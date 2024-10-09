Bizanslıların Töre’ye kurduğu komplo mu?

Zorlu Töre ile siyaseten asla uyuşmadığımız malumdur…

Çok eleştirdiğim, çok eleştirdiğiniz de…

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Biraz eşeledim, biraz karıştırdım, bu Meclis Başkanlığı meselesinde yaşananlara bir de “bu yönden bakmamız ve bakmanız gerektiğine” kanaat getirdim…

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Faiz Sucuoğlu’nu, Meclis Başkanlığı’na kim aday gösterdi?

Veya şöyle soralım; Sucuoğlu’na “sen Meclis Başkanı olacaksın” sözünü kim verdi?

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Çok dikkatli düşünün bu soruyu ve ona göre cevap verin…

Veya beni dinleyin;

“Sucuoğlu’na Meclis Başkanlığı sözünü, Ersin Tatar’ın devreye girmesi ile birlikte Ünal Üstel verdi, vermek zorunda kaldı…”

Neden?

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Çünkü Zorlu Töre, kesinlikle Cumhurbaşkanı Adayı olacaktı, kararlıydı…

Zaten 2020’de aday olacaktı ve Ersin Tatar daha başbakanken Töre’ye “adayımız sensin” sözünü vermiş, tutmamış, tutamamış ve ikisinin de bu yüzden arası açılmıştı…

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Neyse; bizzat Ersin Tatar’ın çabası ile Üstel, Sucuoğlu’nu Meclis Grubu’na getirdi…

Ancaaaaak burada farklı gruplar da devreye girecekti; çünkü Sucuoğlu’na daha önce Başbakanlığı uygun görmeyenler, şimdi bu görevi de uygun görmüyordu…

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Ayrıca Töre’ye haksızlık yapılmasını ya da komplo kurulmasını; Tatar’ın henüz fol yok yumurta yokken, cumhurbaşkanı adaylığında rakibimdir diyerek Töre’yi harcamasını onaylamıyorlardı, çok küçük bir operasyonla, Üstel’in de bilgisi dahilinde UBP’li vekillere ufak bir dokunuş yaptılar ve Faiz Sucuoğlu’nu yarıştan çıkardılar…

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Töre öyle ya da böyle kazanacaktı…

Telefonlar durmadı…

Dört tur tamamlandı, “beşinci turda Töre kaç oy alırsa alsın, tek adaydır kazanır” endişesi baş gösterdi…

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Hukuk dendi, tüzük dendi, Anayasa dendi, iç tüzük dendi, derken “Töre gitti”, aniden “Kutlu Evren geldi…”

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“Bu bana karşı yapılmış bir komplodur” diyen Töre de açtı ağzını yumdu gözünü…

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Bakın, yiğidi öldürün, hakkını yemeyin…

Töre, siyasi anlamda kabul edemeyeceğim bir duruşa sahip olabilir ama çok iyi bir aile babasıdır…

“Aile”…

UBP’de ve başkanlık sarayında şu anda en çok dedikodusu yapılan bir meseledir bu ve Töre, adı geçenlere göre son derece “dedikodusu yapılamaz” bir isimdir…

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Kutlu Evren seçilecekti…

Ancak CTP’liler, ilk turda “hayır” diyelim, görelim dediler…

Araya beş isim daha karışınca, Evren’e de 26 kırmızı kart çıkıverdi!

Ortalık karıştı!

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Töre de, “ben bu oturumu yeniden açmam, ne haliniz varsa görün” dedi…

Haaaa dememeliydi mi diyorsunuz?

Peki siz olsanız ne yapardınız?

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UBP’lilerin bir whatsapp grubu var…

Bu grupta, Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre de var…

Tuygun Töre’nin gruptaki bir paylaşımını bana da gönderenler oldu…

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Tuygun Töre, benim yazdıklarımı neredeyse açıkça doğrulayan bir ifade kullandı ve “… utanç tablosu, iğrenç, hayasız, ahlaksız” olarak yaşandığını vurguladığı siyasetin yapımcısının Ersin Tatar, yönetmeninin ise Ünal Üstel olduğunu yazdı…

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“Kısacası, Osmanlı Türkü Zorlu Töre’ye, Bizanslılar komplo kurdu” dersem, yanılmadığım inancındayım…

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Lütfen erken seçim kararı alın…

Lütfen!

Çok kokuttunuz!

Nüfusunu bilmeyen yüce devlet!

İngiltere’de ilk defa, yıllık ölüm sayısı, yıllık doğum sayısını az da olsa geçmiş…

Ama buna rağmen ülkede yaşayanların sayısı 2022 yılında yaklaşık 700 bin kişi artmış ve geçtiğimiz yılın ortalarında ülkede yasal anlamda yaşam süren yani “kaçaklar hariç”, vatandaş olsun olmasın tüm yasal kişilerin sayısı 62 milyon 300 bin olmuş!

