya hu!

Son günlerde, tek tek gidiyoruz, tükeniyoruz…

Besim hoca, Nevzat hoca ve Işın Cem son gidenlerimiz…

-*-*-

Güzel insanlarımız…

Kıbrıs’ı, karşılıksız, rüşvetsiz, komisyonsuz, gerçekten sevenlerimiz…

Vatanı, vatan bilenlerimiz…

Vatana, emek verenlerimiz…

Vatanı, daha güzel yapanlarımız; en güzel yapmak için çok uğraşanlarımız…

Türkiye, Ersin ve Tahsin beyleri

bilgilendirme gereği bile duymadı!

Politis gazetesi yazdı…

Türkçe çevrisini ve haberin İngilizcesini okuduk…

Pile’de uzlaşıya varılmış!

-*-*-

Cyprus Mail, “KKTC’deki dışişleri bakanlığına da sormuş”…

Bizim bakanlıktan kendilerine denmiş ki, “… yazılanları doğrulayacak bir pozisyonda değiliz…”

-*-*-

Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta iki liderle bir araya gelmiş; daha sonra Ankara’ya kısa bir ziyaret gerçekleştirmişti…

Jenca’nın Ankara’da Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile görüştüğü ve “bu meseleyi” yani Pile konusunu ele aldığı biliniyor…

-*-*-

Bu konuda TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “… (Görüşmede) Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler ve özellikle Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı” gibi bir şeyler açıklamıştı!

-*-*-

Belli ki Jenca alacağını aldı…

Talimatlar verildi…

BM memnun, BM Barış Gücü memnun, Rum tarafı da memnun!

-*-*-

Peki Kıbrıs Türk tarafı?

Daha bir şey bilmiyoruz!

Her halde TC Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı, bizim Ersin ve Tahsin beyleri bilgilendirmeyi unutmuş olmalı!

-*-*-

Nasıl nasıl?

Egemen eşit devleeeet?

Yörüyün be o yanı!

Kuklacıklar sizi!

-*-*-

Türkiye, sizi adam yerine koyup bilgilendirme gereği bile duymuyor!

Yazık!

Tümünüze yazık!

Seviyenize yazık!

Kötü haber!

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, ülkede, gençler arasındaki esrar kullanımının yapılan bir araştırmaya göre yüzde 3.8'e yükseldiğini belirterek, bunun, ülke gençliğinin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı…

“Gençler” derken!!!

Yaş grubuyla alakalı bilgi yok…

Gençler!

Kaç yaştan kaç yaşa göre baktınız?

Neyse, yaş grubu ne olursa olsun, şu anda KKTC’de “gençlerin” yüzde 5’e yakını “uyuşturucu” kullanıyor!

Uyuşturucudan öteye, neredeyse her üç gençten biri sigara, ikisi ise alkol tüketiyor…

KKTC'de gençlerin madde kullanımıyla ilgili durumu şöyle aktarılmış:

“Sigara kullanımı oranı yüzde 29.5, alkol kullanımı oranı yüzde 57.4, esrar kullanımı oranı yüzde 3.8, ekstasi kullanımı oranı yüzde 0.2, amfetamin kullanımı oranı yüzde 0.2, kokain kullanımı oranı yüzde 0.6, eroin kullanımı oranı yüzde 0.4, sentetik kanabinoid (bonzai) kullanımı oranı yüzde 0.4, reçetesiz sakinleştirici veya yatıştırıcı kullanımı oranı yüzde 3.4.”

DP’de son durum!

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, kendi partisinin yönetimindeki Binboğa Yem ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı…

Bu açıklamayı, “isim belirtmeden” vatandaşa sorsak; “bir muhalefet milletvekili yaptı” diyeceği kesindir…

-*-*-

Bu konuda dün ben de bir yazı yazdım…

Torunoğlu’nun paylaşımının altına, eminim her KKTC vatandaşı, imzasını atardı… Paylaşım şöyle:

“… Harup, zeytinle birlikte, Kıbrıs Adası’nda tarihi değeri olan iki tarımsal üründen biridir.

Harup fiyatının hala açıklanmamış olması, harup üreticisinin bu konuda adeta yalnızlığa ve bilinmezliğe terkedilmesidir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir.

Kooperatif bünyesindeki Binboğa Yem’in ana görevlerinden biri, belki de en başta geleni, harup üreticisinin yanında olmak ve hem üreticiye hem de tarihi değerdeki ürüne sahip çıkmaktır.

Binboğa, en kısa sürede harup ürününün fiyatını açıklamalıdır. Gerekirse kooperatif olmanın sorumluluğu ile zarar da edecek olsa, üreticiyi koruyacak fiyatı belirlemelidir.

Bu ülkede esas ve zor olan üretmektir.

Kooperatifçiliğin görevi de üretmenin, üreticinin, üretimin yanında olmayı başarmaktır.”

-*-*-

Doğru bir açıklama!

Ama bu açıklama, DP’de bazı işlerin “iyi gitmediğini”, bazı kılıçların da çekildiğini” gösterir gibi!

Her zaman yanındayız sevgili Koral…