Böl – yönet!

Adam röportaj yapıyor…

Soru şu: GELecek nesle mesajınız nedir?

Cevap çok basit: GELmeyin!

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Çok etkilendim bu kısa söyleşiden…

İnternette gezinirken izledim!

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Gelecek nesiller?

Gelmeyin!

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Size iyi bir “Ada”, güzel bir “Kıbrıs” veya onların da ötesinde yaşanabilir bir “Dünya” olmayacak!

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Haaa düzelebilir mi?

Örneğin “Kıbrıs” yaşanabilir bir ülke olabilir mi?

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Biz daha “Kıbrıs”ın bütününe “ülke” diyebilecek durumda değiliz!

Ada’nın yarısına “vatan” veya “vatanım” diye sarılan kalmadı!

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Peki neden?

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İnternette dinlediğim bir hikaye anlatayım sizlere…

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Bir çiftçi, hastalanıp ölen domuzunu yıllar önce kurumuş olan derin bir kuyuya atar…

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Domuz ölüsünün iğrenç kokusunu duyan 80 tarla faresi kuyuya akın eder…

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Kuyuya inmek kolay!

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Hep birlikte kolay gıdaya hücum ederler!

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Domuzu çok kısa bir sürede, üzerindeki en küçük et parçacığına kadar yiyip bitirirler…

Domuzun sadece iskeleti kalır geriye!

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Ancak gerçek sorun orada başlar!

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O kuyuda tuzağa düşmüşlerdir!

Yukarı çıkamazlar!

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Karınları acıkır!

Ve haliyle domuzu yemek için indikleri kuyu cehenneme döner!

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Hayatta kalmak için birbirlerine saldırmaya ve tabii ki kazanan, kaybedeni yemeye başlar!

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Haliyle bir bir ölürler!

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İki hafta içerisinde hepsi tükenir…

Sadece bir tarla faresi hayattadır ve onun da gözleri kıp kırmızıdır, fare olmaktan çıkmış, bir canavara dönüşmüştür!

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Derken çiftçi kuyuya geri döner!

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Kuyuya bir halat uzatır ve hayatta kalan o tek fareyi yukarı çıkarıp tarlasına bırakır!

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Fare değişmiştir!

Artık, kendi türünü avlayan bir yaratığa dönüşmüştür!

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Çiftçinin ürünleri yerine, kendi türündeki canlıları, kendi kardeşlerini, fareleri yemeye başlar!

Tam bir manyağa dönüşmüştür!

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İşte gerçek oyun buradadır!

Buna “bölme tuzağı” denir!

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Toplumları – halkları – ulusları – devletleri yönetenler kendi aralarında asla kavga etmezler!

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Öyle bir ortam yaratırlar ki, insanları ikiye bölerler…

İkiye bölünüş insanlar birbirine saldırır ve bu saldırı birinin ötekini yok ettiği ana kadar sürer!

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Acı gerçek mi?

Acı gerçek, insanların, hiç farkına varmadan başkalarının oyunlarının parçası olmalarıdır!

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Bu hikayeden çıkarılacak ders; başkalarının oyununa gelmemekle alakalıdır!

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Eğer kendinizi bir tuzağın içinde bulmuşsanız, birbirinizle kavga etmek yerine, birlikte o tuzaktan çıkmanın yolunu arayın!

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Bakınız genelde Kıbrıs meselesi!

Bakınız özelde Kuzey Kıbrıs!

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İngilizler ve Amerikalıların oyununa – tuzağına düştük sonuç?

Elen – Türk?

Hala birbirimizle kavga etmeye hevesli çok tarla faremiz var!

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Kuzey Kıbrıs mı?

Türkiyeli – Kıbrıslı?

Ver Allah Allah!

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Haaaa sadece Kıbrıs meselesi de değil…

Sendikaları birçok sektörde bölmüyorlar mı?

Bölmediler mi?

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Mesela bizde devlet memurlarının veya devlet çalışanlarının kaç sendikası var?

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Öğretmenleri bölmek için birçok “sendika” denemesi olmadı mı?

KTÖS ve KTOEÖS o tuzağa düşmedi ama düşürmeyi çok deneyenler oldu!

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Kadın hakları savunucularına bakın!

Bu konuda televizyon programcısı olarak yaşadığım stresi anlatsam; neden bu ülkede hiç hayır etmediğimizin ve etmeyeceğimizin romanını yazarım!

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Gelecek nesiller mi demiştik?

Gelmeyin!

Gelmeyin!

Hele Kıbrıs’a hiç uğramayın!

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Kuyu kurudu!

Çiftçilerin tuzakları hazır!