-*-*-

The Times gazetesi dün bu konuyu manşetinden yayınladı…

Birleşik Krallık nüfusunun artış sebebinin “göç” olduğunu kaydetti…

Tabii ki bunun ciddi bir sorun olduğuna parmak bastı…

-*-*-

KKTC, yüce Meclis’e, yüce egolu başkan seçmeye çalışıyor!

Başaramıyor!

Ama düşünün, bu rezil KKTC, bu egoist, kişisel çıkarcı siyasetin hüküm sürdüğü sahte devlet, ülke üzerinde yaşam sürenlerin sayısını bilmiyor…

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Elbette KKTC vatandaşı olanların bir resmi rakamı – resmi nüfus sayısı vardır ama onların kaçının Ada zerinde yaşadığı da bilinmiyor!

-*-*-

Meclis Başkanı’nı seçemeyenler; nüfusu saymayı başaramayanlar veya bazı büyük savaş suçlarını gizlemek maksadıyla asla saymayanlar; örneğin “bütçe” yapacaklarını anlatıp, erken genel seçime gitme niyetinde de değil!

-*-*-

Yüce Meclismiş, yüce devletmiş!

Çok yüce, çok!

Makam masgarası koltuk sevdalısı engerekler ve çıyanlar!

Neredeyse tamamına yakını sadece kendi çıkarını düşünen, kendi egolarını tatmin etmekten başka derdi olmayan önemli bir grup insan, “devletim de devletim” diye diye, “milliyetçilik de taslayarak” tam bir rezalete imza atıyor…

-*-*-

Sahi Meclis Başkanı seçildi mi?

Vallahi umurumda değil!

-*-*-

Büyük çoğunluğu UBP’de çöreklenmiş bu doymak bilmezlerin tamamının “toplum” diye bir derdi yoktur…

Bunların “devlet” diye bir derdi hiç yoktur…

En yakınlarındakilere bile komplo kuran, en dürüst sayılanları bile kesebilen bir çirkin siyasetçi grubudur bunlar…

-*-*-

“Kıbrıs sorununun çözümü” mü, Allah göstermesin, bunlar, çözüme de “hırsızlıkları engellenecek” diye, egoları ve aşırı yüksek maddi manevi kişisel çıkarları için karşıdır!

-*-*-

Hepsi, “makam masgarası”, “koltuk hırslısı”…

Hepsi, son derce yapay bilgi sahibi…

Yanlarındaki kişiler de öyle!

-*-*-

Hele, meclisin açılamamasını, çalışamamasını ana muhalefete yıkmaya çalışmaları yok mu?

Rezalet bile değil!

Ahlaksızlığın ta kendisi!

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Bunlar, elektrik sorununu çıkmaza sürükleyen ve bu çıkmazdan ne acıdır kişisel kazanım elde edenlerdir…

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Bunlar, örneğin Girne Hastanesi inşaatını hala bitiremeyip, bu ihaleden çok yüklü paralar kazananlardır…

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Bunlar, örneğin Güngör Çöplüğü ihalesinde, her türlü oyunu oynayıp, Türkiye’den düzenbazlara ihaleyi verip, nemalanma hesabı yapanlardır…

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Bunlar, okulların güçlendirme ihalelerinde her türlü alicengiz oyununu oynayıp, para kırışanlardır!

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Ve bunlar, örneğin külliye gibi bir görgüsüzlüğü, ahlaksızlığı “hediye” diye kabullenmiş zavallılardır!

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Ama en acısı nedir biliyor musunuz?

Bunlar, Kıbrıs sorununun çözümünü isteyenleri, Kıbrıs’ta barışı savunanları “YÜCE” çıkarlarına halel gelecek korkusuyla, anavatanlarındaki ustaları ve ortakları ile birlikte “vatan haini” diye damgalayan “gerçek halk düşmanlarıdır”…

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Büyük usta Ahmed Arif’in dediği gibi, “… Bunlar, / Engerekler ve çıyanlardır, / Bunlar, / Aşımıza, ekmeğimize / Göz koyanlardır, / Tanı bunları, Tanı da büyü…”

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, “… Amerikalılar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Samsun ve Trabzon gezilerinin CTP’nin Meclis’teki tavrı nedeniyle ertelenmesi sonucu, ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ettiğine inanıyor”… KKTC Cumhurbaşkanlığı, bugün Amerika’da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu ve ayrıca Tatar’ın, Amerikan Doları’nın Türk Lirası karşısındaki seyrini bir tokatta değiştirebilecek pazu gücüne sahip olduğunu da ekledi…