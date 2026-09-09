Türkiye’nin aslında son çeyrek yüzyılını özetleyen bir demokrasi belgeseli izledim.

Can Atalay Belgeseli.

İzlerken şu soruyu sordum kendi kendime:

Bu Türkiye’ye mi?

Yani bizi kurtaracak olan bu mu?

Önce Türkiye insanının kurtulması gerekiyor çünkü.

Bu karanlıktan…

Demokrasi yitiminden…

Hukuksuzluktan…

Adalet arıyor Türkiye!

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Sonra buraya döndü aklım.

Üstel ortaklığı “Türkiye’yle uyum” diyor sürekli.

Oysa uyumlu oldukları Türkiye değil; AKP-MHP iktidarı...

Arada çok önemli bir fark var.

Türkiye dediğiniz 85 milyon insan…

İşçisi, öğrencisi, emeklisi, gazetecisi, sanatçısı, hukukçusu…

Sokağı, meydanı, tutuklusu, itirazı, yokluğu…

Hangi derdini dert etmişler Türkiye halkının?

Sokak da seçmen de görüyor bunu şimdi.

“Türkiye’ye adanmışlık” diye sundukları siyasetin gerçekte belirli bir iktidar ortaklığına bağlılık olduğunu görüyor.

O nedenle son seçimlerde, özellikle Türkiye kökenli seçmen, "Türkiye'ye değil AKP'ye bağlılık" siyasetine dersini veriyor.

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Girne Düşünce Derneği'nin evsahipliğinde Dome Otel’de izledik “Şerafettin Can Atalay” belgeselini; yapımcıları, yaratıcıları ve destekçileriyle birlikte.

Salonda sevgili Aslı Murat dışında avukat göremedim, yanılmıyorsam.

Doğrusu Baro’yu, çok daha fazla avukatı, hatta yargıçları da orada görmek isterdim.

Çünkü anlatılan hukuk...

Daha doğrusu hukukun başına gelenler…

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Ne izledik?

Yurtsever, idealist, mücadeleci bir avukatın hayatını…

Soma’da madenci ailelerinin yanında Can Atalay var. Aladağ’da çocuklarını kaybedenlerin… Çorlu’da yakınlarını yitirenlerin… Hendek’te işçi ailelerinin…

Kent yağmasına karşı çıkanların… Gezi’nin…

Sonra o avukat sanık oluyor.

18 yıl hapse mahkûm ediliyor.

Cezaevindeyken Hatay halkı onu milletvekili seçiyor.

Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı veriyor.

Yine de çıkamıyor cezaevinden.

O nedenle belgeselde yalnızca Can Atalay’ı izlemiyorsunuz.

Bir ülkede adalet duygusunun nasıl aşındığını, hukukun nasıl siyasetin gölgesinde kaldığını, seçmenin iradesinin nasıl görmezden gelindiğini izliyorsunuz.

Belgesel artık YouTube’da.

İzlemeyenlere mutlaka öneririm

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Kıbrıslı Türkler için Türkiye yaşamsaldır.

Kıbrıs adası için de…

Bu bölgenin geleceği için de…

Ama bu Türkiye ve otoriter düzen değil!

Türkiye özgürleştikçe buradaki hayat da iyileşecektir.

O nedenle bugün “Türkiye’ye bağlılık” diyerek Türkiye halkının değil, Ankara’daki iktidarın çıkarlarına hizmet edenlere çok daha dikkatli bakmak gerekiyor.

Türkiye’yi sevmek başkadır…

İktidarına biat etmek bambaşka.