Sonuçta birbirinizi yiyecekseniz ve saldırgan tarla fareleri olacaksanız; tatili bile düşünmeyin!

Üzgünüm!

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Çözüm önerim mi?

Kalmadı!

Bir daha üzgünüm!

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Hangi çözüm?

Hepimiz tarla faresi!

Çiftçiler keyifli!

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Domuz da çok!

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Yine de şunu diyebilirim; Kuzey’de “Türkiyeli – Kıbrıslı” veya “Şükrancı – hain” bölünmeleri olmasa; Kıbrıs genelinde “Elen – Türk” şımarıklığı veya tarla fareliğinden kurtulabilsek; bu Ada hepimize de yeter ve Dünya’nın huzur adası olur!

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Yani farelerin, çiftçinin kokmuş domuz oyununa karşı örgütlenmesi falan diyecektim ama bilemedim…

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Canım, gördün mü; Facebook’ta seksenler modası var, haydi biz de yapay zekayla birlikte katılalım!

Bu arada ne oldu, müzik hala yasak mıydı?

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Sahi gemi faciası vardı değil mi?

Unuttuk mu?

Yok canım, unutmadık ama…

Bir 80’ler fotosu gider yani!

Kaç “like” almışız?

Gazze’de son durum: Yorumsuz!

Amerikalı Sosyalist Senatör Bernie Sanders, bundan tam bir yıl önce (17 Eylül 2026’da) ilk kez “It is Genocide” (Bu soykırımdır) demişti!

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Evet, İsrail, Gazze’de gerçek bir soykırım gerçekleştiriyor…

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Dünya’da bazı devletler ilk kez biraz sert tepki göstermeye başladı…

8 Eylül günü 12 ülke, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yönelik yeni ticari yaptırımlar açıklayacağını duyurdu…

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Bu ülkeler, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, tabii ki İspanya, İrlanda, İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Lüksemburg!

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İngiltere’de Yahudi Lobisi’nin kontrol ettiği gazeteler, “İngiliz Hükümeti bu kararla İngiltere’de yaşayan Yahudileri hedef gösteriyor” gibi başlıklar atsa da, vatandaşı olduğum bu ülkenin tavrını alkışlıyorum!

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Geç kalınmış bir karar ama olsun!

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İsrail aleyhine, 6 Eylül günü 8 ülke de Netanyahu hükümetindeki bakanların Gazze'deki Filistinlilerin zorla/kitlesel olarak yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını ortak şekilde kınadı…

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Bu ülkeler de şunlar: Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE, Katar, Pakistan ve Endonezya…

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Bu arada belirtelim İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bugün yani 10 Eylül 2026’da günübirlik olarak hangi devleti ziyaret edecek?

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Kıbrıs Cumhuriyeti!

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Nikos Hristodulidis, Herzog’u Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda karşılayacak!

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İngiliz vatandaşı olarak hükümetin aldığı kararı selamlamıştım; aynı anda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de vatandaşıyım; Herzog’un ziyaretini kınıyorum…

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İsrail Gazze'de Dünya’nın gözü önünde soykırım gerçekleştiriyor.

Herkes iyi biliyor ki İsrail, “korkunç, yasa dışı bir savaş” yapıyor!

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İsrail ordusu Hamas'la savaşmakla yetinmiyor…

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Gazze'nin tamamına karşı savaş yürütüyor hatta dilediği anda Lübnan’ı, Suriye’yi, İran’ı bombalayabiliyor!

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BM'ye göre Gazze’de yaklaşık 2 yılda 20 bine yakın çocuk katledildi!

Bunların 12 binden çoğu 12 yaşından küçük…

En az 3 bin çocuğun bir organı koptu…

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Toplam öldürülen Filistinli sayısı 75 bine ulaştı…

Yıkıntılar altında en az 8 bin kayıp olduğu söyleniyor…

8 Eylül 2026'da Gazze'deki toplu cenazede enkazdan çıkarılanlar arasında yaklaşık 60 çocuk bulunuyordu.

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İsrail’in son iki yıldaki askeri harcamalarının yüzde 75’ini Amerika karşıladı…

Amerika, İsrail’e 25 milyar dolarlık yardım – askeri destek - hatta savaşa aktif katılım katkısı bile yaptı!

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İsrail’in katliamda kullandığı akaryakıtın büyük bir kısmını (yüzde 50 kadarını) Azerbaycan, bir kısmını Kırgızistan (yüzde 25) sağlıyor… Bu akaryakıt, Türkiye üzerinden (Bakü – Ceyhan Boru Hattı) geçerek İsrail’e ulaştırılıyor!