Bu gençler yüzünü Avrupa’ya döndü

Önce resim sergisine gittim, Lefkoşa’da…

O gün üç saatlik bir de toplantım vardı, günlük yazımı yazmış, öğretmenler yasa tasarını anlamaya çalışmış, öğle yemeğinde bir dostla buluşmuştum.

Gece de Kalkanlı’ya sürdüm, “Gençlik Haftası Konserleri”ne…



Niye böyle bir giriş yaptım.

Çünkü pek çok insan “zamanım yok” ya da “yetişemiyorum” gerekçesine sığınıyor; bir sergiye, bir konsere ya da bir tiyatro oyununa neden gitmediğini anlatırken…

Bu gerekçe çarpan etkisiyle üretime de yansıyor ve sanatsal faaliyetleri kısıtlıyor.

Profesyonel tiyatrolar çok daha az oyun sahneliyor böylece…

Senfoni daha az çıkıyor konsere…



***



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Gençlik Haftası Konserleri’nde ilk performans Lefkoşa’da oldu, gidemedim. İyi bir kalabalık varmış, sevindim. ODTÜ Kıbrıs sahnesindeki gece tenhaydı, üzüldüm. Güzelyurt insanına sorsanız, “buralar iyice sessiz, unutuldu, hiçbir etkinlik yok” diyecekler.

Klasik müziği sevdirmek için de daha çok organizasyona ihtiyaç olduğu gerçek…

Hele hele okullarda…



***



ODTÜ Kıbrıs salonunun akustiğini çok beğendim.

Tınılar harika duyuluyordu…

Üç genç çıktı sahneye…

Yaşlarına bakarsak eğer çocuk dahi diyebiliriz.



Nursel Hançer 2006 doğumlu, Deniz Besim 2005, Sesil Anıl 2006…

Avrupalı deneyimleri var tümünün, şimdiden…

Hamburg’ta sahne almış, Paris’te kabul görmüş, Lyon’da konçerto seslendirmişler.

Bu gençler yüzlerini Avrupa’ya döndüler.

Hepimizin yönümüzü de fikrimizi de dönmemiz gereken yere…

Medeniyete!



***



Şef Murat Menket yönetiminde üç yetenekli ismin konserini dinlemek son derece keyifliydi.

Hem eğitmenlerini kutluyorum, hem de ailelerini, yürekten…



Konserin ardından “Umut var bu ülkede, onca sıradanlığa, yalana, kirliliğe rağmen, hem umut var, hem de gelecek” diye hissediyor insan…

İlhak siyasetini bu gençlerin ışığı kıracak eninde sonunda…





***



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı dinlerken şu geldi aklıma…

Hani Lefkoşa’nın ortasında topluma dayatılan ‘Külliye’ var ya!

Orasını Kültür Sanat Kompleksi’ne dönüştürmek gerekiyor.

Projeyi kapsamlı bilen yok ancak eğer dedikleri gibi cami varsa içinde, Kıbrıs’ın en görkemli konser salonuna dönüştürmek şart…



***



Yine siyaset yapmayalım!

İçimizi karartmayalım yine…

Hele hele M. Bruch imzalı “keman ve orkestra için fantezi”den sonra…

150 sene önce yazılan bu eser için “Benim tüm dünyayı aşan konçertom” diye övünmüştü bestecisi…

Sanattan daha büyük vatan yok o nedenle…

Kıbrıs’ın sınırları aşalım ve dünyaya katılalım…

Sanatı sevmek ve en anlamlı destek





“Önce resim sergisine gittim” dediğim proje “Renkler Paylaşınca Güzel.”

Şampiyon Melekler Derneği’ne katkı yapmak istiyordum ve anlamlı bir bahane yaratılmıştı.

Birkaç gün önce Engelliler Günü'nde empati maçı yapmış, anısını daim olacak evlatlarımızı anmış ve iki çocuğumuza da spor yapabilmeleri için iki tekerlekli sandalye alımına ortam hazırlamıştık.

Şampiyon Melekler'i anmıştık ama derneğe maddi bir katkımız olmamıştı sonuçta...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Another World is Possibble iş birliğinde bir resim atölyesi düzenlendi, resim sanatına gönül veren, kimi tanınmış, kimi yeni yeni tuvalle buluşan isimler ortaya güzel eserler çıkardı.



Sergiyi ikinci gününde organizatörlerden Gülsün Karadayı ile birlikte gezdim, mutlu oldum, çünkü çok sayıda eser satılmıştı. Satıştan edilecek gelirin tamamı Şampiyon Melekler Derneği’ne bağışlanıyor. Siz resminizi seçiyorsunuz, bağışınızı yaptıktan sonra dekontunuzu götürüyor, tablonuzu alıyorsunuz.



Lefkoşa sergisi tamamlandı, Mağusa’da da açılacak.



Pembe Debeş Albayrak imzalı en beğendiğim tablo satılık değildi.

Bir başka beğendiğim tabloyu aldım, sevgili Ayşe Öztabay’ın imzasını görünce, ayrıca mutlu oldum.

“Demokrasi ve İrade” mitinglerinde birlikte sahneye çıktığımız avukat arkadaşımın bu yeteneğini bilmiyordum.



Ceren Emmioğlu’nun renklerini hayranlıkla izledim, Halil Öztunç’un hakikate dair keskinliğini, Gülsün Karadayı’nın hayallerini… Resim sanatında yer edinmiş isimleri anmayacağım.



“Resim Atölyeleri” özel projeleridir; bu ülkenin usta sanatçılarını, her yaştan resim gönüllüleri ile buluşturacak çok daha fazla organizasyonlara ihtiyaç vardır.



Çalıştay ve sergide kimi yabancı isimleri de görmek projeye ayrı bir değer kattı.

Sanat sevgisini, aşkını, tutkusunu çok daha geniş kitlelere yaymak gerekiyor.

Paylaştıkça iyileştirmek hayatlarımızı…



Destek için!



Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne doğrudan destek yapmak isteyenler için hesap numaraları da paylaşmak istiyorum.

TÜRKİYE İŞ BANKASI / TLTR95 0006 4000 0016 8210 3482 96

TÜRKİYE İŞ BANKASI / USDTR56 0006 4000 0026 8210 4764 51

TÜRKİYE İŞ BANKASI / EURTR66 0006 4000 0026 8210 4764 65

TÜRKİYE İŞ BANKASI / GBPTR28 0006 4000 0026 8210 4764 70