Böyle Yönetilmeyi Hak Etmiyoruz

Hafta sonundan itibaren elektriksiz günler geçiriyoruz. Dün elektrikler kesilmedi. Ama yarın kesilmeyeceğinin herhangi bir garantisi yoktur.

Bu hükümet Kıb-Tek’i batırmak ve birilerine peşkeş çekmek için sanki yemin etti. Halk elektrik işkencesi çekermiş kimsenin umurunda değil.

Elektriksizliğin nedeni parasızlık mı?

Değil. Kıb-Tek zamlı elektrik paralarını toplamaya başladığı Nisan ayından itibaren para sıkıntısı azaldı.

Öyleyse neden yakıt temin edemedi?

Bunun birinci nedeni beceriksizlik, ikinci ve en önemli nedeni de birilerini zengin etme zihniyetidir.

Son Ersan Saner hükümeti döneminde Kıb-Tek’in ihale ile yakıt almasını istemediler. Bunun yerine ihalesiz olarak TPIC adlı şirketten kalitesiz yakıt temin ettiler. Arada açılan ihaleleri de bir türlü sonuçlandırmadılar. Böylece ihalesiz yakıt alımına devam ettiler.

Açılan bu ihalelerde beğenmedikleri şirketin en düşük teklifi vermesi ihlenin sonuçlandırılmamasının ve iptal edilmesinin temel gerekçesiydi. Ama onlar iptal için başka gerekçeler uydurdular.

Nihayet Ekim 2022’de ihale sonuçlandı ve önceki yıllarda da kuruma yakıt temin eden Sideral isimli şirkete kaldı. Bu kez sözleşmeyi yıllık yakıt ihtiyacı kadar değil 150 bin ton artı, eksi %10 olarak imzaladılar.

İlgili şirket 150 bin ton yakıt teminini Mayıs ayı içinde tamamladı. Sözleşmesi gereği 150 bin ton yakıt tamamlandığı zaman Kıb-Tek yetkililerine başka yakıt isteyip istemediklerini sordu. Yetkililer de ona 2 yol daha yapmasını ve başka almayacaklarını çünkü bakanlar kurulunun 6 aylığına yakıt teminini TPIC isimli şirketten yapacağını bildirdiler.

Ardından TPIC Türkiye’de Kıb-Tek’in istediği kalitede yakıt bulamadığını o nedenle ihalesiz de olsa bu yakıtı temin edemeyeceğini Kıb-Tek’e bildirdi. Bu bildirim depolarda 1-2 günlük yakıt kaldığı zaman yapıldı.

Bu durumda günlerce elektriksiz kalmamızın asıl sorumlusu zamanında ihaleye çıkmayan ve ihalesiz yakıt temin etmek için karar üreten hükümettir.

Elektriksiz günler başlayınca “denize düşen yılana sarılır” misali Kıb-Tek bu kez fahiş fiyattan yakıt temin yoluna girdi.

Önce Petco isimli geri dönüşüm şirketinden fahiş fiyatlarla 1100 tonluk iki alım yaptı. Bugünlerde bu 1100 tonluk yakıt Kıb-Tek’e en çok 2 gün yeter.

Hükümet en sonunda 4 Temmuz tarihinde yani önceki ihalenin sona erdiği 31 Mayıs tarihinden bir ay sonra uluslararası ihale açma kararı aldı.

Geç kaldınız beyler. Çok geç kaldınız. Üstelik üzerinden 3 gün geçti ve hala ihaleye çıkılmadı. İhaleye çıkılacak, gerekli süre verilecek, teklifler toplanacak, sonra bu teklifler değerlendirilecek firmalar gerekli evrakları tamamlayamamışsa iptal edilecek, sonra yeniden açılacak ve nihayet sonuçlandırılacak.

Bu iş ne kadar sürer dersiniz?

1 ay, 2 ay, yok yok en az 3 ay sürer. Bu arada biz 1100 tonluk geri dönüşüm gemisiyle, fahiş fiyatla yakıt taşıyarak kesintisiz elektriği nasıl sağlayacağız?

Son aldığım bilgilere göre Pazar akşamına 37 bin tonluk bir gemi ile 15 bin ton yakıt gelecekmiş. Böyle bir geminin Teknecik’e yaklaşması mümkün değil. Teknecik sahasına yaklaşabilecek en büyük gemi 14400 ton kapasiteli tankerlerdir.

İçinde 15 bin ton yakıt olsa bile daha büyük bir tankerin yaklaşması ve gerekli bağlantının yapılarak yakıt ikmali yapılması tehlikelidir. Bu Teknecik sahasını uzun süre yakıt temin edilemez hale getirebilir.

Bu beceriksizler sayesinde bayramın birinci gününü de muhtemelen karanlıkta geçireceğiz. Ondan sonrası için de somut bir şey söylemem mümkün değil.

Kıb-Tek konusunda çok şey yazılabilir. Ama bu karanlıkların asıl sorumlusu beceriksiz, basiretsiz yöneticilerdir. Onlar sayesinde dün Kıb-Tek yönetim kuruluna daha geçen ay atanan üyelerin çoğu istifa etti. Üstelik baskı altında ihalesiz işlere imza atmak zorunda kaldıklarını itiraf ederek.

Kıb-Tek tarihinde hiç bu kadar kötü yönetilmemişti.

Yalnızca Kıb-Tek mi?

Ülke de hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Kıbrıs Türk toplumu böyle yönetilmeyi hak etmiyor